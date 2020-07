Heidelberg: 75-jähriger Fahrer eines Elektro-Rollstuhls erfasst Fußgängerin – Kinderwagen mit Kind umgekippt – zwei Leichtverletzte – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am vergangenen Freitag (17.07.2020) gegen 12.20 Uhr kam es

auf dem Gehweg in der Bergheimer Straße, in Höhe Hausnummer 25, zu einem

Verkehrsunfall zwischen dem 75-jährigen Fahrer eines Elektro-Rollstuhls und

einer Fußgängerin. Dabei wurde die 26-jährige Fußgängerin sowie ihr ca. vier

Monate altes Kind leicht verletzt. Nach den bisherigen Unfallermittlungen war

der Rollstuhlfahrer stadtauswärts unterwegs, als er aus bislang ungeklärten

Gründen auf die vor ihm laufende Fußgängerin auffuhr und diese mitriss. Im

weiteren Verlauf drängte er auch den Ehemann sowie den von diesem geschobenen

Kinderwagen zur Seite. Dabei kippte der Kinderwagen auf die Straße und der

Säugling fiel heraus. Im Nachgang meldete sich die Mutter und teilte mit, dass

nach einer Untersuchung im Krankenhaus sowohl das Kind als auch sie selbst

leicht verletzt wurden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten

sich unter Telefon 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.