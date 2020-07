Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 24.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Päckchen müssen vorerst unzugestellt bleiben

Neustadt/Weinstraße (ots) – Seit gestern Morgen (23.07.20) wunderte sich der Mitteiler über eine abgestellte blaue Box auf dem Gehweg in Neustadt vor seinem Haus. Die verständigten Polizeibeamten stellten fest, dass es sich bei dem Gegenstand wohl um eine Transportbox eines namhaften Internetversandunternehmens handelt, in der zehn, offensichtlich zur Zustellung durch den hauseigenen Service vorgesehene, Päckchen untergebracht waren. Über diverse Kommunikationswege wurde versucht, mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten, was jedoch ohne Erfolg blieb. Die Päckchen müssen somit sichergestellt bleiben, bis sich das Unternehmen bei der Polizei Neustadt bzw. beim Fundbüro der Stadt Neustadt meldet.

Neustadt: E-Scooter letzten Endes doch versichert, aber…

Neustadt/Weinstraße (ots) – Die Funkstreife der Polizei Neustadt war sich zunächst nicht sicher, ob an einem in der Exterstraße gesichteten E-Scooter ein Versicherungskennzeichen angebracht war. Eine Kontrolle war somit die Folge. Entgegen der ersten Vermutung durfte festgestellt werden: Alles ok mit der Versicherung. Jedoch ging deutlicher Alkoholgeruch vom 28-Jährigen Nutzer des Gefährts aus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Da ansonsten keine Fahrauffälligkeiten festgestellt worden waren, kam der junge Mann mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren davon.

Bad Dürkheim: Versuchter Wohnungseinbruch

Bad Dürkheim (ots) – Bislang unbekannter Täter versuchte vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 22.07.-23.07.2020, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Seebacher Straße einzubrechen und scheiterte an der Wohnungstür. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

Lindenberg: Vorfahrt missachtet – Zwei Verletzte – 40000 Euro Sachschaden

Lindenberg (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Abend des 23.07.20 als ein 18-Jähriger um 21:15 Uhr, aus Richtung Lindenberg kommend, an der Einmündung K16/B39 die Vorfahrt eines 34-Jährigen missachtete. Dieser war mit seinem Ford von Neustadt in Richtung Lambrecht unterwegs gewesen. Durch den Aufprall wurde der Audi des Unfallverursachers gegen ein sich dort befindliches Wartehäuschen einer Bushaltestelle geschleudert. Beide Beteiligte erlitten durch den Unfall leichte bis mittelschwere Verletzungen und mussten in Krankenhäuser verbracht werden. Die entstandenen Sachschäden werden derzeit auf etwa 40000 Euro beziffert. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit mussten abgeschleppt werden.

Bad Dürkheim: Unfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte im Zeitraum, Donnerstag, 23.07.2020, 12:00 – 12:30 Uhr, einen in der Hans-Koller-Straße am rechten Fahrbahnrand geparkten roten Renault Megane. Der Renault wurde an der der linken vorderen Stoßstange bis zur Fahrertür beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1800 EUR geschätzt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise telefonisch unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Dirmstein: Verkehrsunfall mit verletzter Person und flüchtigem Verkehrsunfallbeteiligten

Dirmstein (ots) – Am Donnerstag, 23.07.2020, befuhr gegen 15:07 Uhr ein 45-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Kreis Bad Dürkheim mit seinem Kleinkraftrad in Dirmstein die Heuchelheimer Straße in Fahrtrichtung Obersülzen. In selber Richtung befuhr ein 47-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Kreis Bad Dürkheim ebenso mit einem Kleinkraftrad dieselbe Straße. In Höhe der dortigen Esso-Tankstelle setzte der 47-Jährige zu einem Überholvorgang an. Zeitgleich bog der 45-Jährige nach links ab, um auf das Tankstellengelände zu gelangen. Vom Abbiegevorgang überrascht, geriet der 47-Jährige ins Schleudern und stürzte, wodurch er sich leicht verletzte und sein Roller zerkratzt wurde. Nachdem der gestürzte Rollerfahrer den anderen Rollerfahrer auf dem Tankstellengelände ansprach, um einen Personalienaustausch durchzuführen, entfernte sich dieser jedoch von der Örtlichkeit, ohne den Personalienaustausch zu gewährleisten. Nach polizeilichen Ermittlungen konnte der flüchtige Verkehrsteilnehmer an dessen Halteranschrift angetroffen und dessen Personalien erhoben werden. Gegen diesen wurde eine Strafanzeige wegen Unerlaubtem Entfernens vom Unfallort, sowie Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Carlsberg: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Carlsberg (ots) – Am Freitag, 24.07.2020, wurde, nach eingegangener telefonischer Mitteilung eines Unbeteiligten, gegen 03:52 Uhr in der Hintergasse in Carlsberg ein im Graben stehender, verunfallter, Pkw vorgefunden. Bei dem Pkw befanden sich zehn, teilweise alkoholisierte, Personen aus Baden-Württemberg im Alter zwischen 17 und 32 Jahren. Zunächst war die Fahrereigenschaft ungeklärt. Ermittlungen und Zeugenbefragungen ergaben dann jedoch, dass ein 19-jähriger Mannheimer trotz alkoholisiertem Zustands in seinen Pkw gestiegen war und diesen umparken wollte. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab 1,02 Promille gegen 04:16 Uhr. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Zudem wurde eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses Alkoholischer Getränke gegen ihn eingeleitet. Verletzt wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000EUR geschätzt.

Sattelmühle: Frontalzusammenstoß verhindert – PKW überschlagen, Verursacher fährt weiter

Esthal-Sattelmühle (ots) – Am heutigen Nachmittag, 24.07.2020, um 16:45 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann die L499 von Frankeneck aus kommend in Richtung Elmstein. Ein ihm entgegenkommender PKW kam nach einem Überholmanöver von zwei Radfahrern vor einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.

Der 45-Jährige aus Elmsteiner wollte einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Aufgrund dessen machte dieser eine Vollbremsung und lenkte nach rechts, um dem PKW auszuweichen. Hierdurch kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der Überholer fuhr im Anschluss einfach weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße. Telefonnummer: 06321-8540 E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de