St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Badegast fällt durch ungehöriges Verhalten auf

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis – Zeuginnen fiel am Dienstagnachmittag

gegen 16 Uhr am St. Leoner Badesee ein 52-jähriger Mann auf, der bis zu den

Knien im Wasser stand und auffällig zwei Mädchen anstarrte. Währenddessen

berührte sich der Mann in unsittlicher Art über der Badehose an seinem

Geschlechtsteil. Anschließend begab er sich in tieferes Wasser und masturbierte

eindeutig sichtbar, während er weiterhin den Blick auf die beiden Mädchen

gerichtet hielt. Der 52-Jährige entfernte sich, nachdem ihn eine der beiden

Zeuginnen auf sein anstößiges Benehmen angesprochen hatte. Die von ihr

informierten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Freizeitanlage entdeckten

den Mann im Schilf, wo er sich versteckt hielt. Die verständigten Polizeibeamten

nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten ihn zu Revier. Nach der

Durchführung polizeilicher Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Wegen seines

ungehörigen Verhaltens muss der Mann mit einer Anzeige rechnen. Personen, die

sich durch das Verhalten des 52-Jährigen beeinträchtigt oder belästigt fühlten,

werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch auf Firmengelände

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis – Zwischen Montagabend, 21:00 Uhr und

Dienstagmorgen, 08:30 Uhr haben sich unbekannte Täter im Schwedenweg Zutritt zu

einem umzäunten, abgeschlossenen Gelände verschafft. Hierbei entwendeten sie

mehrere hochwertige Gartengeräte der Firma Stihl. Der Schaden beträgt rund

1.500EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter

Telefonnummer 06203-93050 zu melden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Strohballen in Brand gesetzt – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Auf einem Grundstück entlang des

Fahrradweges zwischen Wiesloch und Dielheim haben Unbekannte am Dienstagabend

gegen 20 Uhr zwei große Strohballen in Brand gesetzt. Zwei weitere Strohballen

lagen auf dem Radweg. Mehrere Zeugen hatten das Feuer entdeckt und die Polizei

verständigt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Wiesloch, die mit drei Fahrzeugen und

zwölf Wehrleuten an den Brandort kam, hatte das Feuer rasch gelöscht. Die

Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zeugen, die

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon

06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Handy-Shop – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Eine bislang unbekannte Anzahl von

Mobiltelefonen entwendeten bislang unbekannte Täter am Mittwochmorgen um 1.40

Uhr aus einem Handy-Shop in der Steinsbergstraße. Ein aufmerksamer Zeuge, der

durch die Alarmanlage aufmerksam wurde und beim Nachschauen zwei Männer in dem

Laden erkannte, hatte die Polizei verständigt. Beim Eintreffen von zwei Streifen

hatten die Täter bereits die Flucht ergriffen und entkamen unerkannt. Wie sich

herausstellte, hatten die Täter die Eingangstüre aufgehebelt. In den Auslagen

fehlten einige Handys, die genaue Anzahl und was weiter entwendet wurde, steht

derzeit noch nicht endgültig fest. Das Technische Hilfswerk (THW) aus Sinsheim

verschloss die Tür, der Besitzer wurde informiert. Weitere Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon

07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Graffiti-Sprayer zwischen Bahnhof und Gymnasium am Werk -Schaden mehrere Tausend Euro – Polizei sucht Zeugen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis – Im Zeitraum zwischen Samstag bis Montag

(18.-20.07.2020) beschädigte ein bislang unbekannter Täter durch aufsprühen von

Graffitis über 40 verschiedene Bereiche im und rund um den Bahnhof bis hin zur

Sporthalle des Hohenstaufen-Gymnasiums. Der angerichtete Sachschaden beläuft

sich auf mehrere Tausend Euro. Die Spur der Beschädigungen mittels einer

silbernen Sprayfarbe zieht sich vom Parkplatz vor dem Bahnhof, wo ein

abgestellter Verkaufswagen besprüht wurde, über die Bahnhofsvorhalle, der

Bushaltestelle, der Unterführung zu den Gleisen, den beiden Wartehäuschen auf

dem Bahnsteig, einem Snack-Automaten bis hin zur Sporthalle. In der Unterführung

wurden auf dem asphaltierten Fußweg 13 Graffitis, stehend aus den ineinander

verschlungenen Buchstaben „C“ und „A“ angebracht. An zahlreichen Stellen

tauchten zudem der Schriftzug „Cesar und Zombies“ auf. An der Sporthalle wurde

zudem ein pinkfarbenes Graffiti festgestellt. Zeugen, die im angegebenen

Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter

Telefon 06271/92100 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.