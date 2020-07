Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Grebenhain (ots)

Der Leitstelle des PP Osthessen wird am 23.07.20, 16:58 Uhr, ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person gemeldet. Der Unfall soll sich in Grebenhain, Bahnhofstr., ereignet haben. Am Verkehrsunfall soll ein Lkw beteiligt sein. Rettungskräfte u. Polizei befinden sich auf der Anfahrt.

B62 – Schutzplanke beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld – Zwischen Donnerstag (09.07.) und Dienstag (21.07.), 08:00 Uhr, wurden circa 32 Meter Schutzplanke und acht Schutzplankenpfosten beschädigt. Der Unfallort befindet sich auf der B62 zwischen den Ortschaften Nieder-Klein und Lehrbach, Fahrtrichtung Kirtorf. Der Sachschaden beträgt 1.200 Euro. Aufgrund des Schadensbildes an der Schutzplanke ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Tatfahrzeug um einen LKW oder Traktor handelt.

Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Verkehrsunfall – Motorradfahrer schwer verletzt

Fulda (ots)

Eichenzell – Am Mittwoch (22.07.) kam es gegen 19.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 38-jähriger Opel-Fahrer aus Künzell befuhr die L3458 von Ried kommend in Fahrtrichtung Lütter. Als er unmittelbar hinter der Ortslage Ried nach links in die Sandgasse einbiegen wollte, übersah er einen ihm entgegenkommenden 37-jährigen Motorradfahrer aus der Gemeinde Ebersburg. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 37-Jährige über den Opel geschleudert wurde. Er wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Fulda (ots)

Mittelkalbach – In der Nacht von Mittwoch (22.07.) auf Donnerstag (23.07.) ereignete sich gegen 0.15 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in der Ortslage von Mittelkalbach. Der 24-jährige Fahrer aus dem Bereich Schlüchtern befuhr mit seinem VW-Golf die Veitsteinbacher Straße, aus Richtung Veitsteinbach kommend. Auf Höhe der Kreuzung „Hauptstraße“ wollte er nach links in diese abbiegen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Wand eines Wohnhauses. Vermutlich stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Der Gesamtschaden beträgt circa 9000 Euro.

Gartenzaun beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Schlitz – Unbekannte beschädigten in der Nacht auf Mittwoch (22.07.) den Zaun eines Wohnhauses im Raingäßchen. Es entstand 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheiben eingeschlagen

Neuhof – Zwischen Donnerstag (16.07.) und Freitag (17.07.) schlugen Unbekannte in der Jahnstraße zwei Scheiben eines Kassenhäuschens der dortigen Sportanlage ein. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Skulpturen beschädigt

Neuhof – Am Dienstagabend (14.07.) stellte ein Mitarbeiter der Gemeinde fest, dass Unbekannte in den Tagen zuvor zwei Skulpturen auf dem Lindenplatz beschädigt hatten. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad gestohlen

Fulda – Unbekannte stahlen zwischen Dienstagmittag (21.07.) und Mittwochmittag (22.07.) ein Fahrrad vom Gelände der Hochschule in der Leipziger Straße. Das blaue Trekkingrad der Marke Carver war an einen Fahrradständer angeschlossen und hatte einen Wert von circa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Maschinenbaubetrieb

Hünfeld – In der Nacht auf Mittwoch (22.07.) brachen Unbekannte in den Lagerraum eines Maschinenbaubetriebes in der Industriestraße ein. Die Täter durchsuchten den Raum erfolglos nach Diebesgut und hinterließen 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bäume beschädigt

Bad Hersfeld – Unbekannte beschädigten am Mittwoch (08.07.) und am Sonntag (12.07.) die Rinde von verschiedenen Bäumen im Staudengarten des Stiftsbezirks. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto aufgebrochen

Bad Hersfeld – Zwischen Sonntagabend (19.07.) und Dienstagmittag (22.07.) brachen Unbekannte in der Bismarckstraße einen grauen Seat Leon auf und stahlen diverse persönliche Gegenstände. Das Auto stand auf einem Parkplatz unter der Hofbrücke. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorradkontrollen im Vogelsberg und in der Rhön: „Du hast es in der Hand – Überlasse nichts dem Unfall!“

Osthessen – Die Zweiradsaison hat längst begonnen. Zahlreiche osthessische Motorradfahrer freuen sich auf schöne Touren mit ihren Bikes. Leider kommt es dabei auch immer wieder zu Unfällen mit zum Teil schwerwiegenden Folgen. „Du hast es in der Hand – Überlasse nichts dem Unfall!“, so lautet das Motto der landesweiten Präventionsaktion bei dem die Polizei Hessen ein Hauptaugenmerk auf unerfahrene Motorradfahrer legt.

Auch das Polizeipräsidium Osthessen beteiligt sich an dieser Aktion und trägt durch Kontrollen seinen Anteil dazu bei, schwere Unfälle möglichst zu vermeiden. Die Motorradpolizisten suchen das Gespräch mit den Bikern und zeigen auf, dass diese mit dem Dreh am Gasgriff zum Großteil selbst über ihr Risiko bestimmen. Deshalb lautet der Appell: „Seid nicht leichtsinnig, fordert das Schicksal nicht heraus!“ Neben der Unfallgefahr sensibilisieren die Beamten auch in Bezug auf vermeidbaren Lärm. Nicht nur die Biker stehen im Fokus der Aktion. Genauso wichtig ist es den Beamten, Autofahrer darauf hinzuweisen, dass Motorradfahrer manchmal schlecht oder erst sehr spät wahrzunehmen sind.

So fanden an den vergangenen zwei Wochenenden im Vogelsberg und in der Rhön Verkehrskontrollen statt, bei denen sich die Motorradpolizisten schwerpunktmäßig diesen Themen widmeten.

Bei idealen Wetterbedingungen kontrollierte der Regionale Verkehrsdienst Vogelsberg am Samstag (11.07.) an verschiedenen Örtlichkeiten im Raum Schotten. Im Vordergrund standen unter anderem Geschwindigkeitsmessungen, die Überprüfung auf technische Veränderungen und Aufklärungsgespräche mit den Verkehrsteilnehmern. Die Beamten hielten knapp 40 Motorräder und fünf Autos an. Bei einem Großteil der Kräder gab es keinen Grund zur Beanstandung. In acht Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen nicht zulässigen technischen Veränderungen eingeleitet. Bei zwei Motorrädern führte der Anbau nicht zugelassener Bremshebel zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Erfreulich war, dass sich die Auspuffanlagen aller koschwerer Verkehrsunfall – Erstmeldung

Schlitz

Heute, gg. 20:10 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 3143, bei Pfordt. Dort hat sich ein Pkw überschlagen. Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort.ntrollierten Bikes in einem ordnungsgemäßen Zustand befanden. Neben den Motorrädern hielten die Polizisten drei Autofahrer an, die wegen überhöhter Geschwindigkeit ein Verwarnungsgeld zahlen mussten. Als Ergebnis bleibt festzustellen, dass der Großteil der angetroffenen Motorradfahrer den Kontrollen gegenüber positiv eingestellt war. Die Beamten – von denen einige mit den Kradfahrern das Hobby teilen – führten viele nette Gespräche. Man tauschte sich zum Beispiel über Wartungsarbeiten und zugelassene Umbauten aus. Da an diesem Samstag auf dem Hoherodskopf viele Besucher unterwegs waren, fungierten die Motorradpolizisten auch noch als „Nachwuchswerber“. Einige Kinder waren so begeistert von der Polizei, Blaulicht und der Ausrüstung, dass sie keine Lust mehr auf einen Spaziergang mit ihren Eltern hatten.

Am vergangenen Wochenende sorgten Beamte der Polizeistation Hilders, unterstützt von Fuldaer Kollegen, in der Rhön für mehr Verkehrssicherheit. Sie kontrollierten an der L3176 Nähe Frankenheim und an der B278 in Lahrbach insgesamt 130 Fahrzeuge. In 18 Fällen musste ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. Bei den Motorrädern fiel auf, dass an keinem Zweirad gravierende Mängeln vorhanden waren oder durch Tuning- oder Umbaumaßnahmen gegen die gesetzlichen Vorgaben verstoßen wurde. Zumeist bemängelten die Polizisten fehlende Rückspiegel oder Rückstrahler. Lediglich an zwei Motorrädern waren die Reifen sehr weit abgefahren. Die Profiltiefe unterschritt deutlich das erlaubte Maß. Insgesamt stellten die Beamten fest, dass die Kontrollen durchweg auf eine positive Resonanz stießen. Sie freuten sich insbesondere über die Rückmeldung eines 56-jährigen Motorradfahrers aus Nüsttal. Bei der Kontrolle fiel auf, dass das Kennzeichen fehlte. Der Mann fuhr daraufhin nochmal die Wegstrecke ab. Einige Stunden später informierte der glückliche Finder die Hilderser Beamten über die erfolgreiche Absuche und bedankte sich nochmals für den netten Hinweis.

E-Bike Fahrer tödlich verunglückt

Fulda

Ein 35-jähriger E-Bike -Fahrer aus Fulda befuhr am Mittwoch, 22.07.2020, um 21.04 Uhr den geteerten Wirtschaftsweg, welcher vom „Unterbienhof“ in Richtung „Röderhaid“ führt. Im Bereich eines Gefälles mit anschließender 90 Grad Rechtskurve in Höhe „Nebenbach von Haunethal“ verlor der E-Bike-Fahrer, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr geradeaus, geriet in einen Flutgraben, überschlug sich und stieß dann gegen einen Wasserdurchlass. Trotz sofort eingeleiteter medizinscher Sofortmaßnahmen verstarb der E-Bike Fahrer im Klinikum Fulda. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von 500,00 EUR.

Tödlicher Verkehrsunfall, K 80, Schlitz-Pfordt

Fulda

Am 22.07.20 gegen 20:00 Uhr kam es zu einem Alleinunfall auf der K 80 zwischen Schlitz und Pfordt. Ein grüner Mercedes Cabrio überschlug sich vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit und kam auf dem Dach zu liegen. Der 39-jährige Fahrer wurde schwer verletzt, der 25-jährige Beifahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Feuerwehr, Rettungshubschrauber und Sachverständiger waren vor Ort. Die Strecke zwischen Schlitz und Pfordt war mehrere Stunden gesperrt.

