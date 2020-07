Friedberg: Die Polizei-News

Unfallbeteiligten gezielt angefahren – Polizei sucht Helmbesitzer (siehe Foto)

Niddatal-Assenheim (ots) – Um zu fliehen ist ein 25-jähriger Rollerfahrer am vergangenen Freitag 17.07.2020 offenbar absichtlich gegen einen 37-jährigen Reichelsheimer gefahren. Der 37-Jährige wurde dabei an einem Bein verletzt. Anhand eines sehr auffälligen Motorradhelms sucht die Polizei nun nach dem südländisch aussehenden Mann.

Zuvor war es gegen 17.50 Uhr in der Nieder-Wöllstädter Straße in Assenheim zu einem Auffahrunfall gekommen. In Höhe der Nidda-Brücke fuhr ein blauer Motorroller auf einen vorausfahrenden weißen Kia auf, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Autofahrer stieg aus, um Personalien auszutauschen.

Der Mofafahrer jedoch hatte andere Pläne: Er gab Gas, fuhr dem 37-Jährigen gegen die Beine und wollte davonfahren. Der Autofahrer hielt ihn fest und wurde jedoch einige Meter mitgeschliffen. Letztlich ließ der Flüchtige seinen Motorradhelm zurück und türmte in Richtung Innenstadt.

Täterbeschreibung:

Der männliche Rollerfahrer wird als etwa 25-jähriger Südländer mit kurzen, schwarzen Haaren beschrieben. Er sei schlank mit hagerem Gesicht und trug einen schwarzen Mantel mit Brusttaschen sowie Bluejeans. Er sprach nur gebrochen deutsch. Der Roller, dessen Kennzeichen bislang nicht bekannt ist war blau mit weißen Applikationen (evtl. Peugeot Speedfight oder ähnlich).

Der zurückgelassene Helm mit sehr auffälligem Design wurde sichergestellt. Anhand mehrerer, der Meldung beigefügten Bilder erhoffen sich die Ermittler Hinweise auf den flüchtigen Mann, Tel: 06031/6010.

Florstadt: Wohnhausbrand in Nieder-Mockstadt

(ots) – Am frühen Freitagmorgen hat ein Einfamilienhaus in der Orlesstraße in Nieder-Mockstadt gebrannt. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Es befanden sich keine Personen im Gebäude. Der Brand wurde durch Feuerwehrkräfte bereits gelöscht. Brandursachenermittler der Friedberger Kriminalpolizei haben ihre Arbeit aufgenommen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise, die auf eine möglicherweise vorangegangene Brandstiftung hindeuten. Aktuell befindet sich eine Person in Polizeigewahrsam.

Nach ersten Schätzungen beträgt der entstandene Schaden etwa 300.000 Euro.

Weitere Auskünfte sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Update:

(ots) – Der 37-jährige Florstädter, der im Verdacht steht, in der Nacht zu Freitag ein Wohnhaus in Nieder-Mockstadt in Brand gesetzt zu haben, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen am Freitagnachmittag 24.07.2020 einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Florstädter kam im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

Polizeikontrollen in Bad Nauheim und Münzenberg-Gambach

Friedberg (ots) – Am Donnerstag 23.07.2020 führten Schutzleute des Regionalen Verkehrsdienstes Wetterau mit tatkräftiger Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Lich in Bad Nauheim und Gambach Verkehrskontrollen durch. Dabei stellten sie einige Verstöße fest:

Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter zwischen 8 Uhr und 15 Uhr 37 Kraftfahrzeuge (21 PKW / 16 LKW) sowie 42 Insassen. Dabei erwischten sie 11 Fahrzeugführer mit dem Mobiltelefon in der Hand, 23-mal war der vorgeschriebene Sicherheitsgurt nicht angelegt. Bei vier LKW stellten die Kontrolleure eine ungenügende Ladungssicherung fest, zwei Autofahrer hatten ihre Hunde nicht angemessen gesichert.

Die Verkehrskontrollen erfolgten am Vormittag in der Frankfurter Straße in Bad Nauheim, in den Nachmittagsstunden in der Butzbacher Straße in Gambach.

Butzbach: Sachbeschädigung an Schrenzerschule

Auf dem Gelände der Schrenzerschule haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 15.30 Uhr und Donnerstag, 6.30 Uhr einen an der Außenfassade angebrachten Bewegungsmelder sowie Teile des Außenputzes beschädigt. Der Bewegungsmelder wurde offenbar abgeschlagen. Der Sachschaden beträgt fast 1.000 Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang bitte unter Tel. 06033/70430.

Karben: Cube geklaut

Ein schwarz-blaues Cube “Analog 29” stahlen Fahrraddiebe, obwohl dieses sogar mit gleich zwei Schlössern gesichert gewesen war. Das Mountainbike stand am Donnerstag zwischen 6 Uhr und 14.30 Uhr auf einem Fahrradstellplatz einer Firma in der Industriestraße. Der Besitzer fand lediglich die beiden aufgebrochenen Schlösser in einem nahen Gebüsch.

Der Wert des Bikes beträgt etwa 650 Euro. Hinweise zum Verbleib des Fahrrads oder auf den Dieb erbittet die Bad Vilbeler Polizei unter 06101/5460-0.

Karben: In Mehrfamilienhaus eingestiegen

In die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dortelweiler Straße in Klein-Karben stieg ein Dieb am frühen Freitagmorgen zwischen 1 Uhr und 6.30 Uhr ein und stahl zwei Geldbörsen mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Hinweise erbittet die Friedberger Kripo, Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Auto erfasst Radfahrer

Am Freitagvormittag wurde in Höhe des Kreisverkehrs an der Esso-Tankstelle ein Fahrradfahrer von einem Geländewagen erfasst und kam zu Fall. Dabei wurde der aus Rosbach stammende 78-jährige Radfahrer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.

Nach bisherigem Kenntnistand war der 54-Jährige Jeep-Lenker aus Bad Nauheim aus Richtung Tankstelle in den Kreisverkehr eingefahren. Beim Ausfahren in die Schwalheimer Straße kam es dann wohl zur Kollision. In diesem Zusammenhang bittet die Friedberger Polizei mögliche Zeugen des Unfallgeschehens, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden.

Florstadt: Unfallflucht bei Burgerking

Am Mittwoch ist es zwischen 9 Uhr und 17 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Burger King in Nieder-Mockstadt gekommen. Der Besitzer eines schwarzen Audi bei seiner Rückkehr zum Auto feststellen, dass ein Unbekannter offenbar beim Rangieren gegen das Fahrzeugheck gestoßen war und so mehrere Tausend Euro Schaden verursacht hatte. Vom Unfallverursacher fehlte jedoch jede Spur. Hinweise erbittet die Polizei Friedberg, Tel. 06031/6010.

Karben: Fahrraddieb wurde beobachtet

Wie er ein mittels Zahlenschloss gesichertes Fahrrad kurzerhand schulterte und mit diesem abhaute, wurde am frühen Freitagmorgen ein etwa 1,75 cm großer und dunkel gekleideter Fahrraddieb Am Hang in Kloppenheim beobachtet. Das Bike stand gegen 3 Uhr auf dem Waldgeister-Spielplatz und besitzt einen Wert von etwa 1.000 Euro.

Die verständigte Polizei fahndete nach dem Täter, konnte diesen in der Nacht jedoch nicht mehr aufspüren. Bei dem gestohlenen Drahtesel handelt es sich um ein silber-schwarzes Rad der Marke “Centurion”. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen