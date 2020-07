Einbruch in Freilichtmuseum, Neu-Anspach, Laubweg, Sonntag, 26.07.2020 – Montag, 27.07.2020,

(däu)In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in die Büro- und Werkstatträume eines Freilichtmuseums in Neu-Anspach ein und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe. Die Unbekannten überstiegen zunächst den Zaun des Geländes und machten sich dann an den Büro- und Werkstattcontainern zu schaffen. Insgesamt wurde ein Sachschaden von knapp 2.000 Euro verursacht. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

Hoher Sachschaden durch Graffiti, Usingen, Bahnhofstraße, Freitag, 24.07.2020 – Samstag, 25.07.2020,

(däu)Einen hohen Sachschaden verursachten unbekannte Sprayer an einem Triebwagen samt Wagon am Usinger Bahnhof. In der Nacht von Freitag auf Samstag besprühten die Täter die Metalloberfläche der Wagen mit unterschiedlichen sogenannter Tags und verursachten somit einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter (06081) 9208-0 entgegen.

Handydiebstahl, Oberursel, Stierstadt, Stierstadter Straße, Freitag, 24.07.2020, gegen 07:00 Uhr,

(däu)Zu einem außergewöhnlichen Handydiebstahl kam es am Freitagmorgen gegen 07:00 Uhr an der S-Bahn Haltestelle Stierstadter Straße. Als der 23-jährige Geschädigte gerade aus der S-Bahn stieg hielt er sein Handy locker in der Hand. Dies nutzte der unbekannte Täter und zog dem Geschädigten das Handy aus der Hand. Der Täter verblieb mit seiner Beute in der Bahn und fuhr weiter, während der Geschädigte am Bahnsteig zurückblieb. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Usingen unter (06081) 9208-0 zu melden.

Hanfpflanzen in brachliegendem Feld, Usingen-Michelbach, Hundstädter Straße, Sonntag, 26.07.2020,

(däu)Beamte der Polizeidirektion Hochtaunus haben heute Morgen auf einem Feld in Usingen-Michelbach mehrere Hundert Canabispflanzen geerntet und sichergestellt. Bereits am Sonntagabend teilte eine aufmerksame Zeugin der Polizei mit, dass auf dem Feld sporadisch Hanfpflanzen zwischen anderen Pflanzen stehen würden. Ob es sich bei den Pflanzen um sogenannten Nutzhanf oder THC-haltige Cannabispflanzen handelt, wird durch weitere Untersuchungen geklärt werden. Der Anbau von Nutzhanf unterliegt strengen Vorgaben und ist genehmigungspflichtig. Eine solche Genehmigung konnte der Eigentümer des Feldes nicht vorweisen. Die Ermittler gehen allerdings nicht davon aus, dass die Pflanzen für den Verkauf und zum Konsum als Rauschmittel bestimmt waren. Die Ermittlungen zum Motiv des Feldbesitzers dauern aktuell an.

Meldungen vom Wochenende

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Freitag, 24.07.2020, 15:58 Uhr Bad Homburg, Saalburgstraße Höhe Nr. 37

Die 20-jährige Fahrerin eines 1er BMW befuhr den rechten von zwei Fahrstreifen auf der Saalburgstraße in Richtung Dornholzhausen. Bei Fahrstreifenwechsel auf die linke Spur übersah die Fahrerin einen PKW, Marke Skoda Typ Fabia, so dass es zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam. Der Zusammenstoß war so heftig, so dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden mussten.

Die Beschädigungen an dem Skoda, der von einem 24-jährigen aus Usingen geführt wurde, belaufen sich auf etwa 5000 EUR. Die rechte Fahrzeugseite wies erhebliche Beschädigungen auf. Der Sachschaden an dem BMW werden auf 7500 EUR geschätzt. Der BMW war im Bereich vorne links erheblich und an der Frontachse beschädigt.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht zw. Freitag, 24.07., 15:30 Uhr und Samstag, 25.07.2020, 12:30 Uhr Bad Homburg, Erlenweg Höhe Nr. 11

Der Besitzer eines Mercedes E 220 CDI, Farbe schwarz, parkte am Freitag seinen PKW ordnungsgemäß auf einem Anwohnerparkplatz im Erlenweg. Als er am Samstag wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am Kotflügel hinten links fest. Der Schaden wird auf 400 EUR geschätzt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg (Tel: 06172-1200) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Samstag, 25.07.2020 Gemarkung 61479 Glashütten-Oberems, L3023 zwischen Seelenberg und Oberems

Eine 18jährige Pkw-fahrerin befuhr die L 3023 aus Richtung Seelenberg kommend in Richtung Oberems. Hinter einer Kurve, bei km 1,8 wollte sie einem Wild ausweichen. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei Bäume. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus Bad Soden verbracht. Sachschaden: ca. 5000 EUR

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Samstag, 25.07.2020 61476 Kronberg, B 455, km 0,5, Fahrtrichtung Oberursel

Ein 48 jähriger Pkw Fahrer wollte an der genannten Örtlichkeit aus einem Waldweg nach rechts auf die B 455 einbiegen. um diese weiter in Fahrtrichtung Oberursel zu befahren. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines 22 jährigen Pkw Fahrers der die B 455 in gleicher Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die Fahrer blieben unverletzt. Sachschaden: ca. 2200 EUR

Graffitisprayer am Bahnhof Usingen

Tatort: 61250 Usingen, Bahnhofstraße, Bahnhof Tatzeit: Freitag, 24.07.2020, 18:00 Uhr bis 25.07.2020, 06:10 Uhr

Bislang unbekannte Täter besprühten mittels Lacksprühdosen, einen Triebwagen samt Wagon, am Bahnhof in Usingen und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Hierbei wurden in der vergangenen Nacht diverse TAGS auf die Metalloberflächen der Wagen gesprüht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7000 EUR geschätzt

Die Polizei Usingen, die Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Unfallort: 61276 Weilrod, Obergasse 3 Unfallzeit: Mittwoch, 22.07.2020, 15:00 Uhr bis 24.07.2020, 15:00 Uhr

Ein 54-jähriger Weilroder parkte sein Fahrzeug (grauer Skoda Fabia) ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Richtung Usinger Straße, in der Obergasse 3, in 61276 Weilrod. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mutmaßlich im Vorbeifahren das stehende Fahrzeug des Weilroders am linken hinteren Kotflügel sowie Heckstoßstange linksseitig. Dadurch entstand Sachschaden am Fahrzeug. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne den erforderlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 EUR.

Rettungssanitäter im Einsatz angegriffen, Rettungswagen leicht beschädigt

Am Samstag, 25.07.2020, wurden um 09.20 Uhr zwei Rettungsassistenten im Rahmen eines Einsatzes in der Zeppelinstraße in Limburg von einem 26- Jährigen aus Limburg angegriffen, der sie zuvor verständigt hatte. Einer von ihnen wurde dabei leichtverletzt, am Rettungswagen entstand ebenfalls leichter Sachschaden. Der Täter wurde im Anschluss von der Polizei festgenommen und ins Gewahrsam überführt.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Samstag, 25.07.2020, kam es um 14.48 Uhr auf der Kreisstraße 469 zwischen Seelbach und Arfurt nach Angaben eines Unfallbeteiligten bei einem Überholmanöver zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Pkw- Fahrer aus Villmar überholte das Fahrzeug eines 59- jährigen Pkw- Fahrers , ebenfalls aus Villmar. Im Vorbeifahren streifte das überholende Fahrzeug den hinteren linken Radkasten seines Fahrzeuges und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Weiterer Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Hünfelden-Nauheim

In der Zeit zwischen Dienstag, 21.07.2020, 08.00 Uhr und Samstag, 25.07.2020, 15.00 Uhr, wurde ein in der Oranienstraße geparkter Pkw, Mercedes, C 200, Farbe silber, im Vorbeifahren von einem anderen Fahrzeug gestreift und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise sind unter Tel.-Nr.:06431/91400 an die Polizeistation Limburg erbeten !

Kriminalitätslage

Körperverletzung in Limburg, Bereich Busbahnhof

Am Sonntag, 25.07.2020, kam es um 23.25 Uhr in Limburg am Busbahnhof zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 25- jährigen Mannes aus Hünfelden. Dabei wurde er aus bisher unbekannten Gründen von einer ihm nicht bekannten Person mit einer Bierflasche an der Hand verletzt. Danach entfernte sich der Täter sofort. Keine Beschreibung des Flüchtigen vorhanden. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter Tel.-Nr.:06431/91400 zu melden.