Darmstadt

36-Jähriger beschädigt mehrere Autos – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Für den Fortgang von Ermittlungen im Zusammenhang mit mehreren Sachbeschädigungen an verschiedenen Autos, sucht das 1.Polizeirevier Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Am Dienstag (21.7.), kurz vor 24 Uhr, teilten aufmerksame Anwohner mit, dass eine unbekannte männliche Person in der Frankfurter Straße, Ecke Alicenstraße offensichtlich im Vorbeigehen, mindestens ein geparktes Auto beschädigte.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung trafen die Beamten noch in Tatortnähe auf den Beschriebenen, bei dem es sich um einen 36-jährigen Darmstädter handelte. Zudem wurden frische Beschädigungen an einem VW festgestellt, mutmaßlich hervorgerufen durch das Vorbeischleifen einer Glasflasche. Der Beschuldigte wird sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten müssen.

Derzeit schließt die Polizei nicht aus, dass weitere Autos in diesem Bereich beschädigt wurden und bittet mögliche Geschädigte, sich mit dem 1.Polizeirevier in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9693610).

Mit Alkohol am Steuer – Polizei stellt Führerschein sicher

Höchst (ots) – Einen 38 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Höchst in der Nacht zum Donnerstag (23.07.) gegen 0.50 Uhr, in der Erbacher Straße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 38-Jährige unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend knapp 1,5 Promille an.

Der Wagenlenker wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Zeugen nach versuchtem Einbruch in Kindergarten gesucht

Darmstadt (ots) – Noch unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch (21.-22.7.) ihr Unwesen in der Pankratiusstraße getrieben und offenbar versucht, in die Räume eines Kindergartens zu gelangen.

Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Kriminellen bei ihrem Vorhaben, gewaltsam die Eingangstür aufzuhebeln, gestört wurden und dann die Flucht ergriffen. In diesem Zusammenhang sucht die Ermittlunsggruppe-City in Darmstadt Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten zu erreichen.

Einbruch in Ausstellungsraum – Wer hat den Abtransport der Beute bemerkt?

Darmstadt (ots) – Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch (21.-22.7.) die Räume einer Kunstaustellung am Friedensplatz heimgesucht und Beute gemacht. Gewaltsam hebelten die Täter die Stahleingangstür auf und verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude. Auf der Suche nach Beute und nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro. Darunter auch einen 55 Zoll großen Fernseher, der bei seinem Abtransport möglicherweise bemerkt wurde.

In diesem Zusammenhang fragen die ermittelnden Beamten: Wer hat zu Tatzeit, die zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochvormittag, 9.45 Uhr eingegrenzt wird, Verdächtiges beobachtet? Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt, unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Panne im Stau – Ordnungshüter helfen beim Schieben und riechen Alkohol

Weiterstadt (ots) – Die Autobahnpolizisten wollten eigentlich nur “Freund und Helfer” sein. Eine 38-jährige Autofahrerin blieb in der Nacht zum Donnerstag (23.07.) gegen 0.40 Uhr, auf der A 5 mit ihrem Fahrzeug im Stau liegen. Die Streifenbeamten der Polizeiautobahnstation Südhessen wollten der Wagenlenkerin anschließend behilflich sein und schoben das Auto mit vereinten Kräften auf den Standstreifen.

Hierbei bemerkten die Polizisten allerdings Alkoholgeruch bei der Frau. Ein Atemalkoholtest zeigte dann knapp 1,4 Promille an. Sie wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Die 38-Jährige erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Vereinsheim und Baustelle im Visier Krimineller – Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt/Alsbach-Hähnlein (ots) – Eine Baustelle in der Seeheimer Straße und ein Vereinsheim “An der Gänseweide” rückten im Zeitraum zwischen Dienstag (21.7.) und Mittwoch (22.7.) in das Visier Krimineller.

Die Unbekannten machten sich an mehreren Containern auf der Baustelle zu schaffen. Mit Gewalteinwirkung gelangten sie ins Innere eines Containers und entwendeten hieraus einen Staubsauger.

Die Aufbruchsversuche eines Lagerraums auf dem Gelände des Vereinsheims scheiterten. Daraufhin suchten die Kriminellen das Weite.

In beiden Fällen entstand insgesamt ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungen zu den Tatumständen dauern an. Wer Hinweise zu den Sachverhalten geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/95090 zu melden.

Kollision zweier PKW endet glimpflich – 4 Leichtverletzte und zwei PKW mit Totalschaden.

Groß-Umstadt (ots) – Am frühen Mittwochabend (22.07.) kam es gegen 18:40 Uhr auf der L 3065 zwischen Otzberg/Lengfeld und Groß-Umstadt im Kreuzungsbereich zur B45 zu einem Verkehrsunfall. Es kam zu einer Kollision zwischen einem 61-Jährigen PKW-Fahrer aus Otzberg und einem 58-Jährigen PKW-Fahrer aus dem Fischbachtal. Hierbei wurden die beiden Unfallfahrer sowie 2 Mitfahrerinnen, eine 28-Jährige aus Reinheim und eine 57-Jährige aus Groß-Bieberau, leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.

Neben Streifen der Polizeistation Dieburg waren vier Rettungswagen, der organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Groß-Umstadt eingesetzt. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste der Kreuzungsbereich für ca. 1,5 Stunden zumindest teilweise gesperrt werden.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter 06071 / 96560 zu melden.

Groß-Gerau

Marihuana verkauft – Drogenfahnder nehmen 18-Jährigen vorläufig fest

Mörfelden-Walldorf (ots) – Fahnder des Rüsselsheimer Rauschgiftkommissariats beobachteten am Mittwochnachmittag (22.07.) in der Pfarrer-Papon-Straße einen 18 Jahre alten Mann beim Verkauf von wenigen Gramm Marihuana an einen 29-Jährigen.

Der 18-Jährige versuchte mit einem Fahrrad zu flüchten, konnte aber anschließend rasch von den Ordnungshütern eingeholt werden. In seiner Wohnung fanden die Beamten später rund 60 Gramm Marihuana und Haschisch. Die Drogenfahnder stellten zudem über 1.000 Euro, zwei Mobiltelefone sowie Utensilien, die auf einen Handel mit Betäubungsmittel hinweisen, sicher.

Der Festgenommene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Mehrere Gullideckel entfernt – Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Rüsselsheim (ots) – Ein Autofahrer bemerkte in der Nacht zum Donnerstag (23.07.) gegen 4.30 Uhr, dass auf dem Dr.-Kurt-Schumacher-Ring in Richtung Bischofsheim von Unbekannten mehrere Gullideckel am Straßenrand entfernt und neben die Fahrbahn geworfen wurden. Der Mann setzte drei Gullideckel gleich selbst wieder ein.

Eine Polizeistreife entdeckte bei der Überprüfung anschließend zwei weitere entfernte Kanalabdeckungen in der Kupferstraße. Die Unbekannten warfen diese beiden Gullideckel von einer in der Nähe befindlichen Brücke auf den Kurt-Schumacher-Ring. Einer davon ging hierbei zu Bruch.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06142/6960.

Zehn Fahrzeuge zerkratzt – Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots) – Zehn in der Donaustraße/Höhe eines Einkaufsmarktes geparkte Fahrzeuge wurden am Mittwoch (22.07.), in der Zeit zwischen 7.00 und 17.30 Uhr, von Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand an den Fahrzeugseiten zerkratzt. Die Ordnungshüter ermitteln nun wegen Sachbeschädigung.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Katalysatordiebe in der Bonner Straße

Rüsselsheim (ots) – Einer 75 Jahre alten Autofahrerin aus der Bonner Straße fiel am Mittwochmorgen (22.07.), gegen 9.00 Uhr, nach dem Starten ihres Fahrzeugs auf, dass der Auspuff ihres Opel auffällig laut röhrte.

Der verständigte Abschleppdienst stellte anschließend fest, dass der Katalysator in der Nacht von Unbekannten offenbar mit einem Winkelschleifer entfernt und gestohlen wurde. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

Erneuter Flächenbrand – Polizei sucht Zeugen

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Nach drei Zündeleien am 19. und 20. Juli im Bereich der Integrativen Gesamtschule (IGS), wurde der Rettungsleitstelle am Mittwoch (22.07.) erneut ein kleiner Flächenbrand im dortigen Bereich, zwischen Ginsheim und Gustavsburg, nahe der Dresdener Straße, gemeldet. Diesmal brannten nur wenige Quadratmeter.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand rasch löschen. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer vorsätzlichen Brandlegung aus.

Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 zu melden.

Kreis Bergstraße

Viernheim: Rettungshubschrauber im Einsatz – 35-Jähriger überschlägt sich auf A 6

Viernheim (ots) – Ein 35 Jahre alter Autofahrer aus Frankfurt verlor am Donnerstag 23.07.2020 kurz nach 7.30 Uhr, auf der A 6 zwischen dem Dreieck Viernheim und dem Viernheimer Kreuz/Fahrtrichtung Mannheim, die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte in die Leitplanke und überschlug sich anschließend.

Der 35-Jährige wurde von Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit und anschließend aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Zunächst wurde auch ein Rettungshubschrauber für den Transport angefordert, der auch auf der Autobahn landete, dessen Einsatz später jedoch nicht mehr als erforderlich erachtet wurde.

Am Fahrzeug des Verunglückten entstand Totalschaden. Zudem wurde die Leitplanke beschädigt sowie eine Notrufsäule total zerstört. Es entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro.

Aufgrund der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Strecke bis 9.30 Uhr teils vollgesperrt.

Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Roter Reisekoffer und Werkzeug vor Malteser-Hilfsdienst abgestellt – Wer kann Hinweise geben?

Heppenheim (ots) – Bereits am Montag 6. Juli, stellten Unbekannte vor den Räumlichkeiten des Hilfsdienstes in der Ludwigstraße einen roten Reisekoffer und diverse Werkzeuge ab. Vor diesem Hintergrund hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Neben dem auffällig roten Koffer, wurden unter anderem ein Klappkorb mit verschiedenen Haushaltsartikeln und mehrere Werkzeugkisten der Firmen Bosch sowie Black & Decker abgestellt und nicht mehr abgeholt.

Mitarbeiter stellten die Sachen gegen 9 Uhr fest und meldeten den Vorfall der Polizei. Daraufhin nahmen Beamte der Polizeistation Heppenheim die Gegenstände in amtliche Verwahrung. Ob diese im Zusammenhang mit einer Straftat stehen, bedarf weiterer Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Gegenständen oder Angaben zu den vermeintlichen Eigentümern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Odenwaldkreis

Werbewand beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Reichelsheim (ots) – Eine Werbewand, mit der vom veranstaltenden Chor auf eine bevorstehende Musicalaufführung hingewiesen werden sollte, wurde in der Zeit zwischen Mittwoch (22.07.), 20.00 Uhr und Donnerstag (23.07.) 9.00 Uhr, in der Konrad-Adenauer-Allee von Unbekannten beschädigt.

Teile der Werbewand wurden von einer Mauer abgerissen und zerstört. Der Schaden beträgt etwa 250 Euro. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen