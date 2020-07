Motorradfahrer leicht verletzt

St. Martin (ots) – Weil ein 83-jähriger Autofahrer von der Sonne geblendet wurde und deshalb einen entgegenkommenden Motorradfahrer in einer scharfen Linkskurve nicht rechtzeitig erkannte, kam es Donnerstagmittag 23.07.2020 gegen 12 Uhr auf der Totenkopfstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 57-jährige Kradfahrer wurde dabei leicht am Bein verletzt.

Das Auto wurde durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Zeugen nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gesucht

Edesheim (ots) – Zu einem angeblichen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es Donnerstagmorgen 23.07.2020 gegen 10 Uhr. Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem Peugeot die Staatsstraße, als er in Höhe des Ortsausgangs über einen herausgehobenen Gullydeckel fuhr. Dabei wurde sein Fahrzeug am Unterboden massiv beschädigt.

Die Polizei Edenkoben sucht Verkehrsteilnehmer, die zum Zeitpunkt des Vorfalls die Staatsstraße befahren haben und dabei verdächtige Feststellungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06323 9550 zu melden.