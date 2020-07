Lambrecht: Während Feuerwehreinsatz Fahrrad auf Feuerwehrgelände gestohlen

Lambrecht – Am Freitag, 24.07.2020, wurde während eines Feuerwehreinsatzes ein Fahrrad eines Feuerwehrmans vom Gelände der Feuerwehr in lambrecht entwendet. Der Zeitraum ist zwischen 21:45 und 22:50 Uhr.

Wehrführer Markus Müller: „Stellt euch mal folgendes vor:

Ihr seid zuhause und kurz vor 22 Uhr werdet ihr zu einem Einsatz eurer freiwilligen Feuerwehr alarmiert, in der ihr ehrenamtlich tätig seid, um Anderen zu helfen.

Innerhalb kürzester Zeit kommt ihr, per Auto oder Fahrrad oder zu Fuß, ins Gerätehaus und zieht euch eure Uniform an und fahrt an den Einsatzort. Dort arbeitet ihr den Einsatz ab und fahrt zurück ins Gerätehaus. Da heißt es das Fahrzeug fertig machen, sich umziehen und nach Hause, per Auto oder Fahrrad oder zu Fuß.

Leider hieß es heut Abend für einen Kameraden nicht per Fahrrad, sondern zu Fuß nach Hause zukommen!!!!

Soll ich euch verraten warum?

Weil irgendjemand es toll fand, ihm sein Fahrrad während des Einsatzes aus einem Bereich klauen zu müssen, wo dieser nichts zu suchen hatte, nämlich auf dem Gelände der Feuerwehr.

Kann es dass denn wirklich sein?

Man beklaut Menschen die unterwegs sind, anderen zu helfen?

Wie armselig ist das denn?“

Zeugenhinweise gesucht

Wer Hinweise zu der Tat hat, wendet sich an die Polizei Neustadt. Diese erreicht ihr rund um die Uhr per Email (pineustadt@polizei.rlp.de) und Telefon (06321/8540).

Appell an Dieb:

„Man beklaut niemanden, schon gar nicht diejenigen, die helfen. Mit dieser ehrlosen Tat hast Du viel Schaden angerichtet. Ungeschehen lässt es sich nicht mehr machen. Das Zurückbringen des auffälligen Fahrrads wäre das Mindeste.“