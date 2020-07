Schwalmstadt-Ziegenhain: Marktleiter verfolgt Ladendieb

(ots) – 22.07.2020, 18:45 Uhr – Mittwochabend wurde ein Ladendieb von einem Marktleiter und einem Polizeibeamten, der privat unterwegs war, geschnappt. Der zweite Täter konnte mit der Beute flüchten.

Der Marktleiter eines Lebensmittelgeschäftes in der Ernst-Ihle-Straße hatte gestern Abend beobachtet, wie zwei männliche Täter insgesamt fünf Flaschen Schnaps im Wert von 71,95 EUR (Yeni Raki und Antica Sambuca) gestohlen haben. Der Marktleiter nahm mit seinem Pkw die Verfolgung der Täter auf und konnte mit Hilfe eines Polizeibeamten der Polizeistation Schwalmstadt, der privat unterwegs war, einen der Täter stellen und festhalten.

Bei dem Täter handelte es sich um einen polizeibekannten 26-jährigen Mann aus Schwalmstadt.

Der zweite Täter flüchtete mit dem Fahrrad und dem Diebesgut.

Der 26-Jährige hatte bei den ermittelnden Beamten angegeben, er würde seinen Mittäter nicht kennen. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der geflüchtete Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 17-18 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, helle Hautfarbe, trug eine Basecap und ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck und führte einen Rucksack in Tarnfarben mit sich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Malsfeld-Beiseförth: Erneuter Zigarettenautomatendiebstahl im Schwalm-Eder-Kreis – Polizei bittet um Mithilfe

(ots) – 20.07.2020, 08:00 Uhr bis 21.07.2020, 13:30 Uhr – In der Nacht von Montag auf Dienstag haben erneut unbekannte Täter im Schwalm-Eder-Kreis zugeschlagen und in der Nürnberger Landstraße einen Zigarettenautomaten gestohlen.

Die Täter rissen den Zigarettenautomaten, der mit Dübeln und Schrauben hinter dem Back-Stop an einer Hauswand befestigt war und transportierten den Automaten auf unbekannte Weise ab. Der Zigarettenautomat wurde gestern Mittag in einer Böschung in der Binsförther Straße Richtung Rettungsplatz “Brücke Binsförth” liegend aufgebrochen und ohne Inhalt aufgefunden. Aus dem Automaten entwendeten die Täter Zigaretten und Bargeld im Wert von ca. 1.000,-. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Mittlerweile ist dies bereits der 17. Fall von versuchten, bzw. vollendeten Zigarettenautomatendiebstählen im Schwalm-Eder-Kreis seit Anfang April dieses Jahres. Beamte der Ermittlungsgruppe Homberg vermuten auf Grund der annähernd gleichen Tatbegehungsweisen, dass in diesen Fällen die gleiche Täterschaft am Werk war.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat nachts verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche in der Nähe von Zigarettenautomaten wahrgenommen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Oberaula-Wahlshausen: Einbrecher stehlen Stereoanlage

(ots) – 12.07.2020, 11:00 Uhr bis 22.07.2020, 18:00 Uhr – Unbekannte Täter sind im Zeitraum der letzten 11 Tage in ein Wohnhaus im Hofackerweg eingebrochen und haben eine Stereoanlage gestohlen.

Die Täter versuchten zunächst an der Hausrückseite ein Holzfenster aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang schlugen sie die Doppelverglasung des Fensters ein und verschafften sich so Zugang zur Wohnung. Aus der Wohnung entwendeten die Täter eine kleine Stereoanlage (Marke unbekannt) im Wert von ca. 80 Euro. Bei dem Einbruch richteten die Täter einen Sachschaden in Höhe von ca. 350 Euro an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schwalmstadt-Treysa: Einbrecher schlägt Fenster ein und entschuldigt sich bei Bewohnerin

(ots) – 22.07.2020, 18:31 Uhr – Mittwochabend wollte vermutlich ein unbekannter Täter in der Steingasse in ein Wohnhaus einbrechen. Der Einbrecher hatte aber nicht mit der Anwesenheit der Bewohnerin gerechnet und wurde von ihr überrascht.

Der Täter schlug mit seiner Faust, die er um ein orangefarbenes Handtuch gewickelt hatte, das Badfenster des Wohnhauses ein. Zuvor hatte er sich durch ein unbewohntes Nachbarhaus eine Zugangsmöglichkeit zum Badfenster verschafft. Durch das Klirren der Scheibe wurde die 20-jährige Bewohnerin auf den Einbrecher aufmerksam und ging zum Badfenster. Vor dem Fenster stand noch der Täter, der erschrocken sagte: “Entschuldigung, ich habe mich vertan.”, drehte sich um und verschwand in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Die Zeugin konnte den jungen Mann wie folgt beschreiben:

ca. 20-30 Jahre; ca. 1,76 m groß; ca. 70 kg schwer; südländisches Erscheinungsbild; sprach akzentfrei hochdeutsch; hatte kurze schwarze Haare (3-6 cm); dicke, buschige dunkle Augenbrauen; dunkle Augenfarbe, trug ein hellgraues T-Shirt mit der Aufschrift “Donau / Bonn” an der rechten Brust.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots) – 22.07.2020, 18:30 Uhr bis 23.07.2020, 06:00 Uhr – In der Karl-Schiller-Straße sind in der vergangenen Nacht unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen und haben einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro angerichtet.

Die Täter brachen ein Fenster auf und stiegen in das Wohnhaus ein. Anschließend ließen sie sämtliche Rollläden herunter und durchsuchten alle Räume. Das Stehlgut stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen