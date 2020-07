Sachbeschädigung im Weinberg

Dalheim

In der Nacht von 17. auf den 18.07.2020 wurden in der Gemarkung „Im Ostertal“ in Dalheim Rebzeilen eines Weinbergs beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 EUR.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim unter Tel.:06133-933100.

Trunkenheit am Steuer

Bingen

GEM Bingen am Rhein, A60 FR Darmstadt, 24.07., 02:40 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurde der Fahrer eines Opels auffällig, der auf die Aufforderung der Polizei anzuhalten nicht reagierte. Erst nach Einschalten des Blaulichts und Martinshorns hielt der Fahrer auf der BAB 60 in FR Mainz an. Bei der Kontrolle wurde ein deutlicher Atemalkohol festgestellt, zudem konnte er dem Geschehensablauf nicht folgen. Einen Alkoholtest lehnte er ab. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Fahrt unter Drogeneinwirkung

Bingen

Sponheim, B9, 23.07., 17:20 Uhr. Bei einer Verkehrskontrolle fiel ein Fahrer eines Audis auf, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest bestätigte dies. Dem Beschuldigten wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Geldautomatensprenger im Visier der Polizei: Kontrollen auf der BAB 61 und A3

Mainz – Bei der Sprengung von Geldausgabeautomaten handelt es sich um ein

bundes- und europaweites Kriminalitätsphänomen. In Rheinland-Pfalz kam es im

laufenden Jahr 2020 bislang zu 16 Sprengangriffen auf Geldausgabeautomaten. Bei

sieben Taten blieb es beim Versuch.

Im vergangenen Jahr konnten insgesamt 22 Fälle in Rheinland-Pfalz registriert

werden. 2018 stellte die Polizei 26 Fälle fest.

Zur Bekämpfung dieses Kriminalitätsphänomens fanden gestern auf der A 61,

Rastplatz Höchen und auf der A 3, Anschlussstelle Dierdorf, Salzlager,

Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen der Polizei statt. Die Kontrollaktion wurde vom

Polizeipräsidium Koblenz in enger Abstimmung mit dem Landeskriminalamt

Rheinland-Pfalz durchgeführt. Vor Ort unterstützten Ermittler des LKA die

Kontrollmaßnahmen.

Seit Jahren sprengen professionell gut organisierte Banden aus dem Ausland

Geldausgabeautomaten in Deutschland. Bei den Tätern handelt es sich in den

meisten Fällen um niederländische Staatsangehörige. Die Sprengungen sind über

das ganze Land verteilt. Den Tätern gelingt die Flucht meist in

hochmotorisierten Fahrzeugen.

Da es sich um ein europaweites Phänomen handelt, von dem nicht nur

Rheinland-Pfalz, sondern auch die nationalen und internationalen Nachbarländer

betroffen sind, hat das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz seit dem 1. September

2019 die zentrale Ermittlungsarbeit für das Land übernommen. In der Regel

übernimmt das Polizeipräsidium, in dessen Zuständigkeit die Tat fällt, die

Tatortarbeit.

„Die gemeinsame Kontrollaktion ist eine wichtige Maßnahme, um gezielt gegen die

professionell agierenden Tätergruppierungen vorzugehen“, betonten LKA-Präsident

Johannes Kunz und der Koblenzer Polizeipräsident Karlheinz Maron.

Insgesamt waren in Rheinland-Pfalz an diesem Tag 95 Polizeibeamtinnen und

-beamte im Einsatz. Diese überprüften 110 Personen und 56 Fahrzeuge.

Drei Strafanzeigen wurden wegen Verstößen u.a. gegen das Betäubungsmittelgesetz,

das Waffengesetz sowie gegen die Straßenverkehrsordnung gefertigt. Einem

Fahrzeugführer, der unter Drogeneinfluss sein Fahrzeug führte, musste eine

Blutprobe entnommen werden. In drei Fällen konnten geringe Mengen

Betäubungsmittel sichergestellt werden. Darüber hinaus wurden mehrere

Ordnungswidrigkeiten nach verkehrsrechtlichen Verstößen zur Anzeige gebracht.

Die Polizei warnt vor Betrügern.

Rheinhessen

Sie treten jedes Jahr insbesondere in der Sommerzeit verstärkt auf. Menschen stehen am Straßenrand, wirken hilflos neben einem abgestellten Auto und winken Vorbeifahrenden zu, damit sie anhalten. Dann erzählen sie von einer Notlage und dass sie dringend etwas Geld brauchen.

So ist es gestern wieder um die Ortslagen Eckelsheim, Wendelsheim und Wonsheim herum passiert. Das Benzin sei ihnen ausgegangen, schilderten zwei junge Männer und sie müssten doch so dringend nach Hause. Eine Zivilstreife der Verkehrsdirektion Wörrstadt konnte nach Hinweisen aus der Bevölkerung die beiden 20 und 28 Jahre alten Männer aus Rumänien an der Autobahnabfahrt bei Bornheim antreffen, als sie gerade einen Autofahrer ansprachen. Von einer Notlage war allerdings keine Spur. In dem VW Passat der Beiden fanden die Beamten zwischen den Seiten einer Bibel versteckt insgesamt mehr als 300 Euro. Der 28-Jährige war auch bereits wegen solcher Betrügereien vorbestraft.

Oft bieten die Betrüger angeblich wertvolle Schmuckgegenstände aus Familienbesitz als Pfand an. Bei diesem sogenannten „Autobahngold“ handelt es jedoch immer um wertlosen Modeschmuck aus Messing.

Die Polizei empfiehlt, keine Geldbeträge zu schenken oder gar zu „leihen“. Mit dem Überreichen der Telefonnummer eines Pannendienstes oder dem freundlichen Angebot, die nächste Polizeidienststelle zu informieren, ist wirklich Hilfesuchenden auch geholfen.

Das erbettelte Geld der beiden Männer hat die Polizei sichergestellt und beide erhielten erneut Anzeigen wegen Betruges.

