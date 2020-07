Heidelberg: Metropolink-Festival im Patrick-Henry-Village mit Woanderskino

Heidelberg – Das WoAndersKino macht Kino anders. 2020 heißt es: Raus aus der Blackbox, rein in die verschiedenen Stadtteile Heidelbergs! WoAndersKino holt Filme an Orte, die keinen klassischen Kino-Schauplatz darstellen und bringen das Kino direkt zu den Menschen.

Bereits letztes Jahr war das WoAndersKino an verschiedenen, teils unerschlossenen Orten in Heidelberg unterwegs und hat korrespondierende Filme unter anderem in eine Kneipe, den ehemaligen Konferenzraum der US-Streitkräfte oder eine mongolische Jurte gebracht. Mit passend zu den Orten ausgewählten Filmen erzeugte die jeweils spezifische Atmosphäre ein unvergleichbares Filmerlebnis.

Voraussichtliche Termine für Woanderskino auf dem metropolink-Festival im PHV:

Donnerstag, 06.08.2020

Mittwoch, 12.08.2020

Beginn: Bei Dunkelheit

Filme: Sind noch nicht bekannt, Thematisch wird es aber um Graffiti gehen.

Eintritt: Pay-What-you-want