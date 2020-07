Darmstadt

20-Jährige in Straßenbahn von Mann belästigt

Darmstadt (ots) – Ein noch Mann hat am Sonntagabend 25.07.2020 eine 20-Jährige in einer Straßenbahn sexuell belästigt. Der Mann ist etwa 30-40 Jahre alt, ca.1,60 bis 1,70 Meter groß, hat eine dunklere Hautfarbe und kurze schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem hellen T-Shirt und einer kurzen Hose.

Die Frau aus Pfungstadt war gegen 19.40 Uhr mit der Straßenbahn 8 von Griesheim in Richtung Luisenplatz unterwegs. Im Bereich der Rheinstraße berührte sie der fremde Mann unsittlich.

Die Kriminalpolizei (K10) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ein Verfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet. Zeugen, die die beschriebene Situation beobachten konnten oder Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (06151/969-0).

Festgenommener 38-Jähriger beißt Polizeibeamten

Darmstadt (ots) – Ein 38-Jähriger muss sich nach seiner Festnahme in der Nacht zum Samstag 25.07.2020 unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamten strafrechtlich verantworten.

Zeugen alarmierten gegen 3.30 Uhr die Polizei nachdem der Mann aus Darmstadt nach einer verbalen Auseinandersetzung im Bereich der Schustergasse mit Bierflaschen nach einem Kontrahenten warf, diesen aber verfehlte.

Security Mitarbeiter konnten den 38-Jährigen überwältigen und einer alarmierten Streife des 1.Polizeireviers übergeben. Gegenüber den Polizisten verhielt er sich verbal aggressiv und biss einen Beamten beim Einsteigen in den Streifenwagen in den Finger.

Der Festgenommene kam über Nacht in eine Gewahrsamszelle der Polizei.

Der verletzte Polizist musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

Zwei Männer bei Auseinandersetzung verletzt – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Samstagabend 25.07.2020 sind im Darmstädter Martinsviertel mehrere Personen aufeinander losgegangen. Die Polizei in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Gegen 18.45 Uhr verständigten Zeugen aus der Liebfrauenstraße über Notruf die Polizei und meldeten eine handfeste Auseinandersetzung im Bereich eines dortigen Supermarktes. Umgehend wurden zahlreiche Streifen zusammengezogen, um den Vorfall aufzuklären. Vor Ort trafen die Polizeibeamten einen 30-Jährigen und seinen 25-jährigen Kontrahenten an. Beide Männer bluteten und machten unterschiedliche Angaben zum Sachverhalt und dem Grund für den Vorfall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 30-jährige Mann aus Darmstadt zusammen mit zwei Begleitern, mit einem Hammer und einem Teppichmesser auf den Jüngeren losgegangen sein. Beide Gegenstände konnten bei der Durchsuchung des genutzten Fahrzeuges durch Polizeibeamte aufgefunden werden. Der 25-Jährige, der aus Griesheim kommt, schlug laut bisherigen Ermittlungendem den Älteren mit einer Bierflasche auf den Kopf. Ein Alkoholtest bei dem Griesheimer ergab einen Wert von 1,66 Promille.

Gegen beide Männer wurde Strafanzeige erstattet. Zeugen, die den Vorfall sowie die Entstehung beobachtet und sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, die Ermittlungsgruppe Darmstadt City unter der Rufnummer 06151/969-0 zu kontaktieren.

Spiel mit Softairwaffen hat Polizeieinsatz zur Folge

Darmstadt (ots) – Am Freitag (24.07.) um 18:52 Uhr, meldete ein aufmerksamer Anwohner aus der Viktoriastraße, dass drei Jugendliche auf dem Gelände einer Schule mit Pistolen hantieren würden.

Es stellte sich heraus, dass es sich bei den Pistolen um sogenannte Softairwaffen handelt, die kleine Plastikkugeln verschießen. Die kleinen Softair-Pistolen waren bei näherer Betrachtung auch als Spielzeugwaffen zu erkennen, auf größere Distanz kann man diese jedoch tatsächlich mit einer echten Waffe verwechseln.

Das Trio, bestehend aus zwei Jugendlichen und einem Kind, wurde nach Klärung des Sachverhaltes zur Vorsicht ermahnt und anschließend den Eltern übergeben.

Quartett überfällt jungen Mann – Halskette geraubt

Darmstadt (ots) – Mit einer silbernen Halskette entkamen 4 bislang noch unbekannte Täter nach einer Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen 25.07.2020. Gegen 2.30 Uhr geriet nach derzeitigen Erkenntnissen ein 26-Jähriger mit mehreren Personen auf einem Fußweg zwischen der Schustergasse und der Altstadtanlage in Streit.

Im weiteren Verlauf schlug ein Täter unter anderem mit einer Glasflasche auf den 26-jährigen Mann aus Darmstadt ein. Er zog sich dabei eine Platzwunde am Kopf zu. Ein weiterer Täter riss ihm eine silberfarbene Kette vom Hals, bevor die Gruppe schließlich in Richtung Innenstadt flüchtete.

Eine genaue Beschreibung der Angreifer war nicht möglich. Zeugen, die den Vorfall bemerkt und sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 35 der Darmstädter

Kripo zu melden (06151/969-0).

Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Darmstadt (ots) – Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Zeit von Samstagnachmittag (25.07.) bis Sonntagmittag (26.07.) hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 11.40 Uhr am Sonntag bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die seit 17 Uhr am Vortag in das Anwesen in der Wechslerstraße eingedrungen waren.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen die bislang noch unbekannten Täter ein Fenster zum Anwesen im Stadtteil Arheilgen auf. Im Inneren durchsuchten sie Schränke, Kommoden und Schubladen und suchten anschließend unerkannt das Weite.

Ob sie bei dem Einbruch Beute gemacht haben, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Die Polizeistation Ober-Ramstadt begrüßt Polizeihauptkommissar Blümlein in seiner neuen Funktion als Dienststellenleiter und verabschiedet seinen Vorgänger Gerhard Endres

Ober-Ramstadt (ots) – Zum Auftakt einer neuen Woche begrüßt die Polizeistation Ober-Ramstadt am Montag (27.7.) den 51-jährigen Polizeihauptkommissar Thorsten Blümlein in seiner neuen Funktion als Dienststellenleiter. Blümlein tritt somit die Nachfolge des Ersten Polizeihauptkommissars Gerhard Endres an, der als stellvertretender Leiter zur Abschiebungshafteinrichtung nach Darmstadt wechselte.

Endres wurde im Jahr 2012 zum Leiter der Station, die insgesamt rund 70.000 Einwohner betreut. In seinen acht Jahren Dienstzeit gelang es dem Ersten Polizeihauptkommissar eine Balance zu schaffen, die Bürgernähe und Transparenz der Polizeiarbeit vereinte.

Der Einladung in die Stadthalle waren zahlreiche Gäste, unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, gefolgt. Neben Vertretern des Polizeipräsidiums Südhessen waren auch die Stationsleiter der umliegenden Polizeidienststellen sowie die Bürgermeister oder deren Vertreter, der zum Dienstgebiet gehörenden Gemeinden, geladen. Auch Vertreter der Feuerwehr waren anwesend.

Nach der Begrüßung durch den Leiter der Kriminalinspektion Darmstadt-Dieburg, Kriminaloberrat Erik Kadesch, folgte die offizielle Amtseinführung des Hauptkommissars und gleichzeitige Verabschiedung des ehemaligen Leiters. “Der Erste Polizeihauptkommissar verlässt die Polizeistation Ober-Ramstadt, um sich einer neuen Herausforderung in der Abschiebungshafteinrichtung zu stellen. Das zeigt, dass Gerhard Endres seinen Beruf lebt”, so Lammel. Im Anschluss überreichte der Polizeipräsident dem neuen Dienststellenleiter Thorsten Blümlein die Beauftragung und würdigte seine bisherigen Leistungen: “Nach vielen Funktionen und Dienststellen, die er hinter sich hat, macht Blümlein jetzt den Sprung in die Riege der Stationsleiter.” Diese außerordentlichen und vielfältigen Erfahrungen, wird er auch jetzt in seiner neuen Funktion einfließen lassen. Auch sein großes Engagement, welches der Hauptkommissar in die Ausbildung und Entwicklung von Kollegen und Kolleginnen bisher einbrachte, wertschätzte Lammel. Zum Abschluss wünschte der Polizeipräsident beiden viel Erfolg und Kraft für ihre neuen dienstlichen Wege.

Anschließende Worte des Personalrats und des Bürgermeisters von Ober-Ramstadt Werner Schuchmann, der stellvertretend für alle Bürgermeister gesprochen hat, sowie die Ansprachen von Endres und Blümlein rundeten die Veranstaltung feierlich ab.

Thorsten Blümlein begann seine polizeiliche Laufbahn im Jahr 1989. Nach Abschluss seiner Prüfungen für den gehobenen Dienst in 1998 bei der Fachoberschule in Wiesbaden wurde er fortan mit Führungsaufgaben betraut gemacht. Von 1998-2018 war er als Dienstgruppenleiter auf verschiedenen Revieren, wie zum Beispiel auf dem 1. Polizeirevier in Darmstadt eingesetzt. In dieser Funktion und auch als Praxisausbilder war er schon immer ein Vorbild und beliebter Ansprechpartner für Kollegen und Kolleginnen. Auch bei vielen geschlossenen Einsätzen führte Blümlein mehrere Einheiten und wird für diesen Bereich als Ausbilder eingesetzt. Nachdem er auf dem 1. Revier schon zeitweise die Vertretung des Leiters für Sicherheit- und Ordnungsaufgaben übernahm, wechselte Blümlein 2018 zum 2. Polizeirevier in Darmstadt, wo er bis heute mit dieser Funktion seine polizeiliche Laufbahn erweiterte.

Thorsten Blümlein ist mit einer Polizeibeamtin verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Groß-Umstadt. Neben seiner Leidenschaft zum Polizeiberuf, widmet er diese in seiner Freizeit seinen Bienen und der Imkerei. Neben Reisen und Radfahren, ist er gerne mit seiner Familie in der Region unterwegs.

Ebenso wie bei Gerhard Endres stehen bei Thorsten Blümlein die Bürgernähe und offene Gespräche

im Vordergrund.

Nach Farbschmiererei Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots) – Nachdem Kriminelle am Sonntag (26.7.) ihr Unwesen in der Kirchstraße trieben, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschmierten Unbekannte, im Zeitraum zwischen 11 und 20 Uhr, den Eingangsbereich der dortigen Kirche mit Farbe. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Sachverhalt geben?

Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06157/95090 zu erreichen.

Groß-Gerau

Auseinandersetzung auf offener Straße – 19-Jährige und 17-Jähriger verletzt

Riedstadt-Goddelau (ots) – Eine Auseinandersetzung unter mehreren jungen Menschen, wurde der Polizei in der Nacht zum Sonntag 26.07.2020 gegen 03.15 Uhr in der Starkenburger Straße gemeldet. Durch die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen im Einsatz war, konnten anschließend 7 Personen am Tatort angetroffen werden, 3 Personen flüchteten beim Eintreffen der Ordnungshüter zu Fuß in Richtung Bahnhof.

Bei dem Streit wurde eine 19-Jährige verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zudem trafen die Polizisten einen ebenfalls verletzten 17-Jährigen an.

Der 17-jährige Jugendliche griff die 19-Jährige an, als ein unbekannter Mann ihr zu Hilfe eilte und den Jugendlichen mit einem Baseballschläger schlug.

Der 17-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat sowie den drei flüchtigen Personen dauert derweil an.

Brand auf dem Gelände des Städtischen Betriebshofes – Zeugenaufruf

Rüsselsheim (ots) – Am Samstagabend (25.07.) wurden gegen 22.45 Uhr durch Anwohner in der Johann-Sebastian-Bach-Straße zunächst Knallgeräusche aus Richtung der städtischen Betriebshöfe wahrgenommen. Kurz nach dieser Feststellung habe es dann lichterloh in einem hinteren Bereich auf dem Gelände der Betriebshöfe bei den Gewächshäusern gebrannt.

Da zunächst nicht auszuschließen war, dass sich der Brand bis zu den nahe gelegenen Gleisen der Hauptstrecke Mainz-Rüsselsheim-Frankfurt hinziehen könnte, wurde der Bahnverkehr kurzzeitig gesperrt.

Im Zuge der Löscharbeiten konnten durch die Feuerwehr Rüsselsheim insgesamt drei Brandherde ausgemacht werden, die so weit voneinander entfernt waren, dass ein Überspringen der Flammen nicht möglich war, sodass der Verdacht der Brandstiftung an einem Gewächshaus vorliegt. Weiterhin waren mehrere Büsche in einer Grünfläche von dem Brand betroffen.

Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr Rüsselsheim konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Schadenhöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die genaue Brandursache muss nun durch die Kriminalpolizei in Rüsselsheim geklärt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Dienststelle in Rüsselsheim unter der 06142 – 696 0 in Verbindung zu setzen.

Update 27.07.2020:

Passanten finden Pyrotechnik – Brandermittler suchen Zeugen

Rüsselsheim (ots) – Nach dem Brand am Samstagabend 25.07.2020 bei den städtischen Betriebshöfen in der Johann-Sebastian-Bach-Straße, haben Brandermittler des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Passanten fanden am Sonntag 26.07.2020 in einem Blumenbeet in der Stettiner Straße einen pyrotechnischen Gegenstand, eine Art Feuerwerkskörper. Aufgrund der Spuren am Brandort geht die Kriminalpolizei derzeit davon aus, dass im Bereich der Stettiner Straße einer dieser Sprengkörper von Unbekannten gezündet, möglicherweise mit einem Rohr als Abschussvorrichtung auf das Betriebsgelände verschossen und so der Brand ausgelöst wurde.

Den Schaden schätzen die Ordnungshüter auf mindestens 10.000 Euro.

Wem sind am Samstagabend 25.07.2020 gegen 22.45 Uhr im Bereich der Betriebshöfe und insbesondere in der Stettiner Straße verdächtige Personen aufgefallen?

Wer hat zur Tatzeit einen Feuerwerkskörper am Himmel beobachtet?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Darmstadt/Groß-Gerau: Urlaubszeit! Einbruchszeit? – Infostände der Polizei

Darmstadt/Groß-Gerau (ots) – Viele Bürgerinnen und Bürger nutzen jetzt die Sommerferien und fahren in den Urlaub. Diesen Umstand machen sich auch Einbrecher zunutze, um in unbeaufsichtigte Wohnungen und Häuser einzusteigen.

Damit die Urlauber bei ihrer Rückkehr keine böse Überraschung erleben, sollten Sie folgende Hinweise der Polizei beachten: Weisen Sie auf Ihrem Anrufbeantworter nicht auf eine längere Abwesenheit hin. Schließen Sie Ihre Wohnungs- und Haustüren immer zweimal ab, auch wenn Sie nur kurzfristig abwesend sind und verstecken Sie Schlüssel niemals außerhalb der Wohnung.

Lassen Sie keine Fenster oder Türen gekippt. Entfernen Sie mögliche Aufstiegshilfen

(z.B. Leitern, Mülltonnen und ähnliches) und Werkzeuge am und um das Haus.

Aufmerksame Nachbarn helfen, Einbrüche zu verhindern. Lernen Sie deshalb möglichst Ihre Nachbarn kennen. Bitten Sie eine Person Ihres Vertrauens, dass sie die Rollläden tagsüber öffnet und nachts schließt. Lassen Sie Ihr Haus bewohnt wirken, indem Sie den Briefkasten regelmäßig leeren lassen.

Der unregelmäßige Betrieb von Fernseher, Radio und Licht durch Bekannte lässt Ihr Domizil ebenfalls bewohnt erscheinen oder Sie benutzen dafür eine Zeitschaltuhr.

Die Polizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen informiert interessierte Bürgerinnen und Bürger an zwei Infoständen im Rahmen der Kampagne “Sicher in den Urlaub” zu den Themen Einbruchschutz, Cybercrime und Trickbetrügereien am:

Donnerstag 30.07.2020 von 10.00-14.00 Uhr in Darmstadt, auf dem Parkplatz des Bauhaus in der Otto-Röhm-Straße 50.

Sowie am:

Mittwoch 05.08.2020 von 14.00-18.00 Uhr in Groß-Gerau, Helvetia-Parc am dortigen REWE-Markt in der Helvetiastraße 5.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie auch im Internet unter www.polizei.hessen.de sowie unter www.k-einbruch.de oder www.polizei-beratung.de

Unfall mit entwendetem Auto – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Riedstadt-Goddelau (ots) – Mit einem nicht zugelassenen Audi prallte ein Autofahrer am Samstag (25.07.), gegen 21.00 Uhr, auf ein geparktes Fahrzeug “An der Riedbahn”. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Vorfall zunächst zu Fuß in Richtung Bahnhof. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von über 20.000 Euro.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Audi erst kurz zuvor von einem Firmengelände in der Stahlbaustraße entwendet wurde. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Fahndung konnten die Ordnungshüter später in der Stahlbaustraße einen 34 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,1 Promille an. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Den 34-Jährigen erwarten nun unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Diebstahls sowie Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Autodiebstahls dauern an.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der Flörsheimer Straße gesucht

Bischofsheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag 24.07.2020 22:00 Uhr und Samstag 25.07.2020, 09:00 Uhr kam es Bischofsheim zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Flörsheimer Straße wurde ein ordnungsgemäß geparkter blauer Opel Corsa durch einen unbekannten Verursacher über die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Zeugen, welche Hinweise auf den oder die Verursacher/-in geben können werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 zu melden.

Kreis Bergstraße

Geschäfte im Visier im Krimineller – Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Einhausen/Lampertheim (ots) – Am vergangenen Wochenende 25.-26.7.2020 rückten zwei Geschäfte in Einhausen und Lampertheim in das Visier Krimineller.

Die Unbekannten suchten in der Nacht zum Samstag 25.7.2020 gegen 2.20 Uhr, ein Sportgeschäft in der Mathildenstraße auf. Gerade als sie versuchten eine Tür des Ladens aufzuhebeln, bemerkten aufmerksame Nachbarn das Treiben der Kriminellen und sprachen diese an. Daraufhin suchten sie umgehend das Weite.

In der Nacht zum Sonntag 26.7.2020 gegen 1.15 Uhr, gelangten Unbekannte in ein Kaufhaus “Auf der Laubwiese”. Nach ihrem rabiaten Vorgehen, bei dem auch ein Fenster zu Bruch ging, durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach möglicher Beute. Ob etwas gestohlen wurde, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Wer Hinweise zu den Sachverhalten geben kann oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Frau vor Bar überfallen – Polizei sucht Zeugen

Lampertheim (ots) – Vor einer Bar in der Ernst-Ludwig-Straße wurden am frühen Montagmorgen 27.7.2020 die Tageseinnahmen von mehreren Hundert Euro geraubt. Zwei bis drei Täter rissen einer 53-jährigen Frau, die den Betrieb gegen 0.30 Uhr zuschloss, die mitgeführten Taschen aus der Hand und raubten das Portemonnaie mit den Tageseinnahmen des Lokals.

Im Zuge des Überfalls wurde der Frau Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Die Täter flüchteten mit der Beute in Richtung Bahnhof/ Guldenviertel. Für die medizinische Versorgung der gereizten Bindehäute brachte ein Krankenwagen die 53-Jährige in eine Klinik.

Täterbeschreibung:

Einer von ihnen ist dünn und Brillenträger. Er trug ein weißes T-Shirt. Sein Begleiter trug eine Kappe sowie ein schwarzes Shirt. Beide waren mit Fahrrädern unterwegs. Der dritte im Bunde trug einen schwarzen Hoodie sowie eine schwarze Hose mit weißen Streifen.

Wer Hinweise zu den Gesuchten geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei (K 10) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

Reitsachen aus Container gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Bürstadt (ots) – Nachdem Kriminelle im Zeitraum zwischen Samstagabend (25.7.) und Sonntagvormittag (26.7.) mehrere Reitsachen aus einem Container in der Gärtnersiedlung entwendeten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Unbekannten gelangten nach derzeitigem Kenntnisstand unter Anwendung von Gewalt in den Container. Bei ihrem Beutezug hatten sie es auf einen Sattel mit weißer Sitzfläche, Hilfszügel und weiteres Zubehör abgesehen. Wie die Kriminellen die entwendeten Sachen abtransportierten, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Hinweise werden an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/94400 erbeten.

Kellerbrand in einem Wohnhaus

Lampertheim (ots) – Am Samstag (25.07.) kam es in der Frohnhäuserstraße gegen 20.00 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus. Die beiden Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht im Haus.

Durch die Feuerwehr Lampertheim wurde der Brand mit einem Feuerlöscher abgelöscht. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf mehrere tausend Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr waren auch ein Rettungswagen vor Ort.

Erkenntnisse zur Brandursache liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Ein technischer Defekt ist nicht auszuschließen. Die Kriminalpolizei in Heppenheim wird die weiteren Ermittlungen führen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Zwischen Montag (20.07.), 23:00 Uhr und Freitag (24.07.), 18:00 Uhr wurde in der Karl-Marx-Straße in Heppenheim ein Mini Cooper beschädigt. Der graue Kleinwagen wurde im Bereich der vorderen Stoßstange durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 750 Euro. Am beschädigten PKW konnten Anhaftungen von rotem Fremdlack festgestellt werden. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-7060 zu melden.

Unfallzeugen nach Verkehrsunfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz gesucht

Lampertheim (ots) – Am Freitag (24.07.) gegen 12:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer bei einem Parkmanöver auf dem Lidl-Parkplatz einen schwarzen BMW an der Heckklappe.

Daraufhin entfernte sich der Fahrzeugführer ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Pfefferspray-Attacke und Mittelfinger gezeigt

Michelstadt (ots) – 25.07.2020 gegen 13:30 Uhr – Ein 52-jähriger Michelstädter pausierte mit seinem Hund ca. 30 m oberhalb des Schotterparkplatzes des städtischen Friedhofes in Michelstadt. Dorthin war er zuvor mit seinem Fahrrad geradelt. Zu dieser Zeit kam ein weiterer Radfahrer aus Richtung Stadtring gefahren. Dieser ca. 40 Jahre alte Mann verbrachte sein Fahrrad in seinen schwarzen PKW VW-Golf. Anschließend zog er sich hinter seinem PKW um.

Hierbei gestikulierte dieser mit dem auf der Wiese sitzendem Michelstädter. Da dieser zu diesem Zeitpunkt telefonierte, gestikulierte dieser aus weiter Entfernung zurück. Anschließend fuhr der umgezogene Radfahrer mit seinem PKW in Schrittgeschwindigkeit an der Wiese vorbei und zeigte durch das geöffnete Beifahrerfenster seinen “Mittelfinger” in Richtung des Hundehalters. Dieser rollte mit seinem Fahrrad, aufgrund dessen in Richtung des PKW. Als er sich in Höhe von diesem befand, scherte dieser nach rechts in Richtung Radfahrer aus, touchierte den rechten Außenspiegel und kam zu Fall.

Der Radfahrer stand unverletzt auf und wollte nach eigenen Angaben den PKW-Fahrer fragen, was dieser von ihm möchte. Doch der Fahrer stieg aus seinem Fahrzeug aus und sprühte unmittelbar Pfefferspray in dessen Gesicht. Anschließend entfernte sich der PKW-Fahrer in unbekannte Richtung.

Bei dem PKW handelt es sich um einen schwarzen VW Golf mit GI-Kennzeichen. Dieses Fahrzeug müsste am rechten Außenspiegel Beschädigungen aufweisen. Der Fahrer soll ca. 40 Jahre alt sein, deutsche Staatsangehörigkeit mit ostdeutschem Akzent.

Sachdienliche Hinweise zur weiteren Aufklärung werden an die Polizeistation Erbach,

Neue Lustgartenstraße 7 in 64711 Erbach oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen