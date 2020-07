Mannheim: Das Sommerprogramm der Alten Feuerwache vom 01. bis 30. August 2020

Mannheim – Komisches Jahr, alles ist anders, und dann auch noch Urlaub in Abstandistan! Für alle Zuhause-Gebliebenen machen wir trotzdem weiter und zwar mit SITZT, WACKELT UND HAT LUFT: unserem kostenlosen Sommer-Programm mit loungigen Konzerten, Zaubershow, DJ-Sets und Spoken Word vor den Toren der Alten Feuerwache sowie Live-Mural-Painting im Rahmen von STADT.WAND.KUNST!

„Vom 1. bis 30 August 2020 zeigen wir jeweils von Donnerstag bis Montag um 20 Uhr unser sommerliches Veranstaltungsprogramm mit insgesamt 23 fantastischen regionalen, überregionalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Stehplätze und Tanzen ist dieses Jahr nicht drin, dafür aber Chillen und Fletzen im Biergarten oder auf unseren Liegestühlen und selbst mitgebrachten Picknickdecken auf dem Wall. Das hilft beim Abschalten und beim Abstandhalten. Bei schlechtem Wetter wandern wir wie gewohnt ins heiß geliebte Hallencafé.“

Außerdem werden weitere Fassadengemälde in Mannheim entstehen, aber auch an der Alten Feuerwache wird es Live-Graffiti-Aktionen geben. Eine STADT.WAND.KUNST-Ausstellung wird natürlich auch in diesem Jahr im Hallencafé gezeigt.

Der Biergarten der caféIbar Alte Feuerwache bietet grundsätzlich täglich von 16 bis 22 Uhr köstliche Kaffeespezialitäten und erfrischende Drinks, die Küche ist ab 17:30 Uhr geöffnet.

Es gilt die jeweils aktuelle Corona-Verordnung der Stadt Mannheim. Kurzfristige Programmänderungen sind möglich, diese geben wir auf Facebook, Instagram und unserer Homepage bekannt.

SITZT, WACKELT UND HAT LUFT wird gefördert durch das Impulsprogramm „Kultur Sommer 2020“ des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.

SITZT, WACKELT UND HAT LUFT

Das Sommerprogramm der Alten Feuerwache 1. bis 30. August

Samstag, 01. August 2020

Radio Love Love (Twit One & Hulk Hodn) mellow DJ-Set

Sonntag, 02. August 2020

Tóke

Montag, 03. August 2020

Stjerne

Donnerstag, 06. August 2020

Siegfried & Joy

Freitag, 07. August 2020

Denis

Samstag, 08. August 2020

Paul Gerlinger

Sonntag, 09. August 2020

Juno Francis

Montag, 10. August 2020

Johannes Stange Trio

Donnerstag, 13. August 2020

Caresscaress – mellow DJ Set mit Ubbo Gronewold & Surprise Guest

Freitag, 14. August 2020

Lampe

Samstag, 15. August 2020

Donna Blue (Niederlande)

Sonntag, 16. August 2020

Andy Strauß

Montag, 17. August 2020

Kiesselbach, Debus & Teichert

Donnerstag, 20. August 2020

Mariama (Sierra Leone/Frankreich)

Freitag, 21. August 2020

Laventure (Frankreich)

Samstag, 22. August 2020

Bernd Begemann

Sonntag, 23. August 2020

Lasse Matthiessen (Dänemark)

Montag, 24. August 2020

Black Project

Donnerstag, 27. August 2020

Matija

Freitag, 28. August 2020

Enno Bunger

Samstag, 29. August 2020

Derya Yildirim solo

Sonntag, 30. August 2020

Tristan Brusch