Mannheim-Lindenhof: Fahrstreifen gewechselt – Unfall verursacht!

Mannheim – Durch einen unbedachten Fahrstreifenwechsel hat ein 49-jähriger

LKW-Fahrer auf der B36/Südtangente einen Unfall verursacht. Beim Wechseln der

Fahrspur kollidierte der LKW mit einem 80-jährigen Mercedes-Fahrer der daraufhin

ins Schleudern kam und auf dem Mittelstreifen zwischen den beiden Fahrbahnen zum

Stehen kam. Am Auto entstand ein Totalschaden.

Mannheim-Käfertal-Jungbusch: In Tiefgarage und Keller eingebrochen – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Käfertal-Jungbusch – Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag

(20./21.07.) hebelten unbekannte Täter die Tür zu einer Tiefgarage in der

Nelkenstraße auf und entwendeten drei abgeschlossene Fahrräder. Aus einem

abgeschlossenen Keller in der Beilstraße wurden rund dreißig Angeln,

Angelzubehör und Ersatzteile sowie einen Drehschleifstein mit Kurbel und

Gardinenstangen im Gesamtwert von ca. 900EUR entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter

der Telefonnummer 0621-718490 bzw. Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer

0621-12580 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Stoppschild missachtet – Unfall verursacht

Mannheim-Neckarstadt – Am Dienstag missachtete ein 50-jähriger Autofahrer

an der Kreuzung Moselstraße/ Carl-Benz-Straße ein Stoppschild und übersah einen

von rechts kommenden 49-jährigen Rollerfahrer. Der Rollerfahrer wurde bei der

Kollision leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren.

Mannheim-Vogelstang: Unachtsamkeit verursacht Auffahrunfall

Mannheim-Vogelstang – Am Dienstagmorgen kam es gegen 08:35 Uhr auf der

Chemitzer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Fahrer eines Opel

Corsa war Richtung Spreewaldallee unterwegs, als ihm aufgrund von Unachtsamkeit

ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer hinten auffuhr. Der Opelfahrer verlor daraufhin

die Kontrolle über sein Auto und fuhr in einen Grünstreifen. Dabei wurde er

leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden kann momentan

noch nicht beziffert werden.

Mannheim-Herzogenried: Jugendliche lösen Polizeieinsatz aus

Mannheim-Herzogenried – Drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren

lösten am Dienstagvormittag einen Polizeieinsatz im Stadtteil Herzogenried aus.

Ein Lehrer beobachtete, wie das Trio vor einem Schulgebäude in der

Herzogenriedstraße mit einem pistolenartigen Gegenstand hantierten und

verständigte die Polizei. Anschließend begaben sie sich in das Schulgebäude und

ließen sich in der Cafeteria nieder.

Umgehend wurden mehrere Streifenwagen der umliegenden Polizeireviere und der

Polizeihundeführerstaffel zum Einsatzort beordert und zunächst bereitgehalten.

Nach Kontaktaufnahme mit dem meldenden Lehrer konnten die Jugendlichen in der

Cafeteria angetroffen werden. Bei dem pistolenartigen Gegenstand handelte es

sich um eine zerlegte Spielzeug- oder Softairwaffe. Die zerlegte Waffe wurde

sichergestellt und die Jugendlichen zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt

gebracht.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei den

Jugendlichen nicht um Schüler der betroffenen Schule, sondern um

Austauschschüler handelte, die im Rahmen eines internationalen Schüleraustauschs

ihren Schulabschluss in Mannheim absolvieren sollten.

Gegen die drei Jugendlichen wird nun wegen des Verdacht des Verstoßes gegen das

Waffengesetz ermittelt. Von der weiteren mündlichen Prüfung wurden sie

ausgeschlossen.

Mannheim-Innenstadt: Streit unter Obdachlosen eskaliert

Mannheim – Ein Streit zwischen zwei 37- und 40-jährigen Obdachlosen

eskalierte am frühen Mittwochmorgen in der Mannheimer Innenstadt. Gegen 0.30 Uhr

gerieten am Paradeplatz eine 37-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann aus

bislang unbekannten Gründen in Streit, der daraufhin in Handgreiflichkeiten

mündete. Zunächst schlug der 40-Jährige seine Kontrahentin mit der Hand ins

Gesicht. Diese schlug zurück und im anschließenden Gerangel stürzten beide zu

Boden. Hier schlug die 37-Jährige ihrem Gegner zunächst mit der Faust ins

Gesicht, rappelte sich auf und trat in der weiteren Folge mehrfach mit dem Fuß

gegen den Kopf des 40-Jährigen. Anschließend ließ sie den 40-Jährigen einfach am

Boden liegen und wusch sich ihre Hände im Brunnen. Als sich der

Niedergeschlagene nach rund 10 Minuten wieder aufgerappelt hatte und in Richtung

Stadthaus torkelte, wurde ein Passant auf den Verletzten aufmerksam und

verständigte die Polizei. Der 40-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen zur

Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand nach Auskunft

der Ärzte jedoch nicht. Eine Blutprobe bei dem Mann ergab einen Wert von rund

4,1 Promille. Er verbleibt zur Beobachtung zunächst stationär im Krankenhaus.

Die 37-jährige Tatverdächtige wurde zunächst zum Polizeirevier Innenstadt

gebracht. Ein Alkoholtest bei ihr ergab einen Wert von fast 2 Promille. Sie

wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß

entlassen.

Die Ermittlungen dauern an. Gegenstand der weiteren intensiven Ermittlungen des

Polizeireviers Mannheim-Innenstadt ist insbesondere die Frage, inwiefern die

schweren Kopfverletzungen des Mannes auf die Einwirkung durch die Tatverdächtige

zurückzuführen sind oder auf einen Sturz aufgrund dessen erheblicher

Alkoholisierung.