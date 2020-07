Darmstadt

34-Jährige von Unbekannten sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Mann hat am späten Donnerstagabend 23.7.2020 eine 34-jährige Frau belästigt. Zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr war die Frau mit ihrem Fahrrad auf der Hindenburgstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Riedeselstraße fuhr der Unbekannte plötzlich neben ihr und berührte sie unsittlich im Bereich der Oberschenkel. Danach setzte er seine Fahrt fort.

Der Mann wird als etwa 35 Jahre alt und von korpulenter Statur beschrieben. Er hatte eine Glatze und einen Dreitagebart. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einem schwarzen Tank-Top sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Er führte eine Bauchtasche mit sich und fuhr auf einem schwarzen Mountainbike.

Die Kriminalpolizei (K10) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ein Verfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet. Zeugen, die die beschriebene Situation beobachten konnten oder Hinweise zu dem unbekannten Mountainbike Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Tödlicher Verkehrsunfall mit Motorradfahrerin

Darmstadt (ots) – Am Donnerstagnachmittag 23.7.2020 kam es im Kreuzungsbereich Gräfenhäuser Straße/Ecke Leydheckerstraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Gegen 15:00 Uhr befuhr eine 53-jährige Motorradfahrerin die Gräfenhäuser Straße in Richtung Carl-Schenck-Ring. Ihr entgegengesetzt, auf der Gräfenhäuser Straße in Richtung Pallaswiesenstraße, fuhr ein 21-jähriger Mann in seinem Auto. Im Einmündungsbereich zur Leydheckerstraße, kollidierten beide Fahrzeuge.

Die Motorradfahrerin aus Erzhausen stürzte und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde zur Klärung der genauen Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Bereich rund um die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme bis 18:25 Uhr voll gesperrt und der Verkehr über die Dieselstraße umgeleitet.

Der Sachschaden wird von polizeilicher Seite auf insgesamt ca. 5.500 EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier Darmstadt unter der Rufnummer 06151-969-3810 zu melden.

Wohnungsbrand im 3ten Obergeschoss – Zweiter Rettungsweg zugeparkt

Feuerwehr Darmstadt

Am Donnerstagmittag 23.07.2020 wurde die Feuerwehr Darmstadt zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Groß-Gerauer Weg alarmiert. Auf der Anfahrt war unklar ob sich noch Personen in der Wohnung aufhielten, weshalb auch die Freiwillige Feuerwehr Darmstadt-Innenstadt zeitgleich mit alarmiert wurde. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle drang bereits dichter Rauch aus einem gekippten Fenster im dritten Obergeschoss.

Die Feuerwehr unternahm unverzüglich die Brandbekämpfung unter Atemschutz in der betroffenen Wohnung und stellte mit der Drehleiter einen weiteren Rettungsweg bereit. Die Bewohner, eine Frau mit zwei Kindern, konnten sich bei Beginn der Einsatzmaßnahmen bereits selbstständig ins Freie retten und blieben, nach Kontrolle durch den Rettungsdienst, unverletzt.

Aufgrund parkender Kraftfahrzeuge und der dichten Vegetation vor dem Gebäude konnte der zweite Rettungsweg über die Drehleiter nur mit größter Mühe zur Verfügung gestellt werden. Die eingesetzten Einsatzkräfte konnten das Feuer im Schlafzimmer schnell löschen, trotzdem ist die Wohnung derzeit unbewohnbar. Die betroffene Familie kommt bei Verwandten unter.

Im Einsatz waren ca. 30 Kräfte der Feuerwehr Darmstadt sowie der Rettungsdienst und die Polizei. Zur Brandursache und Schadenshöhe können keine Aussagen getroffen werden.

Darmstadt-Dieburg

Dreiste Diebe am Werk – Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots) – Am Donnerstagmittag 23.7.2020 erbeuteten dreiste Diebe die Handtasche aus einem Wagen, der auf einem Supermarktparkplatz in der Eberstädter Straße abgestellt war. Gerade als die Besitzerin des grauen Audis vom Einkaufen zurückkehrte und den Einkaufswagen wegbrachte, begann der Beutezug der dreisten Diebe.

Gegen 12.30 Uhr erbeuteten die Kriminellen aus dem unverschlossenen Audi die Handtasche. Darin befanden sich unter anderem mehrere persönliche Ausweisdokumente. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie das Fehlen der Tasche. Den Kriminellen gelang es unerkannt zu flüchten.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/95090 zu melden.

Falscher Telekom-Mitarbeiter erbeutet Schmuck – Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots) – Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro hat ein noch unbekannter Trickdieb am Donnerstagnachmittag (23.7.) bei einer 96 Jahre alten Seniorin in der Bessunger Straße erbeutet. Unter dem Vorwand ein Mitarbeiter der Firma Telekom zu sein, hatte sich der Kriminelle, nach derzeitigen Erkenntnissen, gegen 13.40 Uhr, Zutritt zu der Wohnung der lebensälteren Dame verschafft.

Zur Untermauerung seiner “Glaubwürdigkeit” hielt der Unbekannte eine Mappe unter dem Arm und trug ein Telekom-Band um den Hals. Er gab vor, die Kellerräume sowie die Zimmer der Wohnung einsehen zu müssen. Hier wurde die Wohnungsinhaberin misstrauisch und verwies den Mann des Hauses.

Ob während seiner Anwesenheit möglicherweise ein zweiter Täter einen Augenblick der Ablenkung nutzte und die Wohnung betrat, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Nachdem der Verdächtige das Haus verlassen hatte, bemerkte die Seniorin den Diebstahl ihrer Wertgegenstände und informierte die Polizei.

Der angebliche Techniker hatte eine schlanke Statur und war mit einem weißen Hemd sowie einer Jeanshose bekleidet. Zeugen, denen der Tatverdächtige vor der Tat oder bei seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Kommissariat 24 zu melden (06151/969-0).

Groß-Gerau

Falsche Telekom-Mitarbeitern – Trickdiebe stehlen Schmuck und Uhren

Groß-Gerau (ots) – Die Kriminalpolizei sucht nach einem Trickdiebstahl dringend Zeugen, bei dem sich ein kriminelles Duo am Donnerstagnachmittag 23.07.2020 als falsche Mitarbeiter der Telekom ausgab.

Die Täter klingelten in der Zeit zwischen circa 15.00 und 15.15 Uhr bei einem lebensälteren Bewohner in der Tielter Straße. Unter dem Vorwand von der Telekom zu sein, verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Anwesen. Während einer der Täter den Senior in ein Gespräch verwickelte, nutzte sein Komplize unbeobachtet die Gelegenheit, betrat weitere Räume des Hauses und entwendete Schmuck und Uhren.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21/22 in Rüsselsheim suchen Zeugen und hoffen auf Hinweise. Wem ist in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen? Bei wem klingelten die Trickdiebe eventuell vorher? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/6960 entgegengenommen.

Zwei Alleinunfälle mit schwer verletzten Fahrradfahrern

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Gleich zwei Radfahrer stürzten am Freitag den 24.07.2020 in Ginsheim-Gustavsburg und verletzten sich zum Teil schwer. Gegen 11:45 Uhr befuhr ein 25 jähriger aus Hochheim, mit seinem Fahrrad, den Fuß- und Radweg der Eisenbahnbrücke über den Rhein, von der Mainspitze Gustavsburg in Richtung Mainzer Seite. Aus ungeklärter Ursache kam er zu Fall und zog sich hierbei schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt in ein Krankenhaus verbracht. Gegenüber Ersthelfern gab der Gestürzte an, dass er alleine zu Fall gekommen sei.

Da derzeit keine Augenzeugen des Sturzes bekannt sind, werden Zeugen die sachdienliche Angaben zum Hergang des Sturzes machen können gebeten sich mit der Polizeistation Bischofsheim (Tel.: 06144 / 9666-0) in Verbindung zu setzen.

Rund anderthalb Stunden später, gegen 13:15 Uhr, stürzte in der Landdammstraße, Ginsheim-Gustavsburg, eine 69-jährige Radfahrerin aus Rheinland-Pfalz ohne Fremdverschulden. Auch sie erlitt eine Kopfverletzung, welche glücklicherweise weniger schwerwiegend war. Die Dame wurde ebenfalls zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Kreis Bergstraße

Jugendherberge und Sonnenstudio im Visier Krimineller – Polizei sucht Zeugen

Heppenheim/Viernheim (ots) – Eine Jugendherberge im Starkenburgweg und ein Sonnenstudio in der Heidelberger Straße rückten im Zeitraum zwischen Donnerstagabend (23.7.) und Freitagmorgen (24.7.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten die Tür zur Herberge gewaltsam zu öffnen, was ihnen misslang. Daraufhin suchten sie das Weite.

Hinweise zu diesem Fall werden an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 erbeten.

Auch beim Sonnenstudio scheiterten die Unbekannten zunächst an der Tür, woraufhin sie ein Fenster einschlugen und ins Innere des Studios gelangten. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und flüchteten im Anschluss unerkannt. Auch hier machten sie nach derzeitigem Kenntnisstand keine Beute. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegen.

Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz Zeugen gesucht

Bürstadt (ots) – Am Donnerstag (23.07.) zwischen 10:00 h und 10:30 h wurde auf dem Supermarkt-Parkplatz in der Wilhelminenstraße ein brauner Dacia beschädigt. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken die rechte Seite des Dacia im Bereich der hinteren Tür bis zum hinteren rechten Stoßfänger.

Der entstandene Sachschäden beträgt ca. 1.000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Hirschhorn (ots) – Im Zeitraum zwischen Mittwoch 22.07.2020 und Donnerstag 23.07.2020 kam es in Hirschhorn zu einem Verkehrsunfall. Im Bereich der Stadtmauer in Hirschhorn war ein schwarzer Toyota Avensis dort abgestellt gewesen. An diesem Fahrzeug wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 3.000 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise auf den oder die VerursacherIn geben können, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zeugen werden gebeten, sich mit Polizeiposten Hirschhorn unter der Nummer 06272 930513 in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Einbruch in Optikgeschäft/Sonnenbrillen im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet

Erbach (ots) – Ein Optikgeschäft in der Werner-von-Siemens-Straße geriet in der Nacht zum Freitag (24.07.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten zunächst die Eingangstür auf und verschafften sich Zugang in das Geschäft. Sie erbeuteten anschließend Sonnenbrillen im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro. Den ungebetenen Besuchern gelang unerkannt die Flucht.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

