Marburg – Dubiose Geschäftsmethoden – Vorsicht bewahrt vor Schaden

(ots) – Die Polizei Marburg ermittelt wegen des Verdachts eines Trickdiebstahls, der in der Entstehung gar nicht mehr so untypisch ist und der hier aus Gründen der Prävention erläutert wird. “Nur wer Vorsicht walten lässt, ein paar grundsätzliche Regeln beachtet und die Maschen und Methoden potentieller Diebe und Betrüger kennt, schützt sich davor, Opfer einer solchen Straftat zu werden.”

Nach einer Internetrecherche wegen eines in der Außenwand des Wohnhauses festgestellten Wespennestes fiel die Wahl auf einen nicht ortsansässigen oder nahen, sondern einen im Ruhrpott firmierenden angeblichen “Profi-Kammerjäger”. Es erfolgte eine nur telefonische Kontaktaufnahme. Vereinbarungsgemäß ging der Auftrag von dieser Firma an einen nicht näher bezeichneten Subunternehmer. Tatsächlich erschien kurze Zeit später ein Mitarbeiter dieses Betriebs. Der Mann bat die Bewohner wegen des zu verwendenden Schädlingsbekämpfungsmittels die betroffene Etage des Hauses zu verlassen. Später händigte er ein Schriftstück zur Unterschrift und Begleichung der Rechnung in Höhe von 200 Euro aus.

Als der Mann bereits den Einsatzort verlassen hatte, stellten die Auftraggeber fest, dass Bargeld aus Spardosen fehlte. Beim dann genaueren Blick auf die Rechnung stellte sich heraus, dass diese für weitere Ermittlungen nur wenig Ansätze bietet. Einen Durchschlag hatte der Handwerker offenbar gar nicht erst mitgenommen.

Die Rechnung hatte er nur mit einem Vornamen unterschrieben und eine Firmennamen oder eine Firmenanschrift suchte man vergeblich. Hinzu kommt, dass man nicht genau sagen kann, ob die vereinbarten Arbeiten überhaupt durchgeführt wurden. Eine Wirkung war zumindest während der Anzeigenaufnahme noch nicht eingetreten, denn der Flugverkehr am Wespennest schien ohne Beeinträchtigung zu verlaufen.

“Eigentlich macht diese Sachverhaltsschilderung sehr deutlich, worauf man als Auftraggeber egal welcher Arbeit achten sollte! Wesentlich sicherer fährt man, wenn man sich vor Erteilung eines Auftrags zum Vergleich mehrere Kostenvoranschläge einholt. Wer sich an alteingesessene, ortsansässige oder zumindest ortsnahe Firmen wendet, hat immer einen Ansprechpartner in der Nähe. Rechnungen sollten grundsätzlich lesbare Namen der Ausführenden und außerdem deutlich sichtbar einen Firmennamen, die Firmenanschrift und die Erreichbarkeiten mit Telefonnummern und E-Mail-Anschrift enthalten.”

Verletzter Fußgänger – Widersprüchliche Informationen – Polizei sucht Zeugen

Dautphetal (ots) – Am Samstag 04.07.2020 um 21.20 Uhr erschien ein verletzter 23 Jahre alter Mann bei der Polizei in Biedenkopf. Nach seinen Angaben befand er sich gegen 19.05 Uhr zu Fuß auf dem Weg von der Dautphetalschule über den Teerweg zur Bundebergschule. Nach dem rechtsseitigen Passieren der Wendeschleife für Schulbusse sollte es links in die Straße Am Eckeberg Richtung Friedensdorf weitergehen.

Beim notwendigen Queren des Teerwegs erfasste den Mann mitten auf der Straße nach seinen Angaben ein sich von hinten nähernder älterer Ford Fiesta. Er hatte zuvor noch das Motorgeräusch und ein Quietschen gehört. Der Fußgänger rollte über die Motorhaube und das Dach und landete in einem Gebüsch auf der Insel der Wendeschleife. Das verursachende Fahrzeug fuhr nach seinen Angaben, ohne anzuhalten Richtung Hinterlandhalle weiter. Nähere Hinweise zu diesem Auto konnte der Verletzte, der nach dem Unfall über den Radweg erst nach Hause ging, nicht machen. ‚

Im Verlauf der Ermittlungen ergaben sich widersprüchliche Informationen.

Die Polizei Biedenkopf fragt:

Wo steht seit dem 04. Juli ein roter Ford Fiesta älteren Baujahres mit möglicherweise unfallbedingten Schäden auf der Motorhaube und auf dem Dach? Wer war zur angegebenen Zeit am benannten Tatort und kann Angaben machen zum dortigen Geschehen? Die Polizei konnte dort keinerlei unfallspuren finden. Wem ist der Verletzte in der Nacht auf dem Teerweg oder später auf dem Radweg nach Buchenau begegnet?

Auf dem Radweg war der Verletzte seinen Aussagen zunächst allein unterwegs und dann in Begleitung eines benachrichtigten Freundes. Beim Aufeinandertreffen schob er sein Fahrrad.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Flugblätter aufgetaucht – Staatschutz ermittelt und sucht Zeugen

Marburg-Bauerbach: Zahlreiche Flugblätter mit dem Konterfei eines lokalen Politikers der Partei AfD tauchten am frühen Dienstagmorgen, 21. Juli, in Bauerbach auf. Aufgrund des Inhaltes hat der Staatsschutz der Kriminalpolizei Ermittlungen eingeleitet.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kann Angaben zu dem/den Verteiler(n) der Flugblätter machen?

Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen/Fahrzeuge in der Ortschaft wahrgenommen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060. Weitere Auskünfte in dem Verfahren erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Marburg, Tel. 06421- 290222.

Zweimal Kokain positiv

Stadtallendorf (ots) – Die ständigen, mahnenden Appelle der Polizei kommen immer noch nicht bei allen Verkehrsteilnehmern an. In der Nacht auf Mittwoch 22. Juli, zogen die Ordnungshüter in der Innenstadt kurz vor und nach Mitternacht zwei Autofahrer aus dem Verkehr. Bei beiden Männern schlug der Drogenvortest positiv auf Kokain an. Das Duo musste eine Blutentnahme erdulden. Einer der Fahrer, ein 52-Jähriger, war zudem nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Diebe erbeuten Werkzeuge

Wetter: Der Parkplatz vor einem Kreditinstitut war in der Nacht auf Mittwoch, 22. Juli, Schauplatz eines Autoaufbruchs. Unbekannte verschafften sich zwischen 19 und 6.10 Uhr in der Straße “Alter Graben” gewaltsam Zugang in einen Kleinlaster der Marke Renault. Sie schlugen eine Seitenscheibe ein, öffneten anschließend die Tür zum Laderaum und stahlen Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg,

Tel. 06421- 4060, entgegen.

Kellereinbruch

Cölbe: Mehrere Werkzeuge der Marken Einhell, Black&Decker sowie Bosch stahl ein Unbekannter zwischen Dienstag, 21. Juli, 22 Uhr, und Mittwoch, 22. Juli, 9.30 Uhr, im Fliederweg. Der Dieb betrat unbemerkt das Mehrfamilienhaus und öffnete anschließend gewaltsam einen Kellerraum.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Sharan beschädigt

Stadtallendorf (ots) – Auf dem Parkplatz vor der Kleingartenanlage im Elzerain verursachte ein Randalierer am Montag 20. Juli, einen Schaden von 500 Euro. Der Unbekannte hinterließ zwischen 19.30 und 21.40 Uhr einen tiefen Kratzer im Lack eines blauen VW Sharan Kombi und machte sich auf und davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428 – 93050.

Stark alkoholisiert – Polizei stoppt Fahrerin und sucht Zeugen

Cölbe-B 3/Wetter-B62 (ots) – Eine erheblich alkoholisierte Fahrerin musste am späten Dienstagabend 21. Juli, eine Blutprobe erdulden und den Führerschein abgeben. Die Frau fuhr zunächst aus Richtung Kassel kommend über die Bundesstraße 3 in Richtung Marburg. Hier fiel sie einem Zeugen durch ihre Fahrweise in Höhe Albshausen und Schönstadt auf.

Die alarmierte Polizei stoppte die Fahrerin, die mit einem silberfarbenen Ford unterwegs war, gegen 23.15 Uhr in Niederwetter. Die Polizei sucht Zeugen, die eventuell durch die Fahrweise der Frau gefährdet wurden. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

