Karlsruhe – Polizei sucht Täter nach exhibitionistischer Handlung

Karlsruhe (ots) – Nach einer exhibitionistischen Handlung gegenüber zwei

Jugendlichen in der Nacht auf Freitag in der Waldstadt in Karlsruhe sucht die

Polizei nach dem Täter.

Der unbekannte Mann hatte sich den Mädchen gegen 23.45 Uhr in der Nähe des

Spielplatzes in der Wehlauer Straße gezeigt. Er sprach sie an und stand den

beiden 16-Jährigen mit herunter gelassener Hose gegenüber. Die beiden

Jugendlichen rannten daraufhin davon und verständigten die Polizei. Bei der

anschließenden Fahndung konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden.

Er wurde auf 40-50 Jahre alt geschätzt und war zirka 180 cm groß. Seine Haare

waren dunkel und kurz geschnitten. Er trug einen Drei-Tage-Bart und hatte keine

Brille. Auffällig war sein runder, aufgebläht wirkender Bauch. Bekleidet war er

mit einer kurzen, dunklen Hose und einem beigen, ärmellosen T-Shirt. Der Täter

sprach deutsch und murmelte bei der Aussprache. Er schwitzte stark und könnte

alkoholisiert gewesen sein.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter Telefon 0721 666-5555.

Karlsruhe (ots) – (KA) Karlsruhe – 39-Jähriger dem Haftrichter vorgeführt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Freitag ein 39-jähriger

Bulgare dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt und anschließend

in Untersuchungshaft genommen. Dem Mann wird gewerbsmäßiger Betrug und

Urkundenfälschung vorgeworfen. Er soll Donnerstagvormittag in einem

Einkaufsmarkt in Hagsfeld aufgefallen sein, da er dort versucht habe, gefälschte

Leergut-Bons einzulösen. Noch vor dem Eintreffen der Streife sei er mit einem

Pkw geflüchtet. Er konnte im Rahmen der Fahndung in Hagsfeld angehalten und

kontrolliert werden. Hierbei fanden die Beamten Hinweise auf bereits eingelöste

Leergut-Bons im Wert von ca. 2500 Euro sowie mehrere Dutzend vorbereitete,

mutmaßlich gefälschte Bons, Bon-Rollen und weiteres Beweismaterial.

Karlsruhe – Nach Tötung von 24-jährigem Mann in Karlsruher Nordstadt Belohnung ausgesetzt und Hinweisportal geschaltet

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und

Polizeipräsidium Karlsruhe:

Nach der Tötung eines 24-jährigen Mannes unter massiver Gewalteinwirkung am

späten Abend des 7. Juli 2020 durch einen oder mehrere Täter hat die

Staatsanwaltschaft Karlsruhe eine Belohnung* von bis zu 3.000 Euro für Hinweise

ausgesetzt, die zur Ermittlung beziehungsweise Ergreifung des Täters oder der

Täter, aber auch zur Herbeischaffung von gesuchten Beweismitteln führen. Es wird

darüber hinaus weiter nach Gegenständen gesucht, die von dem oder den Tätern im

näheren Umfeld des Tatortes entsorgt worden sein könnten.

Ferner wird nach wie vor eine junge Frau gesucht, die bei der Tat zugegen war.

Für die Entgegennahme von Hinweisen über das Internet hat die Sonderkommission

„Gasse“ folgenden Link zur Verfügung gestellt:

https://bw.hinweisportal.de/

Sachdienliche Hinweise können auf diesem Weg sowohl anonym als auch mit Bild-

oder Videomaterial an die Ermittlungsbehörden gerichtet werden.

Zudem werden Hinweise nach wie vor beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter

0721/666-5555 oder auch vertraulich unter 0721/666-6666 entgegengenommen.

*Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des

Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und

nicht für Amtsträger, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer

Handlungen gehört, bestimmt.

Karlsruhe – Exhibitionist in Rüppurr

Karlsruhe (ots) – In schamverletzender Weise hat sich am Donnerstagabend ein

bislang unbekannter Mann gegenüber Passanten am Ortsrand von Karlsruhe-Rüppurr

verhalten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen ging eine 35-Jährige Frau kurz nach 17 Uhr am

Wald- und Feldrand nahe des Holderwegs mit ihrem Kleinkind spazieren. In der

Nähe einer Parkbank sah sie einen Mann stehen, der sie ansah und dabei

onanierte. Die Geschädigte bog daraufhin in einen Waldweg ab und verständigte

ihren Ehemann, der schließlich die Polizei alarmierte.

Bei der anschließenden Fahndung nach dem Täter gab ein weiterer Zeuge an, dass

er den Unbekannten kurz nach der Geschädigten in gleicher Weise an derselben

Stelle gesehen habe. Obwohl der Täter den Zeugen wahrnahm, setzte er seine

Handlung fort.

Der unbekannte Mann wird als 45-60 Jahre alt, 170-175 cm groß und dünn bzw.

hager beschrieben. Er war bekleidet mit einem weißen, enganliegenden T-Shirt und

einer kurzen, schwarzen Hose, vermutlich einer Boxershort oder Radlerhose.

Eventuelle weitere Zeugen sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsbad-Ittersbach – Unfall im Kreuzungsbereich

Karlsruhe (ots) – Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von

14.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am

Donnerstagvormittag an einer Kreuzung in Karlsbad-Ittersbach ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 28-jährige Fahrer eines Sattelzugs

gegen 09:45 Uhr die Desco-Straße im Industriegebiet. An einer Gabelung der

Straße musste der Fahrer weit ausholen, um dem Straßenverlauf weiter zu folgen.

Dabei kam ihm die 27-jährige Fahrerin eines Audis entgegen, die den Sattelzug

bemerkte und daher vor dem Kurvenbereich anhielt. Der Fahrer des Sattelzugs

übersah aber offenbar den dort stehenden Pkw und holte daher nicht weit genug

aus, woraufhin er mit der linken Anhängerseite mit der linken Seite des Audis

kollidierte.

Durch die Kollision erlitt die 27-Jährige leichte Verletzungen. Ihr Audi wurde

erheblich beschädigt und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Auch

am Sattelauflieger entstand eine Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Oberderdingen – Dekoration und Bepflanzung eines Grabes entwendet

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 9:30 Uhr, und Freitag, 10:40

Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die komplette Dekoration und

Bepflanzung eines auf dem Friedhof Oberderdingen-Grossvillars befindlichen

Urnengrabes. Sie hinterließen lediglich glatt gezogene Erde. Auf dem Grab

befanden sich Grabschmuck und Beigaben von Angehörigen. Der genaue

Diebstahlschaden konnte bislang nicht beziffert werden.

Der Polizei hat Ermittlung aufgrund der „Störung der Totenruhe“ aufgenommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07045

561, mit dem Polizeiposten Oberderdingen oder, unter der Nummer 07252/5046-0,

mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Zeugen nach Rotlichtverstoß gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag gegen 17:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich

Adenauerring / Stutenseer Alle in Karlsruhe zu einem Zusammenstoß zwischen einem

46-jährigen Citroen-Fahrer und einem 83-jährigen Radfahrer. Unklar ist aktuell

noch, wer die Kreuzung bei Rotlicht überfuhr. Der Radfahrer erlitt schwere

Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 2100 Euro.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr der Autofahrer den Adenauerring auf

dem linken Fahrstreifen in südöstlicher Richtung. Er gab an, dass der Radfahrer

die Fahrbahn auf der Fußgängerfuhrt von links nach rechts in Richtung

Wildparkstadion querte. Im Anschluss kam es zum Zusammenstoß. Sowohl der

Autofahrer, als auch der Radfahrer gaben an bei Grünlicht die Kreuzung passiert

zu haben.

Die Verkehrspolizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Diese werden gebeten sich

telefonisch, unter der Nummer 0721/944840, zu melden.

Oberhausen-Rheinhausen – Unfallflüchtiger dank eines Zeugen ausfindig gemacht

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag gegen 07:45 Uhr streifte ein 87-jähriger

VW-Fahrer in der Jahnstraße in Oberhausen-Rheinhausen einen im Gegenverkehr

befindlichen Smart. Obwohl er einen Unfallschaden von etwa 3500 Euro

verursachte, ergriff er im Anschluss unerlaubt die Flucht. Dank eines

aufmerksamen Zeugen, welcher den Vorfall der Polizei meldete, konnte der

87-Jährige ausfindig gemacht werden.

Der 87-Jährige befuhr die Jahnstraße von Philippsburg kommend in Fahrtrichtung

Ortsmitte Oberhausen. Nach aktuellem Stand kam er zu weit in den Gegenverkehr

und kollidierte daher seitlich mit dem Smart.

Karlsruhe – Verkehrsunfall zwischen Sportwagen und Pedelec

Karlsruhe (ots) – Ein Sportwagen und ein Pedelec stießen am Donnerstagnachmittag

in der Nordweststadt zusammen, wobei die 60 Jahre alte Zweiradfahrerin leichte

Verletzungen davontrug.

Um 15.20 Uhr überholte der 46-jährige mutmaßliche Unfallverursacher beim

Abbiegen von der Annweilerstraße in die Straße Im Husarenlager mit seinem

Maserati ein vorausfahrendes Wohnmobil. Dabei übersah er die entgegenkommende

Pedelecfahrerin, deren Sicht auf den nahenden Sportwagen ebenfalls durch das

Wohnmobil versperrt war. Die 60-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen

und fuhr in die rechte Fahrzeugseite des abbiegenden Maseratis. Durch den Unfall

erlitt sie Prellungen und Schürfwunden und musste in ein Krankenhaus gebracht

werden. An Sportwagen und Pedelec entstanden Sachschäden von zusammen rund 5.500

Euro.

Karlsruhe – Stadt und Polizei Karlsruhe treffen Vorkehrungen für das Wochenende

Karlsruhe (ots) – Nachdem es in der Nacht zum vergangenen Samstag während einer

Polizeikontrolle am Schlossplatz zu einem Gruppenzusammenschluss und aggressiver

Stimmung gegen Polizeikräfte gekommen war, bereiten sich Stadtverwaltung und

Polizei Karlsruhe auf die kommenden Nächte am Wochenende vor und werden

verstärkt in der Innenstadt präsent sein.

Auch aus den Erfahrungen mit Ausschreitungen in anderen deutschen Städten sind

die jüngsten Vorkommnisse in Karlsruhe sehr ernst zu nehmen. Daher wurden im

Laufe der Woche gemeinsame Vorkehrungen abgestimmt, um solchen nicht

hinnehmbaren Entwicklungen vorzubeugen. Neben dem verstärkten Einsatz von

Kräften des Kommunalen Ordnungsdienstes und des Polizeipräsidiums Karlsruhe, die

an entsprechenden Örtlichkeiten Aufklärung betreiben, werden zusätzliche

Polizeikräfte in Bereitschaft gehalten, um bei möglicherweise aufkommenden

Aggressionen von Gruppen rasch vor Ort zu sein und reagieren zu können.

Neben dem Schlossplatz und dem Schlossgarten werden die Einsatzkräfte

insbesondere auch Teile der Kaiserstraße, den Hirschhof und den Ludwigsplatz im

Auge behalten. Der Schlossgarten selbst ist grundsätzlich ab 20 Uhr geschlossen,

wird aber erfahrungsgemäß von größeren Personengruppenüber darüber hinaus

genutzt. Um Menschenansammlungen dort zu vermeiden, wird auf die Einhaltung der

Schließzeiten hingewiesen und auf das Verlassen des Schlossgartens hingewirkt.

Nach wie vor gelten aufgrund der Corona-Pandemie Abstands- und Hygieneregeln für

Personengruppen im öffentlichen Raum. Angesichts der Erfahrungen der letzten

Wochen, wonach insbesondere große Gruppen vornehmlich jüngerer Leute die

Abstandsregeln ignorierten, appellieren Stadt und Polizei Karlsruhe an die

Einhaltung der Vorschriften.

Karlsruhe-Bruchsal-Forst – Graffiti an Schulgebäuden

Karlsruhe (ots) – Drei Schulen wurden von unbekannten Graffitisprayern

heimgesucht.

Die Fassade des Humboldt Gymnsiums in der Wilhelm-Hausenstein-Allee wurde

zwischen Mittwoch, 16.00 Uhr und Donnerstag, 07.00 Uhr auf einer Länge von ca.

25 Metern mit schwarzer Farbe besprüht. Weiterhin wurde ein Treppenabgang mit

Farbe verunstaltet. Auf die Außenwände des Schönborn-Gymnasiums in Bruchsal

wurde zwischen Mittwoch 07.00 Uhr und Donnerstag 07.00 Uhr der Schriftzug „SLIM“

mit blauer Farbe aufgesprüht. Zwischen Mittwoch 16.30 Uhr und Freitag 07.00 Uhr

wurde die Fassade der Lußhardtschule in Forst auf einer Länge von ca. acht

Metern mit schwarzer Farbe besprüht.

Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Pfinztal – Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall in Berghausen am Donnerstagnachmittag

sucht die Polizei Zeugen. Eine 23-Jährige fuhr gegen 17.00 Uhr mit ihrem Pkw auf

der Rappenbergstraße in Richtung Karlsruher Straße. An der Einmündung

missachtete sie die Vorfahrt eines auf der Karlsruher Straße fahrenden

27-jährigen Pkw-Fahrers. Dieser soll das Rotlicht der dortigen Fußgängerampel

nicht beachtet haben. Bei dem Zusammenstoß wurde die 23-Jährige verletzt und mit

einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca.

7000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Durlach, Telefon 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Waghäusel – Einbruch in Tennisheim

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen bislang

unbekannte Täter in einen Tennisclub im Lindenweg in Waghäusel ein. Die Diebe

schlugen zuerst alle Bewegungsmelder herunter, drückten anschließend den

Rollladen zum Gastraum hoch und rissen diesen nach außen. Nun hebelte sie das

Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Gastraum. Dort entwendeten sie

das Bargeld aus zwei Geldkassetten sowie zwei Sektflaschen aus dem Kühlschrank.

Die Eindringlinge verursachten einen Sachschaden von über tausend Euro sowie

einen Diebstahlschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Philippsburg in Verbindung zu setzen.

Nach Küchenbrand in Restaurant eine Person verletzt

Karlsruhe (ots) – In einem Restaurant in der Leopoldstraße kam es am frühen

Donnerstagabend zu einem Küchenbrand, bei welchem sich ein 43 Jahre alter Mann

verletzte. Nachdem sich Fett in der Küche entzündet hatte und der Brand über die

Abzugshaube auf den Kamin übergriff, wurden alle Geschosse im Bereich des

Abluftrohrs beschädigt und mehrere Wohnungen durch Brandrauch in Mitleidenschaft

gezogen. Der 43 Jährige, welcher sich bei Brandauslösung in der Küche befand,

versuchte den Brand selbst zu löschen. Dabei zog er sich eine

Rauchgasintoxikation und leichte Brandverletzungen zu. Er wurde zur Behandlung

ins Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich bekämpfen

und löschen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa

70.000 Euro. Weitere Personen wurden in dem Mehrfamilienhaus mit insgesamt 8

Wohnungen nicht verletzt.