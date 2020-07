Frankenthal: Musik im Garten vom 22. bis 29. August 2020 – vier entspannte Konzerttage

Frankenthal – Auf einer Picknickdecke liegen, Musik hören und eigene Köstlichkeiten schlemmen: Unter dem Motto „Musik im Garten“ finden im August vier Live-Konzerte im Garten des Kunsthauses statt. Einfach ab sofort als Gruppe anmelden, Picknickdecke einpacken, Snacks vorbereiten, den Abend genießen und wer will: spendet für die Kultur.

Die einmalige Veranstaltungsreihe ist eine Kooperation der Stadt Frankenthal (Pfalz) und der Kulturstiftung Frankenthal, zur Unterstützung der Musikszene. Denn Spenden für das Kulturzentrum Gleis 4 und die IG Jazz e.V. werden gerne entgegengenommen. Der Eintritt ist an allen vier Tagen frei.

Besucher erwartet an allen vier Konzerttagen eine entspannte Atmosphäre – anstelle von Stühlen darf auf Picknickdecken Platz genommen werden. Eine Picknickdecke kann von maximal 5 Personen besetzt werden. Die Anmeldung sollte daher pro Gruppe getätigt werden. Eine Anmeldung mit weniger als 5 Personen ist natürlich auch möglich. Picknickdecke, sowie Speisen und Getränke einfach selbst mitbringen und genießen.

Das Programm

Das Programm der Musik-im-Garten-Reihe beginnt am Samstag, 22.8. um 19 Uhr mit 2MOTION mit Christian Stockert & Gundy Keller. Der exzellente Sänger Christian Stockert ist mit einer der renommiertesten Soul-Coverbands der Pfalz zu Gast und bringt eine abgefahrene Gitarrensynthesizer-Elektronik in Verbindung mit einer Akustikgitarre auf die Bühne.

Weiter geht es am Sonntag, 23.8. um 11 Uhr mit der Track4 Big Band der IG Jazz Frankenthal e.V. Die Amateurband verfügt über ein hohes musikalische Niveau deren Arrangements anspruchsvoll sind. Mit einem Mix aus Latin, Swing und Funk unterhalten sie die Besucher. Die Big Band präsentiert unter Leitung von Christian Schatka, neben anspruchsvollen Instrumentaltiteln, auch Gesangsnummern mit Sängerin Gabi Kipper.

Eine Woche später dürfen sich die Besucher am Freitag, 28.8. ab 19 Uhr auf Rokko Rubin & die Schlagerjuwelen freuen. Die bunte Showband rund um den charismatischen Schlagerbarden Rokko Rubin spielt kultige Party-Schlager der 60er und 70er Jahre. Die Musiker zelebrieren in ihrer Bühnenshow eine musikalische und nostalgische Reise und bieten eine fabelhafte Mischung aus rassigen Disco-Tanznummern, schwungvollen Gassenhauern und wunderschönen Balladen.

Den Abschluss bildet am Samstag, 29.8. um 18 Uhr die Mundorgel reloaded in Kooperation mit dem Kulturzentrum Gleis4 Frankenthal. Alle dürfen also ihr kleines rotes Heftchen auspacken und Lieder wie „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ mitsingen. Es geht um den Spaß am gemeinsamen Singen und nicht darum, jeden Ton 100%ig zu treffen.

Voranmeldung

Die Voranmeldung unter Angabe des Vor-/Nachnamens, Adresse und Telefon/Handynummer bitte an manuela.engel-heil@frankenthal.de, 06233 89456 oder anita.karolus@frankenthal.de, 06233 89527 richten.

Eine Picknickdecke kann von maximal 5 Personen besetzt werden. Wir bitten die Besucher sich als Gruppe anzumelden. Eine Anmeldung mit weniger als 5 Personen ist natürlich auch möglich.

Der Eintritt ist an allen vier Tagen frei. Spenden für das Kulturzentrum Gleis 4 und die IG Jazz e.V. werden gerne entgegengenommen.

Am Tag selbst

Bitte erscheinen Sie zusammen als Gruppe, um lange Warteschlangen zu verhindern. Falls es trotzdem zu Wartezeiten kommen sollte, bitten wir dies zu entschuldigen. Einlass ist eine Stunde vorher, der Weg sowie die Plätze für die Picknickdecken werden entsprechend auf dem Boden/Rasen gekennzeichnet sein.

Parken und Adresse

Bitte nutzen Sie die Parkmöglichkeiten am Congress-Forum (200 Meter Fußweg).

Toiletten

Die Toiletten des Kunsthauses können während der Konzerte genutzt werden. Das Kunsthaus darf hierzu nur mit einem Mund-Nasenschutz betreten werden.

Mehr Informationen

Finden Sie auf der städtischen Facebookseite / Stadt Frankenthal (Pfalz) sowie unter

christianstockert.de

www.track4bigband.de

www.rokko-rubin.de

www.kuz-gleis4.de

Hintergrund

„Musik im Garten“ wurde auch als Alternative zum Kunst- und Genussmarkt und für die Ruinenkonzerte in diesem Jahr ins Leben gerufen.

Eigentlich hätten vom 06. bis 08. August die beliebten Ruinenkonzerte in der Erkenbertruine, sowie der Kunst- und Genussmarkt am 22.08. stattgefunden. Da Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten (gültige Rechtsverordnung des Landes) sind, können die geplanten Veranstaltungen nicht wie sonst durchgeführt werden.