Karlsruhe – Einbruch in Kellerwohnung

Karlsruhe (ots) – Ein Unbekannter ist zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag

in eine Kellerwohnung in Karlsruhe-Grünwinkel eingedrungen und hat dabei ein

Ladekabel entwendet. Stattdessen hinterließ er zwei übelriechende Socken in

einem Mülleimer.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Einbrecher im genannten

Zeitraum über die Terrassentür Zugang zu dem Wohnhaus im Buchenweg und gelangte

schließlich in die Kellerwohnung. Dort betrat der Täter mehrere Räume und räumte

diverse private Gegenstände um. Dabei hinterließ er in einem Mülleimer zwei

übelriechende Socken. Letztlich entwendete der Unbekannte ein neben dem Bett

befindliches Ladekabel.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten,

sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung

zu setzen.

Diebstahl am Hauptbahnhof Karlsruhe

Karlsruhe – Am Dienstagnachmittag, den 21. Juli2020 gegen 16 Uhr wurde von

einer bisher unbekannten Person ein Diebstahl am Bahnhof Karlsruhe begangen. Der

85-jährige Geschädigte meldete dies der Bundespolizei und erstattete Anzeige.

Der Vorfall ereignete sich am Bahnsteig des Hauptbahnhofes Karlsruhe. Die

geschädigte Person erkundigte sich nach einer Anschlusszugverbindung und

bemerkte hierbei, dass die Geldbörse aus seiner Gesäßtasche entwendet worden

war. In seiner Vernehmung gab der Mann an, kurz zuvor eine unbekannte Person in

seinem unmittelbaren Umfeld wahrgenommen zu haben. Nach seiner Beschreibung

handelte es sich bei dem Unbekannten um eine männliche, 175 cm große Person,

schlanker Statur und mit schwarzen Haaren. Eine anschließende Fahndung verlief

negativ. In der Geldbörse befanden sich diverse Dokumente, Autoschlüssel und

Bargeld. Es ist ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro entstanden. Die

Bundespolizei hat die Strafanzeige gegen Unbekannt aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat können an die Bundespolizeiinspektion

Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721-120160 gerichtet werden.

Die Bundespolizei weist darauf hin, stets auf Ihre Wertgegenstände zu achten.

Tragen Sie diese nicht offen oder leicht zugänglich bei sich. Halten Sie

Abstände zu anderen Personen auch im Sinne der Coronaverordnung ein.

Bruchsal – Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von insgesamt rund

11.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf

der Bundesstraße 35 in Bruchsal ereignete.

Ein 39-jähriger Audi-Fahrer war gegen 09:00 Uhr auf der Grabener Straße

unterwegs, als er offensichtlich das Stauende auf Höhe der Bahnübergangsbrücke

übersah. Da er nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte, fuhr er auf den

verkehrsbedingt wartenden Opel einer 23-Jährigen auf. Dieser wurde durch die

Kollision auf einen ebenfalls wartenden Hyundai einer 49-Jährigen aufgeschoben.

Beide Autofahrerinnen zogen bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu und wurden

vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. Die Opelfahrerin musste zur weiteren

Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa

15.000 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend in

Mühlburg ereignete.

Nach Feststellungen der Polizei befuhr ein 41-jähriger Porsche-Fahrer gegen

22:30 Uhr die Geranienstraße. An der Kreuzung zur Gellertstraße übersah er

offensichtlich den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Seat eines

21-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam. Durch den

Aufprall zog sich der Seat-Fahrer leichte Verletzungen zu. Die Beifahrerin des

Unfallverursachers verletzte sich ebenfalls leicht und wurde mit dem

Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Graben-Neudorf – Rollerfahrer wohl infolge eines Gesundheitsproblems gestürzt

Graben-Neudorf – Ein 64-jähriger Motorroller-Fahrer ist am Mittwoch gegen

09.40 Uhr in der Grabener Werderstraße sehr wahrscheinlich aufgrund

gesundheitlicher Probleme kurz vor dem dortigen Kreisel gestürzt und verletzt

worden.

Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wo die

diagnostizierten Sturzverletzungen eher leichter Art eingestuft wurden. Vielmehr

war es wohl aufgrund einer akuten Vorerkrankung zu dem Unfall gekommen. An dem

Motorroller entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Karlsruhe – Betrunkener Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Karlsruhe – Mit nahezu 1,7 Promille ist am frühen Mittwochmorgen ein

68-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 3 in Bad Schönborn unterwegs

gewesen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der 68-Jährige kurz nach 01:00 Uhr mit

seinem VW-Golf auf der B 3 in Mingolsheim in Richtung Langenbrücken. Hier wurde

er durch Beamte des Polizeireviers Bad-Schönborn einer Verkehrskontrolle

unterzogen. Hier konnten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein

bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von nahezu 1,7 Promille.

Der 68-Jährige musste daraufhin die Streife mit auf das Revier begleiten und

erst einmal eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Ettlingen – Radfahrer von Pkw erfasst

Ettlingen – Ein 69 Jahre alter Radfahrer ist am Mittwoch gegen 07.40 Uhr

in der Ettlinger Sibyllastraße mit einem Pkw zusammengestoßen und verletzt

worden. Er kam per Rettungswagen in eine Klinik.

Der 58-jährige Pkw-Fahrer wollte nach polizeilichen Feststellungen von der

Sibyllastraße kommend nach rechts auf die Rastatter Straße abbiegen. Dabei

übersah er offenbar den auf dem markierten Radstreifen von Bruchhausen her

nahenden Zweiradfahrer, der in der Folge stürzte und sich am Bein verletzte.

Nennenswerter Sachschaden ist wohl nicht entstanden.

Ettlingen – Tresor aus Büro gestohlen – Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe – Eine ca. 300 kg schweren Tresor haben Unbekannte am frühen

Dienstagmorgen aus einem Büro gestohlen. Die Täter drangen in das Restaurant in

der Pforzheimer Straße ein und transportierten den Tresor mit Hilfe einer

Sackkarre aus dem Büro ab. Die Sackkarre wurde anschließend in den See des

Watthaldenparks geworfen. Aufgrund der Größe des Tresors geht die Polizei von

mindestens zwei Tätern aus. Zum Abtransport dürfte auch ein größerer Pkw, oder

Kastenwagen verwendet worden sein. Wer am frühen Dienstagmorgen im Bereich des

Watthaldenparks verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit dem

Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – 8-Jährige wird von unbekanntem Hund gebissen

Karlsruhe – Ein 8-jähriges Mädchen wurde am Dienstag gegen 20:00 Uhr in

der Karlsruher Nottinghamanlage von einem bislang unbekannten Hund im Bereich

des Handgelenks gebissen. Das Mädchen war gemeinsam mit einer Freundin und deren

Mutter unterwegs. Der Hundehalter war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor

Ort, so dass keine Personalien bezüglich der fahrlässigen Körperverletzung

aufgenommen werden konnten.

Der Hundehalter wird als etwa 60 Jahre alt beschrieben. Er hat kurze weiße

Haare, trägt eine Brille und hat eine Gehbehinderung. Der Hund, welchen er an

einer Leine führte, ist schwarz / weiß gefleckt und mittelgroß.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-3311, mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

Forst – Unbekannter versuchte Pkw-Anhänger anzuzünden

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Täter versuchte am frühen

Mittwochmorgen in Forst einen Pkw-Anhänger anzuzünden. Gegen 04.30 Uhr fiel

einem Zeugen ein Mann in der Langestraße auf, der vor einem abgestellten

Pkw-Anhänger stand und einen Gegenstand, den er in der Hand hielt, anzündete.

Als der Unbekannte von dem Zeugen angesprochen wurde, ließ er den brennenden

Gegenstand fallen und ging davon. Der Zeuge konnte den mit einer brennbaren

Flüssigkeit gefüllten Sportschuh löschen. Ein Sachschaden entstand nicht. Der

Mann wird als 30 – 40 Jahre alt, mit sehr kräftiger Statur und lichtem Haar

beschrieben. Auffallend war, dass er laut und schwer atmete. Wer Hinweise auf

die gesuchte Person geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeireviere

Bruchsal, Telefon 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – 5.000 Euro Sachschaden verursacht und geflüchtet

Karlsruhe – Einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro hinterließ am

Dienstagabend ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der einen geparkten

Mercedes touchierte und anschließend flüchtete. Allerdings war der Geschädigte

in mehreren Geschäften in Karlsruhe-Grünwinkel einkaufen, so dass insgesamt drei

Parkplätze als Unfallörtlichkeit in Frage kommen.

Zwischen 19 und 20 Uhr arbeitete der Geschädigte eine Einkaufsliste ab und ging

hierzu in einem Baumarkt in der Fritz-Haber-Straße, einem Lebensmitteldiscounter

in der Herrmann-Leichtlin-Straße sowie einem Drogeriemarkt in der

Carl-Metz-Straße einkaufen. Seinen weißen Mercedes stellte er hierzu auf den

jeweiligen Kundenparkplätzen ab. Auf einem der Parkplätze touchierte ein bislang

unbekannter Verkehrsteilnehmer die rechte Seite des Mercedes, wodurch die

Beifahrerseite erheblich beschädigt wurde. Anschließend flüchtete der

Verursacher von der Unfallstelle.

Da der Geschädigte beim Einsteigen auf der Fahrerseite den Schaden nicht

bemerken konnte, kommt jeder der genannten Parkplätze als Unfallort in Betracht.

Mögliche Zeugen des Unfalls sowie sonstige Hinweisgeber werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Eggenstein-Leopoldshafen – Einbruchsversuche in Vier Morgen Galerie

Karlsruhe – Ein bislang Unbekannter versuchte in der Nacht zum Dienstag in

gleich zwei Geschäfte in der Vier Morgen Galerie in Leopoldshafen gewaltsam

einzudringen.

Nach bisherigem Kenntnisstand versuchte der Täter mithilfe eines Hebelwerkzeuges

über die Eingangstür in eine Buchhandlung einzudringen. Auch an einem

gegenüberliegenden Brautmodegeschäft versuchte der Dieb am Hintereingang sein

Glück und scheiterte.

Der Polizeiposten Hardt ist nun auf der Suche nach Zeugen die in der Nacht zum

Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Zeugen können sich

tagsüber unter der Telefonnummer 07247 980860 melden.

Karlsruhe – Einbrecher hat es auf Luxushandtaschen abgesehen

Karlsruhe – Drei Luxushandtaschen im Wert von 3.500 Euro hat ein bislang

unbekannter Dieb aus einem Kellerraum in der Herrenstraße in Karlsruhe

entwendet.

Der Eindringling verschaffte sich zwischen Dienstag und Samstag gewaltsam

Zutritt in den Kellerraum. Hier öffnete er Schränke und Truhen und nahm die

aufgefundenen Handtaschen an sich. Mit seiner Beute verschwand der Eindringling

bislang unerkannt.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 6663311 zu melden.

Rheinstetten – Vorfahrt missachtet und Verkehrsunfall verursacht

Karlsruhe – Am Mittwoch gegen 02:30 Uhr missachtete eine 33-jährige

Autofahrerin die Vorfahrt eines 59-jährigen Lkw-Fahrers, so dass es zu einer

Kollision an der Kreuzung zur Rheinaustraße in Rheinstetten kam. Die 33-Jährige

befuhr zunächst die Frühlingstraße in Fahrtrichtung Norden und übersah den von

links kommenden Lkw. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw gedreht und

schließlich gegen die Mauer eines Wohnanwesens geschleudert. Hierbei entstand

ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Personen wurden keine verletzt. Aufgrund

ausgelaufener Betriebsstoffe musste eine Nassreinigung durchgeführt werden. Ein

vorläufig durchgeführter Alkoholtest ergab bei der Autofahrerin einen

Promillewert von etwa 1,2. Der Führerschein wurde daher einbehalten.