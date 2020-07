Flucht vor Polizei endet mit Sturz

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagabend 23.07.2020 gegen 18 Uhr wollten Beamte der Polizei Ludwigshafen ein Motorrad in der Heinigstraße kontrollieren. An dem Motorrad war ein Blanko-Kennzeichen ohne Buchstaben oder Ziffern angebracht.

Der Fahrer, ein 46-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, ignorierte die Anhaltezeichen der Polizeibeamten und versuchte zu flüchten. Hierbei stürzte der Motorradfahrer in der Deutschen Straße. Der 46-jährige zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Polizei Ludwigshafen sucht Zeugen, welche die Polizeiflucht beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Polizei sucht Zeugen zu Unfallhergang

Ludwigshafen (ots) – Am 23.07.2020 gegen 18 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Frankenthaler Straße bei dem ein Motorradfahrer stürzte und sich leichte Verletzung zuzog. Er war aus Richtung Mannheimer Straße unterwegs, als er einem 85-Jährigen und seiner 83-jährigen Ehefrau auswich, die gerade die Straße überquerten.

In Autohaus eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Autohaus in der Bruchwiesenstraße ein. Sie entwendeten einen geringen Bargeldbetrag.

Einbruch in Sedanstraße

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 20.07.2020, 18 Uhr und dem 23.07.2020, 21 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Sedanstraße ein. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit ermittelt. Der am Haus entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Einbruch in Schneiderei und Kiosk

Ludwigshafen (ots) – In der Sternstraße verschafften sich Unbekannte am Donnerstag 23.07.2020 gegen 2:45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Schneiderei und einen angrenzenden Kiosk. Es gelang ihnen, Bargeld und Ware im Wert von über 1.000 Euro zu stehlen. Durch den Einbruch entstand außerdem ein Sachschaden von etwa 1.700 Euro.

