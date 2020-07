Hornisse versetzt Frau in Panik

Annweiler (ots) – Am 22.07.2020 gegen 14:20 Uhr, hielt eine 50-jährige Frau mit ihrem PKW in der Trifelsstraße. Hierbei sei durch das geöffnete Fenster eine Hornisse in den PKW geflogen. Die Frau hat sich so erschrocken und Panik bekommen, dass sie ihr Auto ohne jegliche Absicherung verließ. Das führerlose Fahrzeug rollte darauf los.

Der PKW bewegte sich die Trifelsstraße hinunter, kam nach links von der Fahrbahn ab, rollte die Böschung hoch wo es fast umkippte, rollte Böschung wieder hinunter, überquerte die Fahrbahn, stieß mit dem rechten Kotflügel an eine Stützmauer, rollte wieder zurück auf die Fahrbahn in Richtung Altenstraße auf die dort befindliche Verkehrsinsel zu. Die auf der Verkehrsinsel befindlichen Verkehrszeichen wurden umgedrückt, ehe das Fahrzeug im Grünstreifen der Altenstraße, quer zur Fahrbahn, zum stehen kam.

Wie durch ein Wunder kam kein Gegenverkehr, waren keine andere Verkehrsteilnehmer dort unterwegs, sodass es lediglich zu Sachschaden kam.

Mountainbike aus Garage entwendet

Birkenhördt (ots) – Zwei hochwertige Mountainbike der Marke Giant, ein Downhill-Fahrrad in den Farben blau und schwarz und ein zweites schwarz-weißes Fahrrad, wurden am Mittwoch, 22.07.2020, zwischen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr aus der Garage eines Anwesens in der Hauptstraße entwendet. Ein Fahrrad verfügt zusätzlich über einen markant auf der Querstange montierten zusätzlichen Sattel sowie Fußrasten an der Vordergabel.

Zeugen die insbesondere in der Hauptstraße im Bereich Ortsausgang Bad Bergzabern in der genannten Zeit oder unmittelbar zuvor, Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Fahrraddiebstahl stehen könnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern,

Tel. 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Gebäude der VG Annweiler

Annweiler (ots) – In der Nacht vom 21.07.2020 auf den 22.07.2020 zwischen 23:00 und 06:00 Uhr brachen bislang Unbekannte in das Gebäude der Verbandsgemeinde Annweiler am Messplatz ein. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter ins Innere, wo sie einen geringen Bargeldbetrag aus einem Büro entwendeten.

Der Gesamtschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.