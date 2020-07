Korbach: Die Polizei-News

Pkw aufgebrochen – zwei Koffer und Kühltasche entwendet – Polizei bittet um Hinweise

Frankenberg (ots) . In der letzten Nacht, in der Zeit von 17:30-00:15 Uhr, wurde in Frankenberg auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Ruhrstraße ein blauer Pkw Citroen Berlingo aufgebrochen. Ein unbekannter Täter hatte die Seitenscheibe der rechten Schiebetür aufgebrochen und aus dem Fahrzeuginneren zwei kleine Reisekoffer sowie eine Kühltasche mit Lebensmitteln entwendet.

Der 66-jährige Fahrzeugbesitzer aus Hilden hatte sein Fahrzeug am späten Nachmittag ordnungsgemäß verschlossen auf dem Parkplatz abgestellt. Als er kurz nach Mitternacht wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest und verständigte die Polizei.

Der Gesamtschaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Reisezug mit Farbe besprüht

Bundespolizeiinspektion Kassel

Bad Wildungen (ots) – Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag 23.07.2020 einen im Bahnhof Bad Wildungen abgestellten Reisezug mit Farbe besprüht. Der Triebwagen der Kurhessenbahn wurde auf einer Fläche von 85 qm bemalt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 7.000 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise sind unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de erbeten.

