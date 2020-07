Radfahren in der Fußgängerzone – Polizei führt Kontrollen durch

Worms (ots) – Die Pedelec-Streife der Polizeiinspektion Worms führte am

gestrigen Mittwoch, in den Nachmittagsstunden, Kontrollen in der Fußgängerzone

durch. Zielgruppe waren Radfahrer, die widerrechtlich den ausschließlich für

Fußgänger vorgesehenen Bereich befuhren. Innerhalb von 30 Minuten wurden sieben

Verstöße festgestellt und mit einem Verwarnungsgeld von 15 Euro geahndet. Vier

weitere Radler waren gerade im Begriff in der Fußgängerzone aufs Rad zu steigen.

Mit ihnen wurde ein Gespräch geführt und mögliche Konsequenzen aufgezeigt. Die

Polizei wird die Situation in der Fußgängerzone weiterhin aufmerksam verfolgen

und Verstöße konsequent ahnden.

Personenkontrolle – Aufräumen unter Polizeiaufsicht

Worms (ots) – Die Pedelec-Streife der Wormser Polizei kontrollierte am gestrigen

Mittwoch, gegen 17:30 Uhr, eine größere Personengruppe, die sich am

Synagogenplatz aufhielt. Die überwiegend jungen Männer hatten die dortigen

Sitzbänke belagert und rundherum leere Getränkedosen und Müll auf dem Boden

hinterlassen. Nachdem ihre Personalien aufgenommen waren, wurde ihnen eröffnet,

jetzt für die Reinigungskosten aufkommen zu müssen. Dies ermutigte die Gruppe

eigeninitiativ tätig zu werden und unter den Augen der Beamten den gesamten Müll

ordnungsgemäß zu entsorgen. Sie wurden deutlich darauf hingewiesen, ihren Müll

künftig direkt in die dafür vorgesehenen Mülleimer zu werfen. Die Polizei wird

die Situation genau im Auge behalten.

Polizeibeamte als „Hurensöhne“ beleidigt

Worms (ots) – Einer Polizeistreife fielen am heutigen Donnerstagmorgen, gegen

04:00 Uhr, drei junge Frauen auf, die sich im Vorraum der Sparkassen Hauptstelle

am Lutherring aufhielten. Als die Beamten die Gruppe einer Personenkontrolle

unterziehen wollten, kommentierte dies eine 17-jährige Wormserin mit dem

deutlichen zeigen des Mittelfingers. Auch der Aufforderung, ihre Personalien

bekannt zu geben, folgte sie sodann nur widerwillig. Als sie und ihre

mitgeführten Sachen schließlich von einer Beamtin durchsucht werden sollten,

zeigte sie den eingesetzten Kräften erneut den Mittelfinger. Nach Abschluss der

