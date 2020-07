Verkehrsunfall mit Personenschaden

Weilerbach – Zwei Verletzte sowie erheblicher Sachschaden ist die Bilanz eines

Verkehrsunfalles, der sich am gestrigen Donnerstag auf der

Kreisstraße 13 bei Weilerbach ereignete. Gegen 13:00 Uhr befuhr eine

21-Jährige aus Kaiserslautern mit ihrem Pkw die K 13 von Weilerbach

kommend in Richtung Kaiserslautern. Beim Abbiegen auf die L 367

übersah sie das entgegenkommende Fahrzeug eines 52-jährigen Mannes

aus Rodenbach, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam.

Der 52-Jährige sowie sein 30-jähriger Beifahrer zogen sich

Verletzungen zu, die eine weitere Behandlung im Krankenhaus nach sich

zogen. Die Höhe des Sachschadens beziffern die aufnehmenden Beamten

auf ca. 10.000 Euro.

|pvd

Aggressive Jugendliche verletzt Polizeibeamtin

Niederkirchen – Am gestrigen Donnerstagabend, gegen 20:00 Uhr, wurde bei

einem Polizeieinsatz eine Beamtin leicht verletzt. Der Bruder einer

amtsbekannten 17-Jährigen aus Niederkirchen bei Kaiserslautern, teilte mit, dass

seine Schwester in der Wohnung randaliere, Gegenstände aus einem Fenster werfe

und ihre Mutter bedrohe. Vor Ort zeigte sich die Jugendliche auch gegenüber den

Beamten äußerst aggressiv, schlug und trat mehrfach nach ihnen, wobei eine

Beamtin leicht am Bein verletzt wurde. Mit vereinten Kräfte gelang es die

17-Jährige auf einem Couchsessel zu fixieren und zu fesseln. Sie wurde

anschließend unter polizeilicher Begleitung mit einem Rettungswagen ins

Krankenhaus verbracht. Auf sie kommen nun Anzeigen wegen Widerstand, Bedrohung

und Körperverletzung zu. |pvd