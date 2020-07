Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagmorgen 26.07.2020 gegen 4:30 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Mohnstraße eine Person auf seinem Grundstück. Als der Anwohner den Eindringling zur Rede stellen wollte, flüchtete dieser.

Der Flüchtende wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 30-40 Jahre alt, normale Statur, ca. 180cm groß, bekleidet u.a. mit langer dunkler Hose.

Ob ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in die Garage in der Kalmusstraße besteht, wird derzeit noch ermittelt.

Wer hat am Sonntagmorgen verdächtige Wahrnehmungen in der Mohnstraße gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

VW Golf gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 25.07.2020 gegen 20 Uhr und dem 26.07.2020 gegen 12 Uhr, wurde in der Orffstraße ein blauer VW Golf gestohlen. Das Auto war in Queraufstellung an der Straße geparkt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .