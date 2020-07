Witzenhausen (ots) – In der Walburger Straße in Witzenhausen kam es am Sonntagabend 26.07.2020 zu einem Polizeieinsatz. Gegen 18:20 Uhr wurde mitgeteilt, dass ein 34-jähriger Mann mit seiner Frau „Probleme“ hat. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass die 27-Jährige Frau von ihrem Mann geschlagen wurde und sie diesen dann mit dem Tablet gegen den Kopf schlug.

Die 27-Jährige fiel dabei auf das Bett und als sie aufstehen wollte, soll der 34-Jährige vier Mal

mit dem Knie in ihren Bauch getreten haben. Da die junge Frau schwanger ist und über starke Unterleibsschmerzen klagte, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Der 34-jährige Mann bekam ein Kontakt- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Nachdem der Polizeieinsatz beendet war, musste die Polizeistreife um 19:25 Uhr erneut in die Walburger Straße fahre. Die Eltern und der Bruder der 27-Jährigen sind dort „vorstellig“ geworden.

Nach anfänglicher verbaler Streiterei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher

der 34-Jährige und ein 67-Jähriger leicht verletzt wurden.

Auch hier erfolgen Anzeigen wegen Körperverletzung

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen