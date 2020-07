Heidelberg-Bahnstadt: Lastwagenfahrer beschädigt Kabelschacht der Bahn

Heidelberg-Bahnstadt – Ein 50-jähriger Lastwagenfahrer beschädigte am

Dienstagmorgen im Stadtteil Bahnstadt einen Kabelschacht der Deutschen Bahn und

verursachte erheblichen Sachschaden. Der Mann war einem Kipp-Lastwagen im

Baustellenbereich des Czernyrings unterwegs und geriet aus unklarer Ursache nach

rechts von der Fahrbahn an. Dabei überfuhr er einen mit einer Betonplatte

abgedeckten Kabelschacht und beschädigte diesen auf eine Länge von rund drei

Metern. Auch das in dem Schacht liegende Kabelwerk wurde hierdurch beschädigt.

Anschließend fuhr er einfach fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Im

Verlauf des Tages kehrte er jedoch zur Baustelle zurück. Aufgrund aufgefundener

Fahrzeugteile konnte der 50-Jährige eindeutig als Verursacher des Schadens

ermittelt werden. Nach Schätzungen der Deutschen Bahn wird der Sachschaden auf

mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Gegen den 50-jährigen Fahrer des Lastwagens wird nun wegen Verkehrsunfallflucht

ermittelt.

Heidelberg-Neuenheim: 85-jährige Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heidelberg-Neuenheim – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag im

Stadtteil Neuenheim wurde eine 85-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt. Ein

52-jähriger Handwerker befand sich gegen 10.30 Uhr im Laderaum seines

Kleintransporters, der am Fahrbahnrand der Wielandtstraße abgestellt war, und

stürzte aus bislang unbekannten Gründen rückwärts aus dem Laderaum des

Fahrzeugs. Dabei stieß er mit der 85-Jährigen zusammen, die mit ihrem Pedelec

auf Radstreifen in Richtung Mönchhofstraße unterwegs war. Die Seniorin stürzte

auf die Fahrbahn und erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie wurde zur Behandlung

in ein Krankenhaus eingeliefert.

Heidelberg: Im Schlossgarten ausgestellte Großskulpturen eines Künstlers umgeworfen und beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg – Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

(21./22.07.) im Garten des Heidelberger Schlosses zwei dort von einem Künstler

ausgestellte Großskulpturen sowie insgesamt sechs kleine Schautafeln zu diesen

und anderen Skulpturen beschädigt. Die zwei Skulpturen aus Metall wurden hierbei

aus den im Steinsockel befindlichen Verankerungen gerissen und umgeworfen.

Aufgrund von Gewicht und Größe der Skulpturen ist anzunehmen, dass mehrere Täter

beteiligt waren. Die genaue Schadenssumme der Sachbeschädigung ist noch nicht

bekannt, liegt aber sicher bei mehreren tausend Euro. Zeugen, die verdächtige

Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten sich unter Telefon 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu

melden.

Heidelberg-Handschuhsheim: Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Heidelberg-Handschuhsheim – Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am

Dienstag zwischen 08:15 Uhr und 08:30 Uhr einen in der Fritz-Frey-Straße am

Fahrbahnrand abgestellten Seat Leon. Der Seat hat eine Kratzspur, welche sich

über beide Türen der Fahrerseite erstreckt. Der Sachschaden beträgt rund

2.500EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221-45690 zu melden.

Heidelberg-Wieblingen: Müllbehälter in Brand gesetzt – 1.500 Euro Sachschaden – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg – Am Mittwochmorgen gegen 3.35 Uhr verständigte ein Zeuge die

Feuerwehr, nachdem er auf einem Parkplatz in der Ludwig-Guttmann-Straße

lichterloh brennende Müllbehälter bemerkt hatte. Die Berufsfeuerwehr konnte den

Brand schnell löschen. Wie sich herausstellte, waren ein Rollmüllcontainer und

eine Standmülltonne in Brand gesetzt worden, beide Behälter wurde völlig

zerstört. Der Zeuge hatte im näheren Bereich drei Personen gesehen, eine

Beschreibung war ihm aufgrund der Dunkelheit nicht möglich. Der Sachschaden

beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts

der Brandstiftung. Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten sich unter Telefon 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd

zu melden.