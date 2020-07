Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 23.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt / Lambrecht / B39: Roller ohne Führerschein geführt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 22.07.2020 wurde gegen 17:10 Uhr ein 17-jähriger Jugendlicher auf der B39 zwischen Neustadt/Wstr. und Lambrecht kontrolliert. Der Jugendliche fuhr zuvor mit seinem Roller und einer 15-jährigen Mitfahrerin (Sozia) die Bundesstraße entlang. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte der Fahrer lediglich eine Prüfbescheinigung für Mofa-Roller und keinen Führerschein vorweisen. Da der Roller jedoch ca. 50 km/h fuhr und auch als Kleinkraftrad zugelassen war, machte sich der Fahrer strafbar wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis. Für die beiden Minderjährigen war an dieser Stelle die Fahrt beendet, der Fahrzeugschlüssel wurde durch die eingesetzten Beamten sichergestellt. Weiterhin muss sich die Mutter (Halterin des Kleinkraftrades) des Jungen wegen des Zulassens des Führens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Bad Dürkheim: Alkohol am Steuer

Bad Dürkheim (ots) – Am 21.07.2020 wurde in Bad Dürkheim an der Einmündung des Wirtschaftweges von den Almen zur Kanalstraße der Fahrer eines Dacia Duster einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Polizeibeamten einen starken Atemalkoholgeruch bei dem 50-jährigen Fahrzeugführer. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Sein Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Gegen den 50-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Bad Dürkheim: Streit endet mit Schlag ins Gesicht

Bad Dürkheim (ots) – Am 21.07.2020 konnte eine Besatzung eines Krankentransportwagens zwei Männer beobachten die sich in der Karl-Räder-Allee in Bad Dürkheim geschlagen hätten. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass die beiden Arbeitskollegen über die Nutzung des Firmenfahrzeuges in Streit geraten waren. Im Rahmen der darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung schlug der 43-Jährige seinem 45-jährigen Arbeitskollegen mit der Faust ins Gesicht, nachdem dieser dessen Handy auf den Boden geworfen hatte. Durch den Faustschlag stürzte der 45-Jährige zu Boden und wurde leicht verletzt. Gegen die Männer wird nun aufgrund Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

Bad Dürkheim: Brand in Mehrfamilienhaus

Bad Dürkheim (ots) – Am Donnerstag, 23.07.2020, gegen 12:15 Uhr kam es zu einem Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus in der Hinterbergstraße in Bad Dürkheim. Durch das Ereignis wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro beziffert. Die genaue Entstehung des Brandes konnte bis dato nicht aufgeklärt werden. Die weiteren Ermittlungen zwecks Klärung der Brandursache werden durch die Kriminalpolizei übernommen.

Kirchheim: Falscher Polizeibeamter kassiert ab

Kirchheim/Weinstraße, Bissersheimer Straße – 22.07.2020, 19:20 Uhr (ots) – Eine 24-jährige Geschädigte meldete sich gestern bei der PI Grünstadt, weil sie in Kirchheim von einem Uniformierten „abkassiert“ wurde – das kam ihr komisch vor. Es stellte sich heraus, dass ein bislang unbekannter männlicher Täter auf der Bissersheimer Straße, Höhe Bahnhof, Fahrzeugkontrollen durchgeführt hatte. Die Geschädigte sollte 20 EUR zahlen, weil sie keine Fzg-Papiere dabei hatte. Eine Quittung wollte der falsche Polizeibeamte nicht ausstellen – wegen Corona. Offensichtlich wurden auch noch weitere Personen von dem Täter kontrolliert. Dieser trug eine Uniform und hatte eine Anhaltekelle. Auf dem Hemd sollen Schulterklappen mit Flügeln gewesen sein. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 45-50 Jahre als, kurze graue Haare, kräftige Statur, blaue Hosen, blaues Hemd, sprach pfälzisch. Wahrscheinlich ist der falsche Polizeibeamte über den Bahnhof Kirchheim zum Tatort gelangt. Ein anderer Zeuge machte später im Zug nach Neustadt eine verdächtige Wahrnehmung mit einem Uniformierten. Die Polizei bittet insbesondere weitere Geschädigte, sich bei der Polizei zu melden. Wer hat den Mann gesehen und kann ggf. weitere Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt, Tel. 06359 93120.

Wachenheim: Auffahrunfall zwischen Omnibus und LKW führt zu Verkehrsbeeinträchtigung

Wachenheim an der Weinstraße (ots) – Am Mittwoch, den 22.07.2020, gegen 09:30 Uhr ereignete sich auf dem Streckenabschnitt der Kreisstraße 16 zwischen Wachenheim a. d. Weinstr. und Kurpfalz-Park ein Verkehrsunfall, welcher zu einer länger andauernden Verkehrsbeeinträchtigung führte. Vorausgegangen war die Kollision zwischen einem Omnibus und einem vor ihm fahrenden LKW. Der LKW-Fahrer hatte aufgrund Gegenverkehrs und geringer Fahrbahnbreite abbremsen müssen. Der 54-jährige Omnibus-Fahrer hatte diesen Bremsvorgang zu spät registriert und fuhr dem LKW auf. Durch die Wucht des Aufpralls löste der Airbag im Omnibus aus. Der Fahrer des Omnibusses wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer und Beifahrer des LKW blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 8000 Euro beziffert. Der Omnibus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund austretender Betriebsstoffe war ebenso die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wachenheim sowie der Landesbetrieb Mobilität im Einsatz. Der Streckenabschnitt war für den Zeitraum einer Stunde komplett und für weitere zwei Stunden einseitig in Fahrtrichtung Kurpfalz-Park gesperrt.

Grünstadt: Autotransporter überladen

Grünstadt, Bitzenstraße – 22.07.2020, 18:50 Uhr (ots) – Bei der Kontrolle eines Autotransporters auf dem Parkplatz vor der PI Grünstadt stellten die Beamten auf der Ladefläche des Anhängers ein Kraftfahrzeug und ein landwirtschaftliches Gerät fest. Die zulässige Gesamtmasse war dadurch erheblich überschritten. Da es sich um einen ausländischen Fahrer handelte, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 800 EUR zur Sicherung des Bußgeldverfahrens erhoben.

Grünstadt: Junger Papa wird Opfer einer Unfallflucht

Grünstadt, Am Bergel – 22.07.2020, 14.00 – 23.07.2020, 10:00 Uhr (ots) – Der 32-jährige Geschädigte hielt sich „über Nacht“ im Grünstadter Krankenhaus auf, während seine Frau entbunden hatte. Bei der Rückkehr zu seinem PKW (ein roter Skoda) am Morgen stellte er einen frischen Unfallschaden fest. Jemand fuhr gegen seinen hinteren Kotflügel und verursachte Sachschaden im 4-stelligen Euro Bereich, ohne dies anzuzeigen. Der PKW des Geschädigten war auf dem oberen Parkplatz in einer der vorderen Parkboxen abgestellt. Kann jemand Angaben zum Verursacher machen? Hinweise an die Polizei Grünstadt, Tel. 06359-93120.