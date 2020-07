Einbruchsversuch in Bankfiliale

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Montag 20.07.2020 auf Dienstag 21.07.2020 versuchten Unbekannte sich Zugang zu einer Bankfiliale am Rathausplatz zu verschaffen. An der Tür und dem Türrahmen entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Brand in Dachgeschosswohnung

Ludwigshafen (ots) – Am 21.07.2020 gegen 18 Uhr kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Dachgeschossbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Oberstraße. Die Bewohner des Anwesens konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Eine 26-jähriger Bewohner der Wohnung wurde beim Löschversuch leicht verletzt.

Durch die Löscharbeiten wurden weitere Wohnungen des Anwesens beschädigt, sodass diese derzeit nicht bewohnbar sind. Der Gesamtschaden wird derzeit auf 500.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Schwerpunktkontrollen Ablenkung im Straßenverkehr

Polizeidirektion Ludwigshafen (ots) – Am Montag 20.07.2020 führte die Polizei Schwerpunktkontrollen zum Thema Ablenkung im Straßenverkehr im Bereich Ludwigshafen, Frankenthal, Schifferstadt und Speyer durch. Hierbei kontrollierten die Polizeibeamten vor allem Fahrzeugführer, die ihr Handy während der Fahrt verbotswidrig nutzten.

Ablenkung im Straßenverkehr spielt eine immer größere Rolle. Sie birgt erhebliche Gefahren und betrifft alle Verkehrsteilnehmer, nicht nur den Fahrzeugführer selbst. Wer im Stadtverkehr bei Tempo 50 beispielsweise nur eine Sekunde auf sein Smartphone schaut, legt hierbei eine Strecke von 14 Metern im “Blindflug” zurück. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, das Handy während der Fahrt stecken zu lassen und die Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr zu richten. Lassen Sie sich nicht ablenken!

Bei insgesamt 84 kontrollierten Fahrzeugen war dies 37-mal der Fall. Neben den festgestellten Handyverstößen hatten 32 Verkehrsteilnehmer ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt, zwei weitere fuhren bei Rot über die Ampel.

Darüber hinaus ergab sich bei einem Fahrzeugführer der Verdacht auf Betäubungsmittelkonsum, welcher durch einen Urintest bestätigt wurde. Die Fahrt in Frankenthal war damit für den 21-Jährigen beendet. Weitere Kontrollaktionen werden stattfinden.

Bauzaun entwendet

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte stahlen zwischen dem 17.07.2020, 16 Uhr und dem 20.07.2020, 7 Uhr, den Bauzaun einer Baustelle in der Leuschnerstraße. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu wenden, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rucksäcke gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am 21.07.2020 gegen 21:43 Uhr meldete ein 18-Jähriger den Diebstahl von zwei Rucksäcken am Großpartweiher. Die beiden bislang unbekannten Täter griffen zu und flüchteten dann mit einem rot-orangen-Roller.

Einer der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: rötliche Haare mit heller Oberbekleidung.

Während des Diebstahls sollen sich noch zwei weitere Zeugen am Weiher aufgehalten haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Montag 20.07.2020 auf Dienstag 21.07.2020 in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße ein. Aus dem Innern entwendeten sie Wertgegenstände im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Durch den Einbruch entstand zudem ein Gebäudeschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.