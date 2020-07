Mannheim-Innenstadt: 44-jähriger Mann widersetzt sich den Maßnahmen von Mitarbeitern des Besonderen Ordnungsdienstes der Stadt Mannheim

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein 44-jähriger Mann leistete am Donnerstagabend in

der Mannheimer Innenstadt Widerstand gegen Maßnahmen von Mitarbeitern des

Besonderen Ordnungsdienstes (BOD). Die Ordnungshüter wollten am Paradeplatz die

Steuermarke des Hundes, den der 44-Jährige bei sich hatte, überprüfen. Er

weigerte sich zunächst die Nummer der Hundemarke herauszugeben. Als daraufhin

einer der städtischen Mitarbeiter an das Halsband des Hundes fasste, um die

Überprüfung durchzuführen, griff der 44-Jährige nach der Hand des

BOD-Mitarbeiters und versuchte, die Überprüfung zu verhindern. Der Zugriff des

widersetzlichen Manns wurde durch weitere städtische Bedienstete abgewehrt, der

Mann wurde zu Boden gebracht und ihm anschließend Handschließen angelegt. Beim

Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten hatte sich die Situation bereits

wieder beruhigt. Der 44-Jährige wurde zur Durchführung der weiteren

polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht. Ein

durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Gegen ihn

wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte oder gleichgestellte

Personen ermittelt.

Mannheim-Neckarstadt-Ost: Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt-Ost (ots) – Ein unbekannter Autofahrer verursachte in der

Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Stadtteil Neckarstadt einen Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Sachstand beschädigte der Unbekannte beim Aus- oder Einparken

einen in der Lenaustraße in Fahrtrichtung Grillparzerstraße am Fahrbahnrand

geparkten Peugeot. Anschließend fuhr er, ohne sich um den Schaden zu kümmern,

einfach davon. Der entstandene Sachschaden wird auf fast 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu

melden.

Mannheim-Sandhofen: Unbekannter Autofahrer beschädigt geparktes Fahrzeug – Zeugen gesucht

Mannheim-Sandhofen (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte am Donnerstag ein

unbekannter Autofahrer im Stadtteil Sandhofen und entfernte sich anschließend

unerlaubt von der Unfallstelle. Eine 45-jährige Frau stellte ihren Opel Corsa

gegen 17 Uhr am Fahrbahnrand der Dorfstraße in Fahrtrichtung Stich ab. Als sie

gegen 20 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug Beschädigungen an

der Fahrerseite aufwies. Zudem fand sie an der Windschutzscheibe zwei Zettel von

Zeugen vor. Allerdings waren keinerlei Erreichbarkeiten darauf notiert.

Da bislang noch ungeklärt ist, wer für die Schäden am Opel verantwortlich ist,

sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche

Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und insbesondere zu dessen Fahrer geben

können. Besonders die Zeugen, die die Zettel am beschädigten Fahrzeug

hinterlassen haben, sind dabei für die Polizei von besonderer Wichtigkeit und

werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu

melden.

Brand einer Strohballenpresse und eines Stoppelfeldes in Hockenheim/Insultheimerhof – Abschlussmeldung

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen

Defekts geriet an genannter Örtlichkeit gegen 19.25 Uhr eine Strohballenpresse

in Brand und entzündete hierbei auch ca. 1 ha eines Feldes. Mehrere Anrufer

meldeten über Notruf eine große Rauchsäule, die in Richtung Altlußheim zog, ohne

jedoch den dortigen Wohngebieten gefährlich zu werden. Aufgrund der herrschenden

Windstille breitete sich das Feuer glücklicherweise nur langsam aus und konnte

durch die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim, die mit 5 Fahrzeugen und 26 Mann im

Einsatz war, gelöscht werden. Unterstützung kam in Form mehrerer Bauern, die mit

ihren Maschinen den Boden umpflügten und so eine Ausbreitung des Brandes

verhinderten. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Höhe des Sachschadens

ist noch unklar.