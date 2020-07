Heidelberg: Zusammenprall zwischen E-Scooter- und Fahrradfahrerin – 47-jährige Frau schwer verletzt

Heidelberg (ots) – Bei einem Zusammenstoß zwischen einer 47-jährigen

E-Scooter-Fahrerin aus Heidelberg mit einem 80-jährige Radfahrer am Donnerstag

um 15.25 Uhr an der Kreuzung Mittermaierstraße/Vangerowstraße wurde die

E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen war die

Frau verbotswidrig von der Vangerowstraße auf den Radweg der Mittermaierstraße

eingebogen und dabei mit dem Radfahrer, der in Richtung Ernst-Walz-Brücke fuhr,

zusammengeprallt und gestürzt. Nach der medizinischen Erstversorgung an der

Unfallstelle wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik

eingeliefert. Die weiteren Unfallermittlungen führt die Verkehrspolizei

Heidelberg. Zeugen, die den Unfall bemerkt haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06221/174-4111 zu melden.

Heidelberg-Altstadt: Aufmerksame Anwohnerin beobachtet Fahrraddiebe – Festnahme / EIGENTÜMER GESUCHT!

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am Dienstag gegen 01:20 Uhr beobachtete eine

aufmerksame Anwohnerin, wie drei junge Männer im Bereich Plöck/Friedrichstraße

zwei Fahrräder entwendeten. Durch den schnellen Einsatz einer Polizeistreife des

Polizeireviers Heidelberg-Mitte konnten die jugendlichen Fahrraddiebe bei der

Flucht festgenommen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten die Fahrräder

in der Friedrichstraße entwendet worden sein.

Das Polizeirevier-Mitte sucht daher die Eigentümer der beiden Fahrräder. Wer

sein Fahrrad auf einem der Bilder erkennt, wird gebeten sich unter der Rufnummer

06221/99-1700 zu melden.

Heidelberg-Handschuhsheim: Verkehrsrowdy missachtet rote Ampeln / Zeugen gesucht!

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Am Donnerstag fiel gegen 12:55 Uhr ein

Verkehrsteilnehmer in seinem BMW auf, der grob verkehrswidrig mehrere rote Ampel

missachtete und eine rücksichtslose Fahrweise an den Tag legte. Zunächst

missachtete er von der Rottmanstraße kommend das Rotlicht vor dem

Hans-Thoma-Platz und nutzte zudem die Spur der Straßenbahn, um auf der B3 in

Richtung Dossenheim weiterzufahren. Auf der B3 fiel er weiterhin durch Überhol-/

und Drängelmanöver auf. An der roten Ampel der Burgstraße nutzte er dann die

grüne Ampel der in Richtung Fritz-Frey-Straße führende Abbiegespur, um seine

Fahrt in Richtung Dossenheim weiterzuführen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht

weitere Verkehrsteilnehmer, denen das Fahrzeug mit entsprechendem Verhalten

aufgefallen ist, oder Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrzeug genötigt oder

gefährdet wurden. Die Hinweise werden unter der Rufnummer 06221/4569-0

entgegengenommen.

Heidelberg-Schlierbach/Speyererhof: Kühe und Rinder halten Polizei auf Trab

Heidelberg-Schlierbach/Speyererhof (ots) – Zu gleich zwei tierischen Einsätzen

mussten Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte ausrücken. Im

Klingelhüttenweg in Schlierbach genossen zwei Kühe die prächtig grünen Zweige

und Blätter der Ahornbäume des angrenzenden Waldstücks und ließen sich nicht

stören. Auch als der hinzugerufene Besitzer der Kühe mit einem

Tiertransportanhänger aufkreuzte, ließen sich die beiden vierbeinigen Damen

nicht von ihrer Mahlzeit abbringen, sodass sie letztlich mit der Leine zu Fuß

auf die Koppel gebracht werden mussten. Wie den beiden die Flucht zuvor gelungen

war, ist bislang nicht bekannt.

Im Bereich des Speyerer Hofs büxte zudem am Donnerstag gegen 19:50 Uhr eine

Rinderherde aus. Etwa 35 Kühe und Rinder belagerten teilweise die Straße, sodass

der doch recht geringe Verkehr zum Erliegen kam. Vier Beamte sicherten die

Situation ab und hielten die Herde in Schach. Dem zuständigen Besitzer gelang es

nach dessen Verständigung nur mit Mühe die Herde und insbesondere den

störrischen Leitbullen einzufangen.

Heidelberg-Weststadt: Renitenter Ladendieb

Heidelberg-Weststadt (ots) – Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte wurden

am Donnerstagabend gegen 21 Uhr während der Streifenfahrt in der

Kurfürstenanlage auf eine Gruppe rangelnder Personen aufmerksam und nahmen sich

der Situation an. Dabei stellte sich heraus, dass Ladendetektive einen

widersetzlichen Ladendieb festhielten. Der 31-jährige Mann wurde von einem

Detektiv in einem Lebensmittelmarkt in der Kurfürsten-Anlage dabei beobachtet,

wie er Waren im Wert von fast 400 Euro in einen Einkaufskorb legte und

anschließend den Laden ohne zu bezahlen verließ. Als ihn der Detektiv darauf

ansprach und am Arm festhielt, setzte er sich hiergegen massiv zur Wehr. Er

konnte jedoch mit vereinten Kräften mehrerer Ladendetektive festgehalten werden.

Die hinzugekommenen Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen schließlich fest

und brachten ihn zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird

nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt.

Heidelberg-Grenzhof: 55-jähriger Radfahrer beim Unfall schwer verletzt

Heidelberg (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 19 Uhr wurde ein

55-jähriger Rennrad-Fahrer schwer verletzt. Der behelmte Radfahrer fuhr von

Mannheim-Friedrichsfeld kommend in Richtung Grenzhof und beachtete an der

Einmündung zur Kreisstraße 9703 in Höhe des dortigen Friedhofs nicht die

Vorfahrt einer 51-jährigen BMW-Fahrerin. Dies hatte zur Folge, dass er auf die

Fahrbahn stürzte. Der Radfahrer wurde nach der Erstbehandlung an der

Unfallstelle mit einem Rettungswagen in eine Heidelberger Klinik eingeliefert.

An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Die weiteren

Unfallermittlungen führt der Verkehrsdienst Heidelberg.