Polizei Eschwege

Fahrraddiebstahl – 2 junge Männer vorläufig festgenommen

Eschwege (ots) – Um 20:35 Uhr wurde Mittwochabend 22.07.2020 eine männliche Person dabei beobachtet, wie diese im Bereich des tegut-Marktes in Witzenhausen ein schwarzgrünes Mountainbike entwendete. Dieses hatte zuvor ein 13-Jähriger aus Witzenhausen dort unverschlossen abgestellt. Mit dem Rad flüchtete der Tatverdächtige in Begleitung einer zweiten Person ebenfalls mit Rad, in Richtung Kreisel (B 80). Laut Zeugenaussagen soll es sich bei beiden Tatverdächtigen um “südländisch aussehende junge Männer” handeln.

Im Rahmen der Fahndung konnten beide gegen 21:15 Uhr in der Gemarkung von Unterrieden in Richtung Neuseesen/ Bornhagen im Bereich des Bebenroth-Tunnels angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der zweiten Person handelt es sich um einen 23-Jährigen aus Bornhagen, dessen Fahrrad ebenfalls aus einem Diebstahl in Arenshausen (Eichsfeld) stammt. Der Tatverdächtige vom Tegut-Markt ist 18-Jahre alt und ebenfalls in Bornhagen gemeldet.

Bei der Durchsuchung der Taschen wurde noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Beide Tatverdächtigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen gegen 23:30 Uhr wieder entlassen.

Fahrer zu Fuß geflüchtet

(ots) – 18.000 EUR Sachschaden entstanden bei einer Unfallflucht, die sich vergangene Nacht in der Landstraße in Wehretal-Reichensachsen ereignet hat. Nach bisherigem Ermittlungsstand hat um 00:45 Uhr ein noch unbekannter Fahrer eines silbernen Mitsubishi Eclipse (Mietwagen), der aus Richtung “Hoheneicher Rondell” kam, vermutlich durch überhöhte Geschwindigkeit im Zusammenhang mit Alkoholkonsum in Höhe Hausnummer 42 die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Dadurch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Laternenmast bevor das Auto an einem Baum zum Stehen kam.

Der Fahrer (ca. 30 Jahre alt, 170 – 175 cm groß, südländisches Aussehen, kurze schwarze Haare, kräftige Figur) stieg aus, zündete sich eine Zigarette an und erklärte gegenüber einem Zeugen, dass er Alkohol getrunken habe. Zur Bekleidung des Fahrers konnte noch angegeben werden, dass er eine Jeans und ein T-Shirt mit gelben Streifen trug. Der Pkw hat ein Wiesbadener Kennzeichen.

Als er dann mitbekam, dass die Polizei informiert worden war, flüchtete er zu Fuß durch die Gärten der angrenzenden Häuser. Eine Fahndung nach dem Fahrer verlief negativ. Die örtliche Feuerwehr (Abstreuen) sowie die Stadtwerke (Laterne) wurden angefordert. Ebenso ein Abschleppdienst zum Abtransport des Fahrzeuges. Die Ermittlungen zur Identität des Fahrers dauern an.

Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Verkehrsunfall

Um 09:11 Uhr touchierte heute Morgen beim Einparken eine 32-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Auto einen Poller, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand.

Der Unfall ereignete sich im “Bernstal” in Grebendorf.

Einbruch in Therme

Heute Morgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in das Bistro der Werratal-Therme, Am Gradierwerk in Bad Sooden-Allendorf eingebrochen waren. Nachdem die Schiebetür aufgebrochen wurde, durchsuchten man Schubladen und Schränke, die teilweise aufgebrochen wurden. Dabei wurde jedoch nichts entwendet. Dafür wurde jedoch Kuchen und Fruchtsaft durch den oder die Täter verköstigt. Schaden: ca. 1.000 EUR. Hinweise nimmt die Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Diebstahl, Sachbeschädigung

In der Kasseler Straße in Wehretal-Oetmannshausen haben Unbekannte auf dem Hinterhof des dortigen Imbisses ein Holzelemet eines Holzverschlages herausgerissen, um einen größeren Metall-Rollbehälter (Gitterwagen), der mit gelben Säcken befüllt war, durch die Öffnung zu ziehen und zu entwenden.

Die Tat ereignete sich zwischen dem 20.07.20, 18:00 Uhr und dem 21.07.20, 18:00 Uhr.

Unbekannte drangen zwischen dem 21.07.20, 12:00 Uhr und dem 22.97.20, 13:30 Uhr in das Jugendzentrum in der Straße “Westring” in Eschwege ein. In dem Jugendraum verzehrten sie mehrere Flaschen Alkohol (Wodka), was einer der Eindringlinge offenbar nicht vertrug und sich in dem Jugendraum erbrach. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Wildschwein kollidierte heute Morgen, um 09:10 Uhr, ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ringgau, der auf der B 7 zwischen Datterode und Wichmannshausen unterwegs war. Nach dem Aufprall lief das Wildschwein davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

Diebstahl

40 Liter Dieselkraftstoff wurden aus einem Schlepper abgezapft und entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen dem 11.07.20 und dem 22.07.20 in der Straße “Am Kalkofen” in Ringgau-Netra.

Schaden: 45 Euro; Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl einer Geldbörse

Wie gestern angezeigt wurde, ereignete sich bereits am 21.07.20, um 15:30 Uhr, der Diebstahl einer Geldbörse im Lidl-Markt im Laubenweg in Witzenhausen. Nach Angaben der 58-jährigen Geschädigten aus der Gemeinde Meißner wurde ihr das Portmonee, in dem sich persönliche Dokumente und Bankkarte befanden, aus der Einkaufstasche gestohlen. Hinweise: 05542/93040.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 16.07.20 und dem 22.07.20, 11:30 Uhr wurde in der Straße “Vor der Schanze” in Witzenhausen ein Opel Astra, der am Fahrbahnrand geparkt war, durch Unbekannte beschädigt. Diese haben den rechten Vorder- und Hinterreifen zerstochen, so dass ein Schaden von 160 EUR entstand. Hinweise: 05542/93040.

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Um 23:05 wurde am gestrigen Abend die Polizei in Witzenhausen von mehreren Anwohnern darüber informiert, dass eine Gruppe von Jugendlichen im Bereich der “Wendershäuser Aue” auf dem dortigen Radweg grölend unterwegs sei. Dabei würden rechte Parolen wie “Sieg Heil” und “Heil Hitler” gerufen.

Die Streife der Polizeistation Witzenhausen konnte dann in der Straße “Am Sande” eine fünfköpfige Personengruppe antreffen und kontrollieren. Dabei handelt es sich um Jugendliche / Heranwachsende im Alter zwischen 16 und 18 Jahre aus Thüringen und Mittelhessen gegen die nach Feststellung der Personalien entsprechende Strafanzeigen gefertigt wurden.

