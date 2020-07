Karlsruhe: Vorbereitungen für die Einkaufs- und Erlebnismesse offerta in vollem Gange

Karlsruhe – Gute Aussichten für offerta-Besucher: Auch in diesem Jahr präsentieren zahlreiche Aussteller in der Messe Karlsruhe ihre Produkte und Dienstleistungen und laden vom 24. Oktober bis 1. November 2020 zu einem Einkaufserlebnis ein.

„Für viele unserer – überwiegend regionalen – Aussteller ist die offerta eine wichtige wirtschaftliche Plattform, um ihr Unternehmen und ihre Produkte zu präsentieren“, sagt Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe. „Wir freuen uns, dass die Weichen für die Durchführung der offerta nun gestellt sind und wir die hiesige Wirtschaft unterstützen können.“

Das Einkaufserlebnis der Region – analog und digital

Für viele Aussteller ist die offerta ein fester Termin im Kalender, den sie gerne wahrnehmen. Timo Streit, Geschäftsführer des Autohauses Streit, sagt dazu: „Für uns ist die offerta traditionell ein wichtiges Standbein. Als regionales Unternehmen ist es uns wichtig, uns dort zu positionieren und unsere partnerschaftliche Verbundenheit zu unseren Kunden und Geschäftspartnern auch in Krisenzeiten zu pflegen.“

Angesichts der besonderen Umstände arbeitet die Messe Karlsruhe zudem mit Hochdruck daran, eine innovative Verbindung von Vor-Ort- sowie digitalen Online-Formaten zu ermöglichen. Dazu Messechefin Britta Wirtz: „Wir werden in diesem Jahr eine offerta erleben, die sicherlich anders ist als in den Vorjahren – wir nehmen die veränderten Bedingungen mehr denn je zum Anlass, mit neuen Konzepten und frischen Ideen zu überzeugen. So liegt unser Fokus aktuell darauf, die offerta für unsere Besucher durch virtuelle Räume und Formate auch digital erlebbar zu machen und auch den Ausstellern dadurch Mehrwerte zu bieten.“

Startschuss für das Wiederaufleben des Messegeschäftes

Die offerta bildet den Startschuss für das Wiederaufleben des Messegeschäftes. Auf den Weg gebracht werden konnte dies durch die Verordnung für die Durchführung von Messen, Ausstellungen und Kongressen der Landesregierung. „An erster Stelle steht für uns selbstverständlich die Gesundheit unserer Besucher, Aussteller und Mitarbeiter, die in der Erarbeitung – in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden – der jeweiligen Sicherheits- und Hygienekonzepte im Mittelpunkt steht“, betont Britta Wirtz. So wird die Anzahl der gleichzeitig anwesenden Besuchenden auf das Verhältnis der zur Verfügung stehenden Fläche angepasst sowie die Gangbreiten deutlich erweitert werden, um vor Ort mehr Platz zu schaffen. Durch die zusätzliche Bereitstellung von zahlreichen Desinfektionsmöglichkeiten, steht einem Einkaufserlebnis unter Einhaltung der allgemeingeltenden Hygiene- und Abstandsregeln nichts im Wege. Ab dem 1. September steht der Online-Ticketshop der offerta zur Verfügung. Ein Online-Ticket ist zum Besuch der Messe erforderlich.

