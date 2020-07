Frankfurt/Eschborn (ots) – Am Samstag 18.07.2020 gegen 05:18 Uhr kam es im Bahnhof Eschborn-Süd zu einem tragischen Ereignis. Ein 24-jähriger Mann wurde von der S-Bahn Linie S4/Richtung Frankfurt am Main, im Bereich des Bahnsteigs erfasst und getötet.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich am Samstag 18.07.2020 in der Zeit von 05-06 Uhr im Bereich des Bahnhofs Eschborn-Süd oder in den S-Bahnlinien S 3 und S 4 befanden.

Wer hat dort Wahrnehmungen zu diesem Ereignis gemacht ? Zeugen melden sich bitte bei: Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main, Poststraße 3, 60329 Frankfurt am Main,

Tel.:069/130145-1103.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen