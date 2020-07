Zweiradfahrer gestürzt

Engelrod – Am Donnerstag (23.07.), gegen 18:15 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Zweiradfahrer mit seinem Leichtkraftrad der Marke KTM die Landesstraße von Engelrod nach Dirlammen. Plötzlich wechselte ein Reh über die Fahrbahn. Der Zweiradfahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Reh nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß verlor der 16-järige die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und stürzte auf die Fahrbahn. Der Jugendliche wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden von 750 Euro.

Mit Motorroller gestürzt

Maar – Am Freitagabend (24.07.), gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Zweiradfahrer mit seinem Motorroller der Marke Honda die Landesstraße von Maar nach Wernges. Im Bereich einer leichten Linkskurve geriet er mit seinem Motorroller zu weit nach rechts und fuhr auf die Bankette. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Motorroller und stürzte über das Zweirad in den Straßengraben. Bei dem Unfall verletzte sich der 66-jährige schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von 300 Euro.

Berührung mit Außenspiegeln

Hopfmannsfeld – Am Samstag (25.07.), gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 89-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Jetta die Kreisstraße von Frischborn nach Hopfmannsfeld. Plötzlich geriet er mit seinem Fahrzeug über die Fahrbahnmitte hinaus uns stieß mit seinem linken Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel des VW Golf eines 69-jährigen Pkw-Fahrers, welcher die Kreisstraße in Richtung Frischborn befuhr. Dabei wurden beide Außenspiegel zerstört, sowie die Fahrertür und der hintere linke Kotflügel von dem VW Golf beschädigt. Bei dem Unfall blieben beide Fahrer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 1.200 Euro.

Auffahrunfall

Lauterbach – Am Samstagabend (25.07.), gegen 21:30 Uhr, befuhr eine 29-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Ford Fiesta die Bundesstraße von Maar nach Reuters. Plötzlich wechselte Wild die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die 29-jährige ihr Fahrzeug ab. Ein nachfolgender 38-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Audi A4 Avant auf das Heck des vorausfahrenden Ford Fiesta auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 9.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bebra – Bereits am Montag (20.07.), gegen 11:30 Uhr, ereignete sich in der Eichendorffstraße in Höhe Hausnummer 46, ein Verkehrsunfall, bei dem ein jugendlicher Radfahrer auf ein parkendes Fahrzeug aufgefahren ist. Dabei entstand am geparkten Fahrzeug Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro am geparkten Fahrzeug. Der Vorfall wurde von einer Zeugin beobachtet, jedoch konnte der Jugendliche, welcher auf 12 Jahre geschätzt wird, noch nicht ermittelt werden. Eine genauere Beschreibung des Jugendlichen war nicht möglich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wildunfall

Bad Hersfeld – Am Freitagabend (24.07.), gegen 20:40 Uhr, befuhr eine 32-jährige Fahrerin eines Seat Leon die B 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. Kurz hinter der Ortschaft Meisenbach (B 27) überquerte ein Reh die Fahrbahn. Trotz Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Das Tier verendete. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Pkw rollt herrenlos in ein Fluss

Schlitz

Der Leitstelle des PP Osthessen wird am 27.07.20, 15:20 Uhr, ein führerloser Pkw (VW Caddy) gemeldet, welcher in ein Flußbett der „Schlitz“ gerollt ist. Als Örtlichkeit des Geschehens wurde Schlitz, OT Bernshausen, Bereich Zur Hehrmühle, mitgeteilt. Örtliche Feuerwehr wurde alarmiert u. befindet sich vor Ort. Bergungsmaßnahmen werden derzeit vorbereitet.

Zwei E-Bikes gestohlen

Bebra – In der Pfarrstraße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (25.07.) zwei weiße E-Bikes im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Sie standen auf dem Grundstück eines Wohnhauses in einem dortigen Carport.

21-Jähriger von drei Unbekannten geschlagen und verletzt

Bad Hersfeld – Am frühen Freitagmorgen (25.07.), gegen 05:20 Uhr, wurde ein junger Mann vor einem Wohnhaus in der Straße „Neumarkt“ von drei unbekannten Männern geschlagen. Dabei wurde der 32-Jährige im Kopf- und Beinbereich verletzt und zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Über die Hintergründe der Tat ist derzeit nichts Genaueres bekannt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben über den Sachverhalt machen oder Hinweise auf die Täter geben können.

Mountainbike gestohlen

Bebra – Vom Fahrradständer eines Einkaufsmarktes in der Hersfelder Straße stahlen Unbekannte am Donnerstagabend (23.07.), zwischen 21 Uhr und 21:10 Uhr, ein schwarzes Mountainbike Serious im Wert von rund 300 Euro. Das Rad war dort vom Besitzer während seines Einkaufes unverschlossen abgestellt worden.

Graffitischmierereien an Zug

Alsfeld (Vogelbergkreis) – Einen Sachschaden von rund 5000 Euro haben

bislang Unbekannte an einem Zug der Hessischen Landesbahn angerichtet. Eine

Fläche von rund 60 Quadratmetern haben die Sprayer verunreinigt. Der Zug stand

in der Abstellanlage des Alsfelder Bahnhofs.

Eine Bahnmitarbeiterin hatte den Schaden am vergangenen Samstagmorgen

festgestellt und die Bundespolizei verständigt. Die genaue Tatzeit lässt sich

noch nicht genau eingrenzen und muss noch ermittelt werden.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten,

sich unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 bzw. über www.bundespolizei.de zu

melden.

Lebensältere Dame hereingelegt: Die Polizei warnt vor falschen Gewinnversprechen

Eichenzell – Das Telefon klingelt, eine Stimme erklingt: Sie haben 150.000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen und müssen zur Gewinnausschüttung einen Betrag von mehreren Tausend Euro für Gebühren, Verssicherungen oder Steuern auf ein vorgegebenes Konto überweisen. Solch einen Anruf erhielt am vergangenen Dienstag (21.07.) eine lebensältere Dame aus Lütter, wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde. Sie veranlasste den Geldtransfer über mehrere Tausend Euro, auf die Gewinnsumme wartet die Dame jedoch vergebens.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einem Gewinnspiel

teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewinnen!

teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewinnen! Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn

einzufordern!

einzufordern! Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln: Notieren Sie

sich die Rufnummer des Anrufers und legen den Hörer auf!

Sitzgruppe mit Öl beschmiert

Hünfeld – Vermutlich mit Altöl beschmierten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (25.07.) im Stadtteil Sargenzell eine Kindersitzgruppe, Terrassenplatten und Schuhe. Dabei verursachten die Täter einen geringen Sachschaden. Die Gegenstände befanden sich auf der Terrasse eines Einfamilienhauses in der Südstraße.

Stihl-Motorsägen aus Garage entwendet

Ehrenberg – Zwischen Freitagabend (24.07.) und Samstagmittag (25.07.) entwendeten Unbekannte zwei Motorsägen der Marke „Stihl“ im Wert von rund 300 Euro aus einer Garage in der Wüstensachsener Grottenstraße. Um in die Räumlichkeit zu gelangen, brachen die Täter ein Vorhängeschloss auf.

Mehrere Werkzeugkoffer und Felgen aus Audi A4 gestohlen

Nüsttal – Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, entwendeten Unbekannte zwischen dem 25. Mai und 25. Juli aus einem Audi A4 mehrere Makita-Koffer und vier Felgen der Marke VW. Zudem montierten die Täter den Katalysator und den Auspuff des Fahrzeuges ab. Der Audi stand im Tatzeitraum auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses im Gotthardser Harthweg. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 8.000 Euro.

In Kindergarten eingebrochen: Kein Diebesgut

Fulda – In der Nacht zu Freitag (24.07.) drangen Unbekannte gewaltsam über ein Fenster in einen Kindergarten am Martin-Luther-Platz ein und verursachten dabei einen Schaden von rund 600 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde dabei jedoch nichts entwendet.

Katalysatoren abmontiert und entwendet

Eichenzell – Zwei Katalysatoren waren zwischen Mittwochmittag (22.07.) und Freitagmittag (24.07.) in Löschenrod das Ziel von unbekannten Dieben. Dabei begaben sich die Täter auf das Gelände eines Autohandels „Im Oberfeld“ und montierten das edelmetallhaltige Diebesgut im Wert von rund 1.200 Euro von zwei Altfahrzeugen, einem VW Golf II und einem Opel Astra, ab. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

In Imbiss eingebrochen

Grebenhain – Mit einem Gullideckel warfen Unbekannte in der Nacht zu Montag (27.07.) die Schaufensterscheibe eines Imbisses in der Hauptstraße ein und verursachten dadurch einen Schaden von rund 500 Euro. Aus dem Inneren entwendeten die Täter mehrere Getränkedosen im Wert von circa 15 Euro.

Unfall beim Überholvorgang

Bebra

Am Samstag, 25.07.2020, 18:10 Uhr befuhren eine 45-jährige Hersfelderin und ein 51-jähriger Fuldaraner mit ihren PKW in dieser Reihenfolge die K74 aus Richtung Breitenbach in Richtung Blankenheim. Vor einer Linkskurve setzte der Fuldaraner zum Überholen an. Als er auf gleicher Höhe mit dem zu überholenden PKW war bemerkte er nach eigenen Angaben ein entgegenkommendes Fahrzeug, brach den Überholvorgang ab und zog in Richtung rechte Fahrspur. Dabei streifte er den PKW der Hersfelderin. Diese versuchte nach rechts auszuweichen, streifte aber mit der rechten Fahrzeugseite die dortige Schutzplanke. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4500,00 EUR. An der Schutzplanke entstand kein Sachschaden. Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen, bzw. zum unbeteiligten, entgegenkommenden PKW bitte an die Polizeistation Rotenburg, auch telefonisch unter der 06623-9370.

Beschädigtes Geschwindigkeitsmessgerät

Wildeck

Am Samstag, 25.07.2020, gegen 15:43 Uhr wurde durch einen PKW-Insassen das stationäre Geschwindigkeitsmessgerät in der Straße Steinkaute, Höhe Hausnummer 134, in Richelsdorf beschädigt. Nachdem ein schwarzer VW Golf geblitzt wurde stieg der Beschuldigte aus dem PKW aus, nahm einen in der Nähe liegenden Pflasterstein und versuchte damit das Gehäuse des Messgerätes zu zerschlagen. Außer einigen Kratzern am Metallgehäuse der stationären Messanlage entstanden aber keine weiteren Schäden. Der unbekannte Täter stieg auf den Rücksitz in den PKW ein und das Fahrzeug fuhr in Richtung Obersuhl weg. Bei dem PKW soll es sich um einen schwarzen VW Golf handeln, der tiefergelegt ist und deutlich breitere Reifen hat. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, schlank, weiße Turnschuhe, schwarze Sneakersocken, knielange Bluejeans, senkrecht gestreiftes Hemd in den Farben rot-weiß-schwarz, schwarze Basecap. Die Fahrerin des VW Golf soll rötliche, zu einem Zopf gebundene Haare, haben. Die Höhe des Sachschadens am Messgerät kann derzeit noch nicht angegeben werden. Hinweise zum Tatgeschehen bzw. zu dem VW Golf und/oder dessen Insassen bitte an die Polizei in Rotenburg, auch telefonisch unter der 06623-9370,Zwei E-Bikes gestohlen

Alleinunfall BAB 7

Gemarkung Knüllwald

Am Sonntag, dem 26.07.2020, gg. 05.25 Uhr, befuhr ein 72-jähriger, aus dem Raum Hamburg stammender Fahrzeugführer eines Porsche, die BAB 7, Kassel in Richtung Fulda, zwischen der AS Homberg (Efze) und der AS Bad Hersfeld (West). Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn geriet er etwa in Höhe km 352,000, Gemarkung Knüllwald, Schwalm-Eder-Kreis, ins Schleudern, stieß gegen die dort befindliche Betongleitschutzwand und blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen. Er konnte schließlich selbst noch auf den Standstreifen fahren. Sowohl er als auch seine 70-jährige Mitfahrerin wurden verletzt und ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 25.000,- Euro. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Unfall involviert.

Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rollerfahrer gestürzt und zunächst geflüchtet- Alleinunfall

Zeugen gesucht

Fulda

Ein 34-jähriger Mann aus Hofbieber befuhr am Samstag, den 25.07.2020, gg. 22.25 Uhr mit seinem Roller, einer Piaggio Zip, die L3174 aus Richtung Magretenhaun kommend in Richtung Petersberg. Kurz vor dem Abzweig der Straße Am Tannenküppel kam der 34-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein dortiges Verkehrsschild und stürzte anschließend zu Boden. Als die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens ihn medizinisch untersuchen wollte, flüchtete er zu Fuß von der Unfallstelle.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der 34-Jährige, der durch den Sturz zu Boden glücklicherweise nur leichte Schürfwunden davontrug, ermittelt werden. Da er zudem noch unter Alkoholeinfluss stand wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

Der beschädigte Roller musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 250,- Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die nähere Hinweise geben könnten. Diese können sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr.: 0661-105 0 melden.

Riskantes Überholmanöver mündet in Auffahrunfall

Alheim

Am 24.07.2020, gegen 19.48 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Bebraner mit einem Kastenwagen auf der B 83 von Morschen nach Heinebach. Er wollte auf der unübersichtlichen Strecke einen vor ihm fahrenden LKW mit Anhänger überholen. Als er auf halber Höhe des Anhängers war, bemerkte er, dass ihm eine 34-jährige Frau aus Fuldatal in ihrem Pkw entgegenkam. Der Bebraner brach seinen Überholvorgang ab und ordnete sich wieder hinter dem LKW ein. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden machte die Fuldatalerin eine Vollbremsung. Dies bemerkte die hinter ihr fahrende 24-jährige Rotenburgerin zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf das bremsende Fahrzeug auf. Die Rotenburgerin als auch die Fuldatalerin wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen der beiden Frauen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR. Während der Erstversorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme war die B 83 für ca. 30 Minuten voll gesperrt. Anschließenden wurde während der Bergung der Verkehr für ca. 45 Minuten einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Verkehrsunfallflucht, Hauneck Freitag, 24.07.2020, 10:45 Uhr

Beim gleichzeitigen rückwärts ausparken auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Unterhaun kollidierten zwei PKW; einer davon fuhr sogleich weiter und verließ die Unfallstelle. Es soll sich nach Angaben des Geschädigten PKW-Fahrer um einen blauen Opel gehandelt haben. Sachschaden: 150 Euro. Um Hinweise wird gebeten, Polizeistation Bad Hersfeld, 06621/9320 oder über die Online Wache, polizei.hessen.de

24.07.2020 – Bagger auf Tieflader in Brand – ABSCHLUSSMELDUNG

A 4 – Friedewald Gegen 16:10 Uhr meldete ein Lkw-Fahrer auf der A 4, Erfurt – Bad Hersfeld, dass sein Lkw-Gespann zwischen Friedewald und Bad Hersfeld/West in Brand geraten ist. Ein Bagger auf einem Tieflader steht im Vollbrand. Derzeit ist die Feuerwehr mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Polizei muss für die Dauer der Löscharbeiten und den anschließenden Reinigungsarbeiten die A 4 in Richtungen Bad Hersfeld, ab der AS Friedwald, voll sperren müssen und bittet alle Verkehrsteilnehmer, die A 4 an der AS Friedewald zu verlassen. Die Dauer der Vollsperrung ist noch nicht absehbar.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Zur Schadenshöhe sowie zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Bei neuen Informationen wird nachberichtet.

Weiterhin teilt die Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld bei der Anfahrt zur Einsatzstelle mit, dass die Rettungsgasse in vorbildlicher Weise eingerichtet war, so dass die Rettungskräfte zügig zur Einsatzstelle gelangen konnten.

Nachtrag:

Der 29 Jahre alte Lkw-Fahrer einer Baufirma aus der bayerischen Landeshauptstadt bemerkte eine Rauchentwicklung an seinem Gespann und hielt noch auf den Standstreifen an. Dort brannte der Bagger fast vollständig aus.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist der Bagger auf dem Tieflader aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Die hinzugerufene Feuerwehr Bad Hersfeld hatte den Fahrzeugbrand sowie den angrenzenden Böschungsbrand schnell löschen können. Allerdings war durch den Brand Hydrauliköl ausgelaufen, in so großer Menge, dass es sich über die komplette Fahrbahn in Richtung Westen verteilte.

Deshalb musste die Autobahnpolizei Bad Hersfeld die A 4 zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Bad Hersfeld voll sperren. Die Autobahnmeisterei richtete eine Sperrung ein und der Verkehr wurde über die B 62 in Friedewald abgeleitet. Bedingt durch die schwierigen Reinigungsarbeiten war die Autobahn knapp 3 ½ Stunden voll gesperrt. Leider mussten viele Verkehrteilnehmer mit viel Geduld in den knapp 9 Kilometern zwischen Anschlussstelle und Brandstelle warten, bis es dann ab 20 Uhr so langsam weiterging. Ab 21:30 Uhr war die BAB 4 in Richtung Westen wieder normal befahrbar.

Den Sachschaden an Bagger und Lkw kann die Polizei derzeit noch nicht beziffern, dürfte sich aber im 6-stelligen Euro-Bereich befinden. An der Fahrbahndecke der Autobahn und der angrenzenden Böschung entstand Sachschaden von mindestens 7000 Euro.