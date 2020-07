Gekifft mit “üblen” Folgen

Maikammer (ots) – Der Polizei wurde Dienstagabend 21.07.2020 gegen 18.42 Uhr eine hilfsbedürftige Person an der Realschule an der Steinmühle gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf einen

13-jährigen Jungen.

Der Junge gab an, dass er sich zum Handyspielen hingelegt hätte und es ihm sehr gut gehen würde.

Da er sich im gleichen Moment übergeben musste, gestand er, zuvor mit seinem 15-jährigen Freund gekifft zu haben. Der Junge kam in ein Krankenhaus. Die Eltern wurden informiert.

Zwei Mal Totalschaden

St. Martin (ots) – Weil ein 44-jähriger Autofahrer in den Fußraum der Beifahrerseite griff und somit abgelenkt war, geriet er mit seinem Fahrzeug gestern Morgen (21.07.2020, 11.32 Uhr) auf der Totenkopfstraße (L514) in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Toyota.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden und mussten abgeschleppt werden.

Vorfahrt missachtet – Motorradfahrer schwerverletzt

Edesheim (ots) – In der Staatsstraße kam es Dienstagmittag 21.07.2020 gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Motorradfahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus kam. Ein VW-Busfahrer übersah an der Kreuzung zum Kirchberg den bevorrechtigten Kradfahrer.

Dabei kam es zur Kollision. Hierbei erlitt der Kradfahrer schwere Frakturen an beiden Beinen.

Sein Motorrad musste abgeschleppt werden.

“Sie haben 40.000 Euro gewonnen”

Maikammer (ots) – Diese Mitteilung erhielt Dienstagnachmittag 21.07.2020 gegen 16.50 Uhr eine 79-jährige Frau von einer Unbekannten, weil sie angeblich an einem Gewinnspiel der norddeutschen Klassenlotterie teilgenommen hatte. Ihr wurde offeriert, dass der Gewinn persönlich überreicht wird, allerdings müsse sie im Vorfeld 725 Euro in Amazon Geschenkkarten bezahlen. In einem weiteren Telefonat wurde die Frau dann aufgefordert, die Gutscheincodes zu übermitteln, ansonsten würde es zu keiner Gewinnausschüttung kommen.

Die 79-jährige Frau meldete den Vorfall bei der Polizei, die ein Strafverfahren wegen Betrug einleitete. Die Polizei warnt: Die Maschen der Betrüger sind variantenreich und haben alle nur ein Ziel: Sie wollen ihren Opfern Geld aus der Tasche ziehen. Im Zweifelsfalle legen Sie auf und verständigen umgehend die Polizei.

Einbruch in die Verbandsgemeinde

Annweiler (ots) – In der Zeit vom 21.07.2020, 17.30 Uhr bis 22.07.2020, 06.50 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster im Erdgeschoß der Verbandsgemeinde auf. Weiterhin wurde im Gebäude eine

Raum- sowie eine Schranktür aufgebrochen. Aus dem Schrank wurde eine Kassette entwendet. Zeugenhinweise an die Polizeiwache Annweiler unter 06346-964619.