Einbruch in Einfamilienhaus

Otterstadt (ots) – 21.07. bis 22.07.2020 – Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Otterstadt in der Zanderstraße über ein Terrassenfenster unberechtigten Zutritt in ein Einfamilienhaus. Dort entwendeten sie Bargeld und eine Rolex-Armbanduhr in mittlerem, 4-stelligen Wert.

Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Otterstadt aufgefallen sind, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Zwei Diebstähle aus Pkw

Harthausen (ots) – 09.07. bis 10.07.2020 – Erst am Dienstag wurde der Polizei bekannt, dass im Zeitraum 09.07 – 10.07.2020 in zwei in der Zwerchgasse geparkte Fahrzeuge eingebrochen wurde. Der/die Täter entwendete/n dabei aus einem Renault Megane ein Klappmesser und einen Schlüsselbund, aus einem Suzuki Swift ein USB-Ladekabel.

Die Polizei sucht Zeugen, denen zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.