Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall – zwei Verletzte – Richtungsfahrbahn auf B 3 gesperrt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der B 3 in Höhe

der L 723 am Donnerstag gegen 14.15 Uhr wurden zwei Beteiligte verletzt. Nach

den bisherigen Erkenntnissen waren in Höhe der Einfädelungsspur in Richtung

Bruchsal ein Peugeot und ein BMW bei einem Auffahrunfall zusammengestoßen. Beide

Beteiligte wurden nach ihrer Behandlung durch einen Notarzt mit

Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die B 3 musste in

Richtung Bruchsal bis gegen 15.30 Uhr gesperrt werden, der Verkehr wurde durch

die Polizei umgeleitet. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Die weiteren

Unfallermittlungen hat die Verkehrspolizei Heidelberg übernommen.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter erpresst Frau / Zeugen gesucht

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 39-jährige Frau wollte am

Donnerstagmorgen gegen 04:40 Uhr in der Lise-Meitner-Straße im Bereich des

Kauflands einer scheinbar hilflosen männlichen Person helfen. Plötzlich hielt

der Mann die Frau fest und drohte ihr Schläge an, sollte sie ihm nicht ihr

Bargeld und ihr Mobiltelefon geben. Nachdem die Frau dem Mann ihren Geldbeutel

und das Handy ausgehändigt hatte, entnahm dieser aus dem Geldbeutel 5 Euro,

stieß die Frau um und warf auch die beiden Gegenstände zu Boden. Anschließend

entfernte er sich in Richtung Anne-Frank-Straße. Die Frau erlitt durch den Sturz

Prellungen und musste ärztlich behandelt werden.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

Etwa 40-45 Jahre alt

Ca. 175-180 cm groß

Ungepflegtes Erscheinungsbild

Kräftige Statur

3-Tage-Bart

Kurze Haare

Dunkel gekleidet

Pfälzischer Dialekt

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und

sucht Zeugen, die zu dem Vorfall sachdienliche Hinweise geben können. Die

Hinweise werden unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegengenommen.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Trickdiebe schlagen vor Bank zu / Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochmorgen kam es gegen 10:30 Uhr

zu einem Trickdiebstahl unweit der Sparkasse in der Mannheimer Landstraße. Eine

42-jährige Frau kam aus der Bank und wurde wenige Meter entfernt von einer

bislang unbekannten weiblichen Person in ein Gespräch über Ernährung,

Körperpflege etc. verwickelt. Die unbekannte Frau stellte sich dabei so vor die

42-Jährige, dass diese von der Sonne geblendet wurde und ständig eine Hand

schützend vor ihr Gesicht halten musste. Während des Gesprächs entwendete eine

weitere Person aus deren Handtasche lediglich eine Klarsichthülle mit diversen

Schriftstücken. Aufgrund dessen, dass die 42-Jährige unmittelbar nach Verlassen

der Bank angesprochen worden ist, liegt die Vermutung nahe, dass es die Täter

eher auf Bargeld abgesehen hatten.

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben:

Ca. 48-50 Jahre alt

Etwa 160-165 cm groß

Kurze braune glatte Haare

Schlanke Statur

Sonnenbrille

Bekleidet mit dunkler Stoffhose und hellblauem Oberteil sowie

Sandalen mit Schmucksteinen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten,

diese dem Polizeirevier Schwetzingen unter der Rufnummer 06202/288-0

mitzuteilen.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Volltrunken Unfall mit hohem Sachschaden verursacht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag, kurz nach Mitternacht kam

es zu einem Verkehrsunfall auf der K 4153 im Bereich der Einmündung zur L 598,

bei dem ein volltrunkener 35-jähriger Mann, der von Sandhausen in Richtung

Walldorf unterwegs war, von der Fahrbahn abkam. Der Mann zerstörte mit seinem

Mazda zunächst ein Verkehrsschild, einen Schildermast samt Schildertafel und

einen Hydranten, bevor sein stark beschädigtes Fahrzeug zum Stillstand kam.

Verletzt wurde der Mann nicht. Seinen volltrunkenen Zustand konnte er während

der Unfallaufnahme jedoch nicht verbergen. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann

2,8 Promille hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein

wurde einbehalten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro. Das

Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen

Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionist belästigt Frau / Zeugen gesucht!

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochabend gegen 20 Uhr wurde eine

38-jährige Frau im Bereich der Birkighöfe von einem unbekannten Mann belästigt.

Die Frau war mit ihrem Hund unterwegs, als sich der Mann ihr mit seinem Fahrrad

näherte. Er sprach sie schließlich an, öffnete dann die Hose und manipulierte an

seinem Geschlechtsteil. Als die Frau mit der Polizei drohte, floh der Mann auf

dem Fahrrad zunächst in Richtung der Umgehungsstraße Plankstadt/Eppelheim und

fuhr dort auf dem Radweg in Richtung Ortseingang Eppelheim.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Schwarze Hautfarbe

Auffällige Zahnlücke im Oberkiefer

Ca. 25-30 Jahre alt

Ca. 175 cm groß

Sehr schlanke Statur

Kurze schwarze, krause Haare

Bekleidet mit einem hellblauen Sport-T-Shirt und Blue Jeans

Helles/weißes Fahrrad

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen in diesem Fall

aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben

können, diese unter der Rufnummer 0621/174-4444 mitzuteilen.

Edingen-Neckarhausen/BAB 656: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Edingen-Neckarhausen/BAB 656 (ots) – Ein verletzter Motorradfahrer und

erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend

auf der A 656 bei Edingen-Neckarhausen. Ein 37-jähriger Mann war gegen 19.30 Uhr

mit seinem Motorrad auf der A 656 von Heidelberg in Richtung Mannheim unterwegs.

Kurz nach dem Autobahnkreuz Heidelberg beschleunigte der 37-Jährige sein

Kraftrad, verlor daraufhin die Kontrolle über selbiges und fuhr einer

53-jährigen VW-Beetle-Fahrerin auf. Der Kraftradfahrer wurde auf den

Seitenstreifen geschleudert und stieß gegen die rechten Leitplanken. Er zog sich

dabei leicht Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus

eingeliefert.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf über 15.000

Euro geschätzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahmen und Aufräumarbeiten war der rechte Fahrstreifen

vorübergehend gesperrt.

Es ergaben sich lediglich geringfügige Verkehrsbeeinträchtigungen.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Strohballen in Brand geraten / Zeugen gesucht!

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend gerieten gegen 20:10 Uhr

zwei Strohballen auf einem Feld zwischen Wiesloch und Dielheim, im Bereich der L

612 und dem Leimbach aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Nachdem die

Flammen durch Zeugen bemerkt worden waren, konnte die alarmierte freiwillige

Feuerwehr Wiesloch das Feuer rasch löschen. Auf der Anfahrt zu den brennenden

Ballen musste die Feuerwehr allerdings zwei Strohballen von einem Radweg rollen,

die dort offensichtlich mutwillig platziert worden waren.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen in diesem Fall

aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des

Feldes gemacht haben, oder sachdienliche Hinweise zu dem Brand geben können. In

diesem Zusammenhang wird insbesondere ein Ehepaar im Alter von etwa 50 Jahren

gesucht, das sich kurz vor dem Brand im Bereich des Jägerhäuschens mit einer

Personengruppe unterhalten hat.

Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise unter der Rufnummer 0621/174-4444

mitzuteilen.

Leutershausen / Rhein-Neckar-Kreis: Bauwagen vollständig neidergebrannt

Leutershausen (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03.31 Uhr, meldeten sich

mehrere Anrufer bei der Rettungsleitstelle und teilten mit, dass etwas oberhalb

von „In der Hühle“ weithin sichtbar brennen würde. Als die Einsatzkräfte vor Ort

eintrafen stand ein dort in einem Gartengrundstück abgestellter Bauwagen bereits

vollständig in Brand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter

Kontrolle gebracht werden und war um 04.15 Uhr vollständig gelöscht. Am total

niedergebrannten Bauwagen entstand ein Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Personen kamen nicht zu schaden. Nach bisherigen Kenntnisstand wurde der Brand

durch eine nicht ordnungsgemäß gelöschte Feuerstelle verursacht. Die weiteren

Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Weinheim geführt.