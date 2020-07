Paketlieferant übersieht Fußgänger beim Zurücksetzen

Speyer (ots) – 22.07.2020, 11:00 Uhr – Oberflächliche Verletzungen erlitt ein 73jähriger Fußgänger aus Lingenfeld am Mittwoch, als er in der Korngasse von einem in Richtung Cafe Maximilian langsam zurücksetzenden Transporter eines Paketdienstlieferanten übersehen wurde. Eine medizinische Versorgung der Abschürfungen des Fußgängers durch den Rettungsdienst erfolgte noch vor Ort, eine Weiterbehandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich.

Gestohlenes Fahrrad sichergestellt

Speyer (ots) – 22.07.2020, 17:00 Uhr – Im Rahmen einer Personenkontrolle in der Herrmann-Ehlers-Straße am Mittwochnachmittag überprüfte die Polizei die Rahmennummer eines von einer männlichen Person mitgeführten Mountainbikes. Hierbei konnte festgestellt werden, dass das Fahrrad bereits 2013 wegen Diebstahls polizeilich zur Fahndung ausgeschrieben wurde.

Der 28-jährige Fahrradnutzer aus Speyer konnte zur Herkunft des Zweirads nur unsicher Angaben machen. Das Mountainbike wurde daher sichergestellt. Weitere polizeiliche Ermittlung erfolgen.

Fahrraddieb gestellt – Folgeanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Speyer (ots) – 22.07.2020, 23:55 Uhr – Äußerst unglücklich gestaltete sich am Mittwoch kurz vor Mitternacht der Diebstahl eines Fahrrads An der Baumwollspinnerei für einen 20-jährigen Täter aus Speyer. Eine Anwohnerin beobachtete diesen dabei, wie er sich an mehreren Fahrrädern zu schaffen machte und danach versuchte, auf einem hochwertigen Mountainbike wegzufahren. Als dies aufgrund seiner augenscheinlichen Alkoholisierung misslang, verständigte sie die Polizei.

Beim Eintreffen einer Polizeistreife konnte der Beschuldigte beim Versuch, auf dem Mountainbike vor der Polizei zu flüchten, gestellt werden. Er konnte keinen Nachweis erbringen, dass es sich bei dem mitgeführten Fahrrad um seines handelte. Deshalb wurde es sichergestellt und ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen den 20-Jährigen eingeleitet.

Da bei diesem zudem deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden könnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und strafrechtliche Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen. Letztlich wird sich der Beschuldigte auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizeibeamten ein geringe Menge Marihuanblüten, die man ebenfalls sicherstellte.