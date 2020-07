Darmstadt-Dieburg

Eppertshausen: Spaziergänger entdeckt Leiche im Aje-See

Eppertshausen (ots) – Am Mittwochvormittag 22.07.2020 gegen 11.30 Uhr, entdeckte ein Spaziergänger einen im Aje-See treibenden Leichnam. Er verständigte Polizei und Rettungskräfte.

Der im Wasser treibenden männliche Leichnam wurde anschließend von Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen deutet alles darauf hin, dass es sich bei dem Toten, um den am 27.06.2020 im See untergegangenen 23-jährigen Mann aus Seligenstadt handelt.

Die polizeilichen Ermittlungen des Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei dauern derweil an. Bislang liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.

Erstmeldung vom 28.06.2020

Kriminelle erbeuten Computer und Geld – Polizei ermittelt

Roßdorf (ots) – Kriminelle erbeuteten in der Nacht zum Mittwoch (22.7.) aus Büroräumen in der Industriestraße einen Computer und Geld.

Mit Gewalteinwirkung an einem Fenster gelangten die ungebetenen Gäste ins Innere der Firmenräume. Dort hatten sie es auf einen Computer der Marke “Apple” und Geld abgesehen. Mit ihrer Beute flüchteten sie im Anschluss unerkannt.

Die Polizei in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06154/63300 entgegen.

Unbekannte erbeuten um die 40 Autoreifen – Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt/Richen (ots) – Nachdem Unbekannte im Zeitraum zwischen Montagnachmittag (20.7.) und Dienstagmittag (21.7.) mehrere Reifen aus einem Lager “Am Sportplatz” erbeuteten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Mit Gewalteinwirkung verschafften sich die Kriminellen Zutritt zum Gelände. Um an die dort gelagerten Reifen zu gelangen, machten sie sich an den Türen der Container zu schaffen. Von dort erbeuteten sie nach derzeitigem Kenntnisstand um die 40 Autoreifen mit Felgen. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Wie die Kriminellen ihre Beute abtransportierten, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06071/96560 zu erreichen.

Rollerdiebstahl misslingt – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Bickenbach (ots) – Am Dienstag (21.7.), im Zeitraum zwischen 17 und 21.45 Uhr, versuchten Unbekannte einen abgestellten Roller am Parkplatz beim Erlensee zu entwenden.

Nachdem der Diebstahl des schwarzen Rollers scheiterte, suchten die Kriminellen das Weite. Dennoch entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise werden an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/95090 erbeten.

Groß-Gerau

Rüsselsheim: Trio attackiert und beraubt 66-Jährigen in Unterführung

Rüsselsheim (ots) – Wie der Polizei erst mit zeitlichem Verzug mitgeteilt wurde, attackierten 3 unbekannte Männer bereits am Sonntagmorgen 19.07.2020 gegen 7.50 Uhr, in der Unterführung am Hauptbahnhof einen 66-jährigen Mann.

Während zwei Männer den 66-Jährigen festhielten, entnahm ein dritter Täter 20 Euro aus der Geldbörse des Mannes, bevor das Trio das Weite suchte.

Der 66-Jährige konnte lediglich den Täter beschreiben, der ihm das Geld entwendete. Er ist 18 bis 20 Jahre alt, hat schwarze, gewellte Haare, die an den Seiten hochgestylt waren und dunkle Augen. Bekleidet war der Unbekannte mit einem schwarzen T-Shirt mit weißem Nike-Logo auf dem Rücken, dunkler Jogginghose mit weißen Streifen und Stoff-Slippern mit weißer Sohle.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) unter der Rufnummer 06142/6960.

Kreis Bergstraße

Zeugen nach Einbruch in Kindergarten gesucht

Lampertheim (ots) – Ein Kindergarten in der Ringstraße rückte in der Nacht zum Mittwoch (22.7.) in das Visier Krimineller.

Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster, gelangten die Unbekannten in die Räumlichkeiten des Kinderhorts. Neben aufgebrochener Geldkassetten, suchten sie auch in mehreren Schränken nach möglicher Beute. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten sie mehrere Hundert Euro an Geld, einen Laptop sowie zwei Computerbildschirme. Daraufhin flüchteten sie unerkannt.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/94400 zu melden.

Falsche Handwerker erbeuten Uhr und Geld – Wer kann Hinweise geben?

Bensheim (ots) – Nachdem sich am Dienstagmittag (21.7.) gegen 13 Uhr, drei unbekannte Männer in der Elbinger Straße als Handwerker ausgegeben haben und hierbei eine Uhr und Geld erbeuteten, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Unter dem Vorwand Wasserleitungen überprüfen zu wollen, verschafften sich die angeblichen Handwerker Zutritt in die Wohnung der lebensälteren Dame.

Während zwei Männer des Trios die Hausbewohnerin ablenkten, schaute sich der Dritte in den anderen Räumen des Hauses nach möglicher Beute um.

Als in diesem Zusammenhang der Sohn zu Hause eintraf und das Treiben des Trios hinterfragte, suchten sie umgehend das Weite. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie eine Uhr und

Geld im Wert von mehreren Hundert Euro.

Täterbeschreibung:

Die drei Unbekannten trugen alle eine dunkle Arbeitshose. Zwei von ihnen sollen zwischen 30 und 40 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Das Alter des dritten Mannes wurde auf 40-50 Jahre geschätzt, er soll zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß sein.

Außerdem trug er eine braune Schiebermütze.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise sowie verdächtige Beobachtungen unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Odenwaldkreis

Oberzent/Falken-Gesäß: Schwerverletzter bei Unfall auf L 3119

(ots) – Am 22.07.2020 um 08:15 Uhr wurde ein 52-jähriger Fahrer eines Kleinfahrzeugs beim Zusammenstoß mit einem Baum schwer verletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Die L 3119 war für die Dauer der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.

Neben Rettungsdienst und Polizei war die FFW Oberzent sowie ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Der Sachschaden um beteiligten Fahrzeug wird mit 3.000 Euro beziffert.

