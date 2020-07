Bruchsal – Betrunkener Rollerfahrer fährt auf dem Gehweg vor dem Polizeirevier

Karlsruhe (ots) – Sein Glück zu sehr herausgefordert hat ein betrunkener

Rollerfahrer, als er in der Nacht auf Mittwoch entgegen der Einbahnstraße und

auf dem Gehweg direkt vor dem Bruchsaler Polizeirevier vorbeigefahren ist. Nach

einer Kontrolle ist er jetzt seinen Führerschein los.

Gegen 02:20 Uhr befuhr der 19-Jährige mit seinem Elektroroller die

Schönbornstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Zudem fuhr er dabei

auf dem Gehweg, sodass er direkt am Polizeirevier Bruchsal vorbeikam. Die

Beamten nahmen natürlich die Verfolgung auf und stoppten den jungen Mann kurz

darauf an der Einmündung zur Styrumstraße.

Bei der Kontrolle des Rollerfahrers nahmen die Polizisten starken Alkoholgeruch

wahr. Ein Atemalkoholtest brachte schließlich Gewissheit und ergab beim

19-Jährigen einen Wert von fast 1,2 Promille. Die Polizeibeamten ordneten

daraufhin eine Blutentnahme an und behielten den Führerschein des Rollerfahrers

ein.

Karlsruhe – Kradfahrer fährt Kleintransporter auf und wird schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 25-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag gegen 12.40

Uhr auf der Südtangente bei KA-Mühlburg an der Abfahrt in Richtung Neureut auf

einen Kleintransporter aufgefahren und schwer an der Hand verletzt worden. Ein

Rettungsteam brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der Sachschaden

liegt insgesamt bei etwa 6.000 Euro.

Aufgrund des Unfalls waren die Abbiegespur wie auch die rechte Fahrspur der

Südtangente bis gegen 14.30 Uhr gesperrt. Hierdurch staute sich der Verkehr über

mehrere Kilometer zeitweilig bis zur Anschlussstelle der Autobahn 5 zurück.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes war der Kleinlaster zunächst

in westlicher Richtung unterwegs. Als der 41-jährige Fahrer an der Ausfahrt

Honsell-/Starckstraße in Richtung der Bundesstraße 36 abbog und verkehrsbedingt

anhalten musste, schaute der nachfolgende Zweiradfahrer aus noch unklarem Grund

nach hinten und fuhr auf.

Karlsruhe – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Karlsruhe (ots) – Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in

der Neureuter Straße/B 36 in Höhe des Lidl-Supermarktes sucht der Polizeiposten

Karlsruhe-Mühlburg den etwa 70 Jahre alten Fahrer eines mutmaßlich silbernen

Opel Corsa.

Der gesuchte Autofahrer wollte an der dortigen Zufahrt auf die Bundesstraße 36

von dem Discounter her einfahren. Dabei erfasste er einen 14-Jährigen Radfahrer,

der in verkehrter Richtung auf dem dortigen Radweg unterwegs war. Der

Jugendliche trug Prellungen sowie Schürfungen davon und wurde obendrein von dem

Autofahrer beschimpft, da er entgegen der vorgeschriebenen Richtung fuhr. Als

der Radfahrer sein Zweirad zur Seite stellte, entfernte sich der Autofahrer.

Der etwa 70-jährige Mann trug einen weißen Vollbart, graues Haar und ist

Brillenträger. Vermutlich war er mit einem viertürigen Opel Corsa silberner

Farbe unterwegs.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 entgegen.

Karlsruhe – Mit Haftbefehl gesuchter 30-Jähriger wollte flüchten

Karlsruhe (ots) – Ein mit Haftbefehl gesuchter 30 Jahre alter Mann konnte am

Mittwoch gegen 23.30 Uhr in der Karlsruher Südweststadt festgenommen werden. Er

führte einige Gramm an Drogen bei sich. Darüber hinaus fanden die Beamten

mutmaßliches Einbruchswerkzeug, wie beispielsweise eine Akku-Flex und eine

Bohrmaschine.

Der Mann hatte sich zunächst seltsam verhalten, als er gegen 23.30 Uhr einen

Streifenwagen im Bereich der Augusta-/Jollystraße erblickte, der dort anlässlich

eines anderweitigen Fahndungseinsatzes unterwegs war. Als das Streifenpaar

ausstieg, um ihn zu kontrollieren, flüchtete der Verdächtige zu Fuß über die

Karlstraße in die Klauprechtstraße, wo er vor einem Anwesen widerstandslos

festgenommen werden konnte.

Wie sich herausstellte, bestand gegen den aus Polen stammenden 30-Jährigen

bereits ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wie auch eine

Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung, unter anderem wegen „Besonders schweren

Fall des Diebstahls“. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Karlsruhe – 52-Jähriger nach „Hitlergruß“ mit Bierglas attackiert

Karlsruhe (ots) – Ein 52 Jahre alter Mann aus Karlsruhe zeigte am Mittwoch gegen

16.10 Uhr in einer Gaststätte der Karlsruher Oststadt am Tisch von zwei türkisch

sprechenden Männern den verbotenen „Hitlergruß“. Dies erwiderte ein 49-Jähriger,

in dem er mit einem Weizenbierglas auf den 52-Jährigen einschlug, welches am Arm

des Angegriffenen zerbrach. Schließlich drückte der 49-Jährige den nun

scharfkantig verbliebenen Rand des Glases gegen den Hals des Provokanten und

fügte ihm Schnittwunden zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Am Ende müssen beide mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft rechnen, der

52-Jährige wegen „Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“

und sein 49 Jahre alter Kontrahent wegen „Gefährlicher Körperverletzung“.

Zaisenhausen – Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Mit fast 1,5 Promille war am Mittwochmittag eine Autofahrerin

in Zaisenhausen unterwegs und ist dabei gegen einen geparkten Pkw gestoßen. Es

entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, verletzt wurde aber

niemand.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die 75-jährige Fahrerin eines Mercedes

gegen 14 Uhr die Hauptstraße in Zaisenhausen. Auf Höhe der Hausnummer 128 kam

ihren Angaben zufolge ein Auto entgegen, weswegen sie nach rechts auswich. Dabei

geriet sie jedoch zu weit nach rechts und kollidierte mit einem hier geparkten

Ford. Insgesamt entstand bei der Kollision ein Sachschaden in Höhe von etwa

6.000 Euro.

Bei der nachfolgenden Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei der

75-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr schließlich einen Wert von knapp

1,5 Promille, woraufhin die Polizisten eine Blutentnahme anordneten und den

Führerschein der Frau einbehielten. Sie wird sich nun wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs verantworten müssen.

Malsch – technischer Defekt an Gefriertruhe

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am

Donnerstagmorgen eine Gefriertruhe im Schillinger Ring in Malsch in Brand. Dabei

entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Gegen 10:30 Uhr gab es bei der Wiederinbetriebnahme der Truhe laut Angaben der

Hausbewohnerin einen lauten Knall. In der Folge stieg starker Rauch aus der

Truhe auf. Geistesgegenwärtig zog die 22-Jährige den Stecker aus der Dose und

verließ gemeinsam mit ihrem Vater das Anwesen. Aufgrund des schnellen

Einschreitens der Freiwilligen Feuerwehr Malsch konnte das Feuer rasch gelöscht

werden. Da Vater und Tochter Rauch eingeatmet hatten, wurden sie vorsorglich

durch den Rettungsdienst untersucht. Die 22-Jährige musste aufgrund ihrer

Schwangerschaft vorsorglich in die Klinik gebracht werden.

Ettlingen – Unbekannter versuchte Frau zu vergewaltigen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter versuchte am Mittwochabend in

Ettlingen eine 58-Jährige zu vergewaltigen. Die Frau war gegen 20.15 Uhr beim

Walken auf dem Waldweg der Verlängerung der Waldstraße, als ihr der Unbekannte

mit einem Fahrrad entgegenkam. Vor ihr sprang er vom Fahrrad und gestikulierte

mit dem Mobiltelefon. In der Annahme der Mann wolle sie nach dem Weg fragen,

erklärte sie ihm kurz, welche Ortschaften in welcher Richtung zu erreichen sind

und ging weiter. Plötzlich sprang ihr der Unbekannte in den Rücken und sie

stürzte auf den Weg. Der Mann legte sich nun auf sie, versuchte sie festzuhalten

und griff ihr über der Kleidung in den Schritt. Die 58-Jährige schrie und wehrte

sich heftig. Wohl aufgrund der starken Gegenwehr ließ der Täter von ihr ab,

stieg auf das Fahrrad und fuhr davon. Während der Tat sprach er kein Wort. Die

Frau lief nach Hause und verständigte die Polizei. Eine sofortige Fahndung

verlief ergebnislos. Der Täter wird als ca. 25 Jahre, ca. 170 cm groß, schlank,

mit dunklem Teint und braunen Augen beschrieben. Er hatte dunkelbraune kurze

Haare, die an den Seiten rasiert waren, sowie einen Seitenscheitel links. Bei

dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike. Personen die

Hinweise auf den Gesuchten geben können, werden gebeten sich mit dem

Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Erneuter Diebstahl am Karlsruher Hauptbahnhof

Karlsruhe (ots) – Nachdem es bereits am Dienstag, den 21. Juli 2020 zu einem

Diebstahl im Hauptbahnhof gekommen war, ereignete sich am Folgetag ein weiterer

Fall nach ähnlicher Weise.

Die 48-jährige Geschädigte befand sich auf dem Weg zu Gleis 14 und führte neben

einer Handtasche zwei große Koffer mit. An der Treppe zum Gleis bot ein

unbekannter Mann seine Hilfe an und trug der Frau einen der schweren Koffer die

Treppe hinauf. Nachdem die 48-Jährige im Zug saß, bemerkte sie ihre offene

Handtasche und das Fehlen ihrer Geldbörse. Umgehend stieg sie wieder aus dem Zug

und suchte die Bundespolizei auf. In ihrer Vernehmung machte sie Angaben zu dem

möglichen Tatverdächtigen. Dieser war demnach etwa 180 cm groß und trug einen

Bart. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einem kurzen, weißen Hemd mit roter

Aufschrift und einer blauen Hose. In der gestohlenen Geldbörse befand sich unter

anderem 320 Euro Bargeld. Hinweise nimmt die Bundespolizei Karlsruhe unter 0721

120160 entgegen.

Ein bekannter Trick von Taschendieben ist es, sich in scheinbar hilfsbereiter

Manier ihren Opfern zu nähern und so an Wertsachen zu gelangen. In diesem Fall

entsprach das Angebot, den Koffer zu tragen, genau dieser Art. Möglichen Schutz

vor Taschendiebstählen bieten die Einhaltung von deutlichen Abständen, das

körpernahe Tragen von Wertsachen und eine stetige Aufmerksamkeit. Zusätzlich

gilt generell, eigenes Gepäck niemals unbeaufsichtigt stehen zu lassen.

Östringen – Mähdrescher gerät in Brand

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am

Mittwochabend gegen 17:00 Uhr ein Mähdrescher im Ortsteil Stettfeld auf einem

Feld in Brand. Durch das Feuer am Fahrzeug wurde ein ca. 1 Hektar großes Feld in

Mitleidenschaft gezogen. Durch das rasche Einschreiten der Freiwilligen

Feuerwehren Tiefenbach, Zeutern und Östringen, die mit sieben Fahrzeugen und 40

Entkräften vor Ort waren, konnten die Flammen rasch gelöscht werden und so ein

Ausbreiten des Feuers verhindert werden.

Karlsruhe – Betrunkener Radfahrer touchiert geparktes Auto und stürzt

Karlsruhe (ots) – Ein deutlich alkoholisierter Radfahrer hat am späten

Mittwochabend in Karlsruhe ein geparktes Auto touchiert und kam hierdurch zu

Sturz. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 20-Jährige kurz nach 23 Uhr mit

seinem Fahrrad und in Begleitung eines Freundes die Straße „Links der Alb“ vom

Neckarplatz kommend. Offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung geriet er dabei zu

weit nach rechts und kollidierte seitlich mit einem dort am Straßenrand

ordnungsgemäß geparkten Ford. Durch die Kollision überschlug sich der 20-Jährige

und stürzte mit dem Gesicht voran zu Boden. Dabei erlitt er schwere

Verletzungen. Einen Helm trug er nicht.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und

brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ein zuvor

bei ihm im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert

von fast 1,1 Promille. Die Beamten ordneten daher eine Blutentnahme an.

An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe

von mehreren tausend Euro. Der 20-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen

Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Ettlingen – Einbruch in Einfamilienhaus in Ettlingen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Montag, 13.07.2020 und

Mittwoch, 22.07.2020 in eine Doppelhaushälfte im Lärchenweg in Ettlingen ein,

während sich die Bewohnerin im Urlaub befand.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter die Hauseingangstüre, welche

sich im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses befindet, auf und durchsuchten im

Inneren in allen Stockwerken sämtliche Schränke. Ob die Eindringlinge bei ihrer

Suche fündig wurden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen

unter Telefon 07243/3200-0 in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Unfall betrunken verursacht

Karlsruhe (ots) – Drei leicht Verletzte sowie ein Sachschaden von circa 30.000

Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls den ein 48-jähriger Ford-Fahrer mit

rund 1,7 Promille am Mittwochabend angerichtet hat.

Kurz nach 21:15 Uhr fuhr der Mann auf der Bundesstraße 35 in Richtung Bruchsal.

Im Einmündungsbereich zur Landesstraße 618 übersah er vermutlich aufgrund seiner

alkoholischen Beeinflussung das für ihn geltende Rotlicht und kollidierte mit

dem von rechts kommenden Porsche. In der Folge wird der Ford abgewiesen und

prallte auf den in entgegengesetzter Fahrtrichtung heranrollenden Renault.

Hierdurch wird das Verursacherfahrzeug erneut abgewiesen bis es letztendlich in

einer angrenzenden Böschung zum Endstand kam. Alarmierte Rettungskräfte brachten

die Unfallbeteiligten vorsorglich in umliegende Krankenhäuser. Bei der

Unfallaufnahme schlug den Beamten Alkoholgeruch entgegen, weshalb der 48-Jährige

erst einmal eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Für die

Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die B 35 in beide Richtungen voll

gesperrt werden.

Karlsruhe – Frau hantiert mit Küchenmesser auf dem Werderplatz

Karlsruhe (ots) – Eine offenbar unter der Beeinflussung von Drogen stehende Frau

hantierte am Mittwoch gegen 21:45 Uhr mit einem Küchenmesser auf dem Karlsruher

Werderplatz. Hierbei kam es zu einer kurzzeitigen Bedrohung eines 37-Jährigen,

als die Frau Stichbewegungen in dessen Richtung ausübte. Personen wurden keine

verletzt.

Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt trat die

Frau aggressiv in Erscheinung. Sie wurde daher in Gewahrsam genommen. Das

Küchenmesser wurde als Beweismittel beschlagnahmt. Bei einer anschließenden

Durchsuchung wurden die Beamten auf eine geringe Menge Marihuana aufmerksam,

welches die Frau unerlaubt mitführte. Auch die Drogen wurden sichergestellt.

Karlsruhe – Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt

Karlsruhe (ots) – Bei der Einsatzfahrt eines Löschzuges der Berufsfeuerwehr

Karlsruhe kam es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall. Der Löschzug war mit

Sondersignal gegen 11.45 Uhr zu einem Brandalarm unterwegs und fuhr bei Rotlicht

in die Kreuzung Reinhold-Frank-Straße / Kaiserallee ein. Der 33-jährige Fahrer

eines Löschfahrzeuges fuhr als zweiter auf die Kreuzung. Als das

Führungsfahrzeug die Kreuzung passiert hatte, fuhr ein 54-jähriger Pkw-Fahrer

bei Grünlicht von der Stephanienstraße kommend in die Kreuzung ein und stieß

dort mit dem Löschfahrzeug zusammen. Der 54-Jährige wurde leicht verletzt und

mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Sein Pkw musste abgeschleppt

werden. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Ettlingen – Fahrradfahrer verletzt sich schwer bei Sturz

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 70 Jahre alter Fahrradfahrer

zu, als er am Mittwochnachmittag mit seinem Zweirad stürzte.

Nach Angaben einer Zeugin fuhr der Mann auf der Goethestraße in Richtung

Einsteinstraße als er plötzlich mit seinem Rad die dortige Bordsteinkante

streifte. In der Folge verlor der Rentner die Kontrolle über sein Rad und

stürzte zu Boden. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu und musste mit

dem alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.