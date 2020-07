Landau: Die Polizei-News

Vorläufige Festnahme nach Bedrohung mit Messer

Landau (ots) – Ein lautstarker Streit in der Landauer Innenstadt zwischen mehreren Beteiligten rief am Donnerstagnachmittag 23.07.2020 gegen 14:45 Uhr, die Polizei Landau auf den Plan. Zudem wurde gemeldet, dass eine der Personen möglicherweise ein Messer mit sich führen soll.

Beim Eintreffen mehrerer Funkstreifenwagen flüchteten 2 der beteiligten Männer. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der 48-jährige Mann aus dem Kreis Germersheim und der 50-jährige Landauer nach kurzer Zeit festgenommen werden.

Weil der 48-jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel und Alkohol stand und gleichzeitig mit dem Fahrrad geflüchtet war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das von dem 50-jährigen ebenfalls mitgeführte Fahrrad war offensichtlich gestohlen und wurde zur Aushändigung an den Eigentümer von der Polizei sichergestellt. Bei der Durchsuchung der Personen wurde zudem noch das besagte Messer aufgefunden.

Zusammenstoß zwischen Bus und Fahrradfahrer

Landau (ots) – Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag 22.07.2020 in Landau. Ein 45-jähriger Fahrradfahrer war gegen 16:25 Uhr ohne auf den Verkehr zu achten von einer Seitengasse auf die Maximiliansstraße gefahren und war dort mit einem Bus zusammengestoßen.

Der Busfahrer, der aufgrund des stockenden Verkehrs langsam unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, um den Zusammenstoß zu verhindern. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer augenscheinlich alkoholisiert war, er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.