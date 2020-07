Feuerwehr befreit eingeschlossenen PKW-Fahrer nach Verkehrsunfall

In Folge eines Verkehrsunfalles wurde der Fahrer eines PKW in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Durch die Feuerwehr Wiesbaden wurde der PKW – Fahrer aus seinem auf der Seite liegenden Fahrzeug befreit.

Am Donnerstagvormittag wurde der Zentralen Leitstelle Wiesbaden gegen 9.49 Uhr, auf dem Kaiser-Friedrich-Ring unweit des Landeshauses, ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person gemeldet.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst wurden zwei verunfallte Fahrzeuge im Kreuzungsbereich vorgefunden. Einer der beiden PKW befand sich in Seitenlage. In diesem war der Fahrer eingeschlossen. Die beiden Insassen des zweiten PKW waren weder eingeklemmt noch eingeschlossen und wurden durch den Rettungsdienst versorgt.

Die Einsatzstelle wurde aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens durch Kräfte der Polizei und der Kommunalen Verkehrspolizei umfangreich abgesichert. Durch die Feuerwehr erfolgte die Stabilisierung des PKW in Seitenlage. Nach einer ersten Sichtung durch den Rettungsdienst entschied man sich zu einer Patientenorientierten Rettung des eingeschlossenen Fahrers. Hierzu wurde in einem ersten Schritt die Frontscheibe entfernt um den Fahrer adäquat versorgen und betreuen zu können. In weiteren Arbeitsschritten wurde mittels hydraulischem Rettungsgerät das Dach des PKW entfernt und somit der Fahrer befreit und im weiteren Verlauf einer Wiesbadener Klinik zugeführt. Parallel zu der Technischen Rettung erfolgten die Sicherung des zweiten Unfallfahrzeuges, die Sicherstellung des Brandschutzes sowie die Aufnahme von austretenden Betriebsmitteln. Aufgrund des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich des Kaiser-Friedrich-Ringes. Im Einsatz waren der Wiesbadener Rettungsdienst, die Polizei, die Kommunale Verkehrspolizei sowie Einsatzkräfte der Feuerwachen 1, 2 und 3 der Berufsfeuerwehr Wiesbaden.

Frau von Hund gebissen – Hundebesitzer flüchtet, Wiesbaden, Rüdesheimer Straße, Dienstag, 21.07.2020, gg. 22:15 Uhr

(ka)Bereits am vergangenen Dienstagabend ist eine Frau im Wiesbadener Westend

von einem Hund gebissen worden. Die 26-Jährige führte gegen 22:15 Uhr ihren Hund

spazieren, als ein weiterer Hundebesitzer mit zwei Hunden in der Rüdesheimer

Straße zunächst hinter ihr herlief. Ein Hund soll dabei nicht angeleint gewesen

sein und bellte den Hund der 26-Jährigen an. Während der Mann an ihr vorbeiging,

biss der nicht angeleinte Hund die Frau ins linke Bein und verletzte sie

dadurch. Als die 26-Jährige den Mann zur Rede stellen wollte, kam dieser auf sie

zu und beleidigte sie in unflätiger Weise, ehe er unerkannt flüchtete. Zeugen

des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

Handtasche entrissen, Wiesbaden, Am Schlosspark, Mittwoch, 22.07.2020, gg. 12:40 Uhr

(ka)Ein Mann hat einer 37-Jährigen am gestrigen Mittwochmittag in

Wiesbaden-Biebrich die Handtasche entrissen und ist danach geflüchtet. Während

die Frau gegen 12:40 Uhr fußläufig im Biebricher Schlosspark unterwegs war,

rannte ihren Angaben zufolge ein unbekannter Täter an ihr vorbei und entriss ihr

die Handtasche von der rechten Schulter. Trotz des Versuchs der 37-Jährigen, die

Tasche noch festzuhalten, konnte der Mann die Tasche entwenden und in Richtung

der Albert-Schweitzer-Allee flüchten. Während der Flucht ließ er die Handtasche

jedoch fallen, weshalb er ohne Beute das Weite suchte. Der Täter soll ca. 170

bis 175cm groß und schlank gewesen sein. Er trug dunkle, dichte Locken, eine

weiße Mund-Nasen-Bedeckung mit bunten Flecken, ein weißes T-Shirt und eine

graue, lange Hose. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet

Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 des 5.

Polizeireviers.

Handtasche aus Linienbus gestohlen, Wiesbaden, Bahnhofstraße, Mittwoch, 22.07.2020, gg. 18:30 Uhr

(ka)Einer Frau ist am Mittwochabend die Handtasche in einem Linienbus gestohlen

worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich die 59-Jährige gegen 18:30

Uhr in einem Linienbus der Wiesbadener Verkehrsbetriebe, als ein bislang

unbekannter Täter die Handtasche der Frau entwendete. Der Dieb flüchtete

anschließend in Richtung Innenstadt. Nach Angaben der Geschädigten soll der Mann

ca. 50 Jahre alt und ca. 175cm groß gewesen sein. Er habe dunkelblonde Haare,

einen Rucksack sowie die grau, längliche Umhängetasche der Geschädigten getragen

haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das 1.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu übermitteln.

Einbruch in Friseurgeschäft, Wiesbaden, Adolfsallee, Dienstag, 21.07.2020, 20:15 Uhr bis Mittwoch, 22.07.2020, 07:35 Uhr

(ka)Zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Wiesbadener Innenstadt kam

es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Bislang unbekannte Täter drangen

gewaltsam in die Geschäftsräume des Friseursalons in der Adolfsallee ein und

entwendeten Bargeld sowie diverse Friseurutensilien. Dabei entstand ein

Gesamtschaden in Höhe von rund 2.400 Euro. Es liegen derzeit keine Täterhinweise

vor. Sollten Zeugen den Einbruch beobachtet haben, können sich diese an die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 wenden.

Kettensäge und Gartengeräte gestohlen – Besitzer gesucht, Wiesbaden, mutmaßlich Bereich Elsässer Straße, Mittwoch, 03.06.2020, gg. 03:35 Uhr

(he)Den Besitzer, bzw. die Besitzerin einer Kettensäge und weiterer Gartengeräte

sucht derzeit das Wiesbadener Haus des Jugendrechts. In der Nacht zum 03.06.2020

kam es gegen 03:30 Uhr in der Elsässer Straße zu einem Polizeieinsatz. Anwohner

hatten verdächtige Geräusche gemeldet und darüber hinaus zwei Männer beobachtet,

welche sich augenscheinlich an einem Pritschenwagen zu schaffen machten. Die

Verdächtigen flüchteten vor Eintreffen der Polizei. Eine Person, deren Aussehen

mit der Beschreibung eines der Verdächtigen übereinstimmte, konnte jedoch

während der sich anschließenden Fahndung festgenommen werden. Im Bereich des

betroffenen Pritschenwagens konnte eine Motorkettensäge des Herstellers Stihl

sowie eine Spitzhacke und zwei Rechen aufgefunden werden. Bis dato konnten diese

Gegenstände noch keiner Straftat, bzw. keinem Besitzer zugeordnet werden.

Zeugen, welche Angaben zu den aufgefundenen Gegenständen machen können, bzw.

deren Besitzer werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

Lkw-Kontrollen in Mainz-Kastel, Mainz-Kastel, Bahnhof Kastel, Mittwoch, 22.07.2020, 07:30 bis 13:00 Uhr

(ka)Bei einer gemeinsam durchgeführten Kontrollmaßnahme mit dem Schwerpunkt auf

dem gewerblichen Güterverkehr haben Einsatzkräfte der Wiesbadener Polizei, der

Stadtpolizei und des Zolls in Mainz-Kastel am Mittwoch diverse Straftaten und

Ordnungswidrigkeiten geahndet. Die Beamten kontrollierten insgesamt 46 Fahrzeuge

der Gewichtsklasse 2,8 bis 12 Tonnen sowie 10 Pkw. In diesem Zusammenhang sind

68 Personen einer Kontrolle unterzogen worden. Die Einsatzkräfte haben dabei

zwischen 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr insbesondere Verstöße hinsichtlich der

Ladungssicherung, in vier Fällen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie

weitere Ordnungswidrigkeiten feststellen können.

Schwerer Verkehrsunfall nach missbräuchlicher Nutzung der Umweltspur, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring / Rheinstraße, Mittwoch, 22.07.2020, gg. 16:35 Uhr

(ka)Am Mittwochnachmittag hat ein Autofahrer einen schweren Verkehrsunfall mit

zwei leicht verletzten Personen verursacht, als er verbotenerweise die

sogenannte „Umweltspur“ zum Abbiegen nutzte. Nach ersten Ermittlungen befuhr der

27-jährige Fahrer eines Mercedes Vito gegen 16:35 Uhr verkehrswidrig den rechten

Sonderfahrstreifen des Kaiser-Friedrich-Rings, der im Allgemeinen als

„Umweltspur“ bekannt ist. Dabei wollte er vom 1. Ring nach rechts in die

Rheinstraße abbiegen und stieß mit einem 32-jährigen BMW-Fahrer zusammen, der

vom Abbiegerstreifen ebenfalls in die Rheinstraße abbog. Durch den Zusammenstoß

beider Fahrzeuge wurden die 30-jährige Beifahrerin sowie das auf der

Rücksitzbank sitzende Kind des BMW verletzt. Aufgrund der Verletzungen mussten

die Frau und das Kind in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert werden. An

beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von rund 9.000 Euro.

Rheingau-Taunus-Kreis

Kleinkraftrad gerät in Brand, Hünstetten-Oberlibbach, Verlängerung Rathausstraße, Dienstag, 21.07.2020, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 22.07.2020, 07.15 Uhr

(si)In der Nacht zum Mittwoch ist auf einem Feldweg in Oberlibbach ein zuvor

entwendeter Motorroller in Brand geraten. Zeugen fanden das abgebrannte Krad der

Marke Yiying am Mittwoch gegen 07.15 Uhr im Bereich eines Wasserhäuschens in

Verlängerung der Rathausstraße auf. Ersten Ermittlungen zu Folge war der Roller

Anfang Juli in Wiesbaden entwendet worden. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber

werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345 – 0 zu melden.

Motorroller entwendet, Hünstetten-Oberlibbach, Lindenstraße, Sonntag, 19.07.2020, 15.00 Uhr bis Mittwoch, 22.07.2020, 17.30 Uhr

(si)Zwischen Sonntag und Mittwoch haben Unbekannte in der Lindenstraße in

Oberlibbach einen Motorroller entwendet. Abgesehen hatten es die Unbekannte auf

einen schwarz-orangenen Roller des Herstellers Explorer mit dem

Versicherungskennzeichen 036 KMW. Der Wert des Fahrzeuges wird auf mehrere

Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich

mit der Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394 – 0 in

Verbindung zusetzten