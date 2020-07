Versuchte Geldautomatensprengung – Täterfestnahme

Bornheim (ots) – In der Nacht von Sonntag 26.07.2020 auf Montag 27.07.2020 konnte in Bornheim ein 33-jähriger Mann aus dem Kreis Bad Dürkheim festgenommen werden, der gerade eine Sprengung von einem Geldautomaten vorbereitete. Der 33-Jährige steht im Verdacht 3 weitere Taten seit dem 06.07.2020 im Kreis Südliche Weinstraße begangen zu haben.

In zwei Fällen blieb es beim Versuch, in einem Fall wurde eine Explosion verursacht. Durch die Taten ist ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 170.000 EUR entstanden. Geld konnte in keinem Fall erbeutet werden. Der Mann wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau dem Haftrichter des Amtsgerichts Landau vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.