Lampertheim (ots) – Am Donnerstagmittag 23.7.2020 gegen 12.20 Uhr, wurde die Polizei über zwei tote Personen in einem Wohnhaus in der Carl-Ullrich-Straße informiert.

Ersten Ermittlungen zufolge, handelt es sich bei den Toten um die beiden im Haus lebenden 92 und 62 Jahre alten Männer. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass der 62-jährige Sohn erst seinen Vater getötet und sich im Anschluss selbst das Leben nahm.

Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern derzeit an.

