Unseriöse “Handwerker” unterwegs

Steinweiler (ots) – Bei der Polizeiinspektion Wörth wurde bekannt, dass aktuell im Bereich Steinweiler unseriöse Handwerker unterwegs sind. Diese bieten überwiegend älteren Mitmenschen ihre Hilfe bei handwerklichen Tätigkeiten zu überteuerten Preisen an. Im aktuellen Fall sollte der Hof und die Terrasse eines Anwohners gereinigt werden. Der ältere Mann ließ sich jedoch nicht auf das dubiose Angebot ein.

Die Polizei rät:

Lassen Sie sich nicht durch vermeintlich gute Angebote zu vorschnellen Entscheidungen drängen.

Holen Sie Vergleichsangebote anderer Firmen ein.

Sollten die Handwerker überhöhte Preise fordern oder aufdringlich werden, rufen Sie sofort die Polizei.

Leisten Sie keine Vorauszahlungen und vereinbaren Sie einen schriftlichen Vertrag.

Geben Sie nie ihr Eigentum heraus, ohne die Durchschrift einer umfassenden Auftragsbestätigung erhalten zu haben.

Sollten Sie trotz aller Vorsicht Opfer dieser unlauteren Machenschaften geworden sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei Ihrer jeweiligen Polizeidienststelle.

Warnen sie ältere Menschen in ihrem Umfeld vor dieser Masche.

Mit Einkaufswagen E-Bike beschädigt

Hagenbach (ots) – Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Wooge ereignete sich am 21.07.2020 um 17:00 Uhr ein außergewöhnlicher Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Dame wollte nach dem Einkauf ihren Einkaufswagen zurückbringen. Hierbei stieß sie so gegen ein abgestelltes E-Bike, dass dieses umfiel und beschädigt wurde. Während die Dame versuchte das Fahrrad aufzustellen, kam ihr Mann mit dem Auto angefahren und forderte sie auf einzusteigen.

Der Vorgang wurde durch einen Zeugen beobachtet und dem Geschädigten mitgeteilt. Die Polizeiinspektion Wörth ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Verkehrsunfallflucht in der Rappenstraße

Hördt (ots) – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 23.07.2020 in der Rappenstraße in Hördt. Dort hatte die Geschädigte ihren Kleinwagen in der Zeit von 10-14:15 Uhr am Straßenrand geparkt. In diesem Zeitraum wurde der PKW durch einen anderen unbekannten Fahrzeugführer nicht unerheblich vorne links beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Klärung dessen Identität ist nun Bestandteil polizeilicher Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/92210 dankend entgegen.

Brand in einer Wohnung

Sondernheim (ots) – Zu einem Brandeinsatz am frühen Donnerstagmorgen 23.07.2020 mussten die Feuerwehr und Polizei in die Ulmenstraße nach Sondernheim ausrücken. Durch bislang ungeklärter Ursache geriet der hölzerne Türrahmen in einer Wohnung in Brand, welcher durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte.

Dadurch blieb es bei einem geringen Gebäudeschaden in Höhe von etwa 5.000 bis 10.000 EUR Sachschaden. Der Brand forderte glücklicherweise keine Verletzten.

Die Brandursache ist nunmehr Bestandteil polizeilicher Ermittlungen.