Mannheim-Wallstadt: Betrugsversuch durch unbekannte Anrufer – Mischung aus „Enkeltrick“ und „falscher Polizeibeamte“

Mannheim-Wallstadt (ots) – In Wallstadt wurden am Mittwochvormittag zwei ältere,

alleinlebende Damen im Alter von 87 und 88 Jahren unabhängig voneinander beinahe

Opfer sogenannter „Enkeltrick-Betrüger“. Gegen 11.30 Uhr erhielt eine 88-Jährige

einen Anruf ihrer angeblichen Tochter, die wegen des Verursachens eines schweren

Verkehrsunfalles von der Polizei festgehalten werde. Es sei erforderlich, dass

die Angerufene persönliche Daten am Telefon an einen vermeintlichen Polizisten

übermittle. Von ihrer zufällig anwesenden Enkeltochter wurde das Gespräch

mitgehört und angezweifelt. Daraufhin beendete die in betrügerischer Absicht

handelnde Anruferin das Telefonat.

Bei einer 87-jährigen Dame wären die Betrüger fast erfolgreich gewesen. Sie

erhielt gegen 10.30 Uhr einen Anruf ihres angeblichen Schwiegersohns, der sich

von ihrer Tochter getrennt habe und nun mehrere Tausend Euro für einen

Immobilienkauf benötige. In gutem Glauben ließ sich die Seniorin unverzüglich

von einem Taxi zu ihrer Bank in die Innenstadt fahren, die aber über Mittag

geschlossen war. Der aufmerksame Taxi-Fahrer, dem das Erzählte verdächtig

vorkam, setzte die ältere Dame zu Hause ab und verständigte daraufhin die

Polizei. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

übernommen.

Wissen Sie wirklich WER dran ist? Seien Sie misstrauisch am Telefon!

Tipps Ihrer Polizei gegen den Enkeltrick:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht

selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern

Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen

Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte

wissen kann.

finanziellen Verhältnissen preis.

wie Schmuck an unbekannte Personen.

Mannheim-Rheinau: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte am Mittwoch, zwischen

12 Uhr und 20 Uhr ein unbekannter Autofahrer im Stadtteil Rheinau. Ein

47-jähriger Mann stellte seinen VW Touran gegen 12 Uhr in der Neuhofer Straße am

Fahrbahnrand ab. Als er gegen 20 Uhr zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an

seinem Fahrzeug fest. Offenbar war ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder

Ausparken gegen den VW des 47-Jährigen gestoßen und anschließend von der

Unfallstelle geflüchtet.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

Unfallverursacher und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Mannheim: Baustelleneinbrüche – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Drei Baustellen in den Stadtteilen Neckarau, Rheinau und

Käfertal wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Ziel von unbekannten

Einbrechern. Auf den Baustellen in der Wattstraße in Mannheim-Neckarau und der

Soldnerstraße im Stadtteil Rheinau drangen die Täter jeweils in das

Baustellengelände ein und hebelten abgestellte Baucontainer auf. Dabei

entwendeten sie mehrere Baugeräte wie Presslufthammer, Sägen und Rüttelgeräte.

Aufgrund der Größe und des Gewichts der Geräte muss davon ausgegangen werden,

dass die Täter ein größeres Fahrzeug (Kleintransporter) zum Abtransport genutzt

haben.

Bei einem weiteren Einbruch in eine Baustelle im George-Sullivan-Ring im

Stadtteil Käfertal stiegen die Täter über ein Fenster im ersten Obergeschoss in

einen Rohbau ein und ließen eine Schlagbohrmaschine der Marke Hilti mitgehen.

Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht ist Gegenstand der

weiteren Ermittlungen, die derzeit noch andauern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben bzw. sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter

der Rufnummer 0621/833697-0 oder beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.:

0621/71849-0 zu melden.

Mannheim-Neckarau: Arbeitsunfall – zwei leichtverletzte Personen

Mannheim-Neckarau (ots) – Bei einem Arbeitsunfall am Mittwochmorgen wurden im

Stadtteil Neckarau zwei Männer im Alter von 32 und 41 Jahren leicht verletzt.

Die beiden Männer waren kurz nach acht Uhr in der Schulstraße mit dem Entladen

eines Lastwagens beschäftigt. Beim Ausladen eines schweren, vorgefertigten

Möbelstücks fiel dieses auf die beiden Männer, wobei sich der 32-Jährige den Arm

brach und sein 41-jähriger Kollege eine Quetschung am Unterschenkel zuzog. Beide

Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Ermittlungen des

Polizeireviers Mannheim-Neckarau dauern an.

Mannheim: Schwerpunktkontrollen der Verkehrspolizei auf Bundesautobahnen

Mannheim (ots) – Durch die Verkehrspolizeiinspektion Mannheim wurden am

Mittwoch, in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 15 Uhr Schwerpunktkontrollen zur

Bekämpfung der Hauptunfallursache „Nichtangepasste Geschwindigkeit“ sowie

Kontrollen von Kleintransportern durchgeführt. Mit rund 50 Beamten wurden zwei

Kontrollstellen auf der A 656 und auf der A 5 betrieben.

Auf der A 656 wurden im Baustellenbereich in Höhe der Anschlussstelle

Mannheim-Seckenheim Geschwindigkeitskontrollen in beide Fahrtrichtungen in Form

von Anhaltekontrollen durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 69

Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und vor Ort geahndet. In

verkehrserzieherischen Gesprächen mit den Betroffenen wurde auf die besonderen

Gefahren hinsichtlich unangepasster Geschwindigkeit hingewiesen. Sechs

Fahrzeugführer hatten die zulässige Geschwindigkeit so stark überschritten, dass

diese Fahrverbote zu erwarten haben. Die höchste gemessene vorwerfbare

Geschwindigkeit war 137 km/h bei erlaubten 80 km/h

An der Kontrollstelle auf der Tank- und Rastanlage Hardwald West in

Fahrtrichtung Karlsruhe lag das Augenmerk auf dem gewerblichen Verkehr mit

Kleintransportern. Hierbei wurden 124 Fahrzeuge und 156 Personen nach

ganzheitlichen Gesichtspunkten kontrolliert. Es ergaben sich nachfolgende

Feststellungen:

5 Verstöße gegen Sozialvorschriften

3 gefahrgutrechtliche Zuwiderhandlungen

Bei 7 Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt. In drei

Fällen waren diese so schwerwiegend, dass die Fahrzeuge

stillgelegt werden mussten. Darüber hinaus war bei zwei

Fahrzeugen der Termin für die Vorführung zur Hauptuntersuchung

deutlich überschritten

Fällen waren diese so schwerwiegend, dass die Fahrzeuge stillgelegt werden mussten. Darüber hinaus war bei zwei Fahrzeugen der Termin für die Vorführung zur Hauptuntersuchung deutlich überschritten Bei acht Fahrzeugen war eine Überladung festgestellt worden, bei

14 Kleintransportern war die Ladung unzureichend gesichert.

14 Kleintransportern war die Ladung unzureichend gesichert. Bei zwei Personen wurden ausländerrechtliche Verstöße

festgestellt

festgestellt Eine Urkundenfälschung (HU-Plakette)

Die Schwerpunktkontrollen sind ein wichtiger und bewährter Baustein zur

Steigerung der Verkehrssicherheit und werden regelmäßig fortgesetzt.