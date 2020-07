Betrunken auf dem E-Scooter

Kaiserslautern (ots) – Einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer hat die Polizei in

der Nacht zu Donnerstag aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann war gegen 3.15

Uhr in der Fackelwoogstraße aufgefallen und von einer Streife gestoppt worden.

Er gab sofort an, dass er „zwei Bier“ getrunken habe. Ein freiwilliger Atemtest

bescheinigte dem 25-Jährigen einen Pegel von 0,9 Promille. Ihm wurde deshalb die

Weiterfahrt untersagt. – Der Mann musste den restlichen Heimweg zu Fuß

zurücklegen. |cri

Katzenbesitzer gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Eine tote Katze ist am Mittwochnachmittag im Volkspark

gefunden worden. Zeugen verständigten eine Tierstation, die wiederum die Polizei

über den Fund informierte.

Aufgrund der Auffindesituation in einem Gewässer besteht der Verdacht, dass das

Tier keines natürlichen Todes gestorben ist. Die Kriminalpolizei hat deshalb die

Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts auf einen Verstoß gegen das

Tierschutzgesetz aufgenommen.

Bei dem toten Tier handelt es sich um eine etwa sechs Monate alte weibliche

Katze mit schwarz-braun-geflecktem Fell. Zeugen, die Hinweise geben können, wem

die Katze gehörte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 –

2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

Ladendieb verliert Drogen

Kaiserslautern (ots) – Gleich zwei Strafanzeigen hat sich ein Ladendieb am

Mittwochabend in der Merkurstraße eingehandelt. Zunächst war der Mann gegen

19.20 Uhr in einem Einkaufsmarkt beim Stehlen erwischt worden. Und als der

Hausdetektiv den 50-Jährigen mit ins Büro nahm und nach dessen Personalausweis

fragte, fiel dem Mann beim Öffnen des Geldbeutels ein Tütchen mit weißem Pulver

zu Boden.

Darauf angesprochen, behauptete der 50-Jährige, es handele sich um ein

Kopfschmerzmittel. Die hinzugezogene Polizeistreife führte jedoch mit der

Substanz einen Schnelltest durch, der bestätigte, dass es sich um Amphetamin

handelte.

Das Tütchen wurde sichergestellt und der Mann nach weiteren Drogen durchsucht.

Auf den 50-Jährigen kommt ein Strafverfahren zu. |cri

Drogen in der Tasche

Kaiserslautern (ots) – Während einer Streife sind Polizeibeamte am

Mittwochmittag im Wohngebiet auf dem Betzenberg auf ein Fahrzeug aufmerksam

geworden, das mit zwei Personen besetzt war. Die anschließende Kontrolle gab den

„Spürnasen“ recht: Einer der Insassen hatte Drogen bei sich: kleine Mengen

Haschisch und Amphetamine.

Der 42-Jährige wollte sich nicht zur Sache äußern, er war aber mit der

Sicherstellung und Vernichtung der Betäubungsmittel einverstanden. Auf den Mann

kommt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Aus dem gleichen Grund wird auch gegen einen 39-jährigen Mann aus dem

Stadtgebiet ermittelt. Auch er hatte am frühen Nachmittag die Aufmerksamkeit der

Polizeibeamten auf sich gezogen und war daraufhin im östlichen Stadtgebiet

kontrolliert worden. In seinem Rucksack wurden ein Joint sowie geringe Mengen

Haschisch und Amphetamin gefunden. Die Sachen wurden sichergestellt; die

weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Vorsicht vor Internet-Schnäppchen!

Kaiserslautern (ots) – Auf einen sogenannten „Fake-Shop“ im Internet ist ein

Mann aus dem Stadtgebiet in den vergangenen Tagen hereingefallen. Der 54-Jährige

meldete am Mittwoch der Polizei, dass er beim „Surfen“ im Sozialen Netzwerk

Facebook auf eine Werbeanzeige aufmerksam wurde, in der ein günstiger

Kühlschrank angeboten wurde.

Der Mann bestellte den Kühlschrank und bezahlte den Kaufpreis inklusive

Versandkosten per Überweisung. Als die Ware nach zehn Tagen immer noch nicht

geliefert worden war, versuchte der 54-Jährige, sich mit dem Betreiber des

Internet-Shops in Verbindung zu setzen – aber vergeblich. Deshalb erstattete er

Anzeige wegen Betrugs. Die Ermittlungen laufen. |cri

Falsche Identität bei dubiosen Immobiliengeschäften

Kaiserslautern (ots) – Weil ein Betrüger ihre Identität nutzte, um dubiose

Immobiliengeschäfte im Internet abzuwickeln, hat eine Frau aus dem Stadtgebiet

jetzt Strafanzeige erstattet. Die 33-Jährige hatte dem Unbekannten im

Zusammenhang mit einer Immobilienanfrage eine Kopie ihres Personalausweises

geschickt – jetzt nutzte der Täter diese Kopie und den Namen der Frau bei seinen

weiteren Machenschaften.

Wie die 33-Jährige bei der Polizei zu Protokoll gab, war sie im Juni in einem

Internet-Portal auf eine Wohnung aufmerksam geworden, die (angeblich) zum

Verkauf stand. Sie kontaktierte den Verkäufer und bekundete ihr Interesse. Der

Anbieter forderte die Frau daraufhin auf, eine Kopie ihres Passes zu schicken,

um ihre Identität nachzuweisen. Zunächst dachte sich die 33-Jährige nichts dabei

und schickte dem Unbekannten die gewünschte Kopie. Als der vermeintliche Makler

dann aber für eine Besichtigung der Wohnung eine Kaution in Höhe von drei

Prozent des Kaufpreises verlangte, kam der Frau die Sache komisch vor und sie

brach die „Verhandlungen“ ab.

Jetzt – mehrere Wochen später – erhielt die 33-Jährige über ein Soziales

Netzwerk den Hinweis eines Mannes, dass jemand ihre Identität für dubiose

Geschäfte im Internet nutze. Der Zeuge war an einem Wohnungskauf interessiert

und hatte über ein Internetportal Kontakt zu einem Anbieter aufgenommen. Dieser

schickte eine E-Mail mit dem Namen der 33-Jährigen als Absender und einer Kopie

ihres Ausweises im Anhang.

Die Frau wandte sich daraufhin Hilfe suchend an die Polizei. Die Ermittlungen

nach dem Betrüger laufen. |cri

Unfallflucht in der Mennonitenstraße – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Eine ältere Dame in einem blauen VW beschädigte gestern

gegen 14:20 Uhr ein Motorrad. Auf Höhe des Lidl’s kam die Unfallverursacherin

aus dem dortigen Parkplatz herausgefahren, um nach links in die Mennonitenstraße

einzubiegen und übersah dabei den Motorradfahrer. Am Kraftrad entstand ein

Schaden von ca. 1000 Euro. Die Täterin entfernte sich anschließend unerlaubt von

der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen,

die den Vorfall wahrgenommen haben und nähere Informationen zu der Verursacherin

oder ihres Fahrzeuges geben können. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern

unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. /en