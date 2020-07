Kind bei Unfall leicht verletzt

Kaiserslautern (ots) – Großes Glück hatte ein 7-jähriges Kind im Stadtgebiet von

Kaiserslautern. Der Junge befuhr am Dienstagabend, 21. Juli 2020, um 19:30 Uhr

mit seinem Rad die Kellerstraße in Richtung Hasenstraße. Im Einmündungsbereich

kam es dann zu einem Unfall zwischen dem Kind und einem 43-jährigen Autofahrer.

Der Autofahrer kam von rechts und wollte der Hasenstraße weiter folgen.

Glücklicherweise erlitt das Kind nur leichte Kratzer. |mhu

Nach Widerstand Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am

Mittwochmittag gegen 13:20 Uhr an der Ecke Pirmasenser-, Alleestraße ereignete.

Nach den bisherigen Ermittlungen war ein amtsbekannter 37-jähriger Mann aus dem

Stadtgebiet zunächst mit einem 34-Jährigen und einem 29-Jährigen

aneinandergeraten. Als die Polizei zu der sich anbahnenden Schlägerei gerufen

wurde, widersetzte sich der Beschuldigte den Anweisungen der Polizisten. Dabei

schlug der Täter einem der Polizisten ins Gesicht.

Gesucht werden nun ein weiterer circa 30 bis 40 Jahre alter Mann und eine in

etwa gleichaltrige Frau. Der gesuchte Mann hatte versucht, die vorausgegangenen

Streitigkeiten zu unterbinden und war dadurch selbst von dem Beschuldigten

angegangen worden. Die gesuchte Frau hatte das Geschehen mit ihrem Handy

gefilmt. Der Mann war in etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, hatte kurze,

dunkelblonde bis hellbraune Haare und trug eine kurze Hose sowie ein T-Shirt.

Auffällig war dessen linker, amputierter Unterarm. Die Frau war ungefähr 1,60

bis 1,70 Meter groß und hatte schwarze Haare, die sie zu einem Zopf gebunden

hatte. Sie trug eine kurze Hose sowie ein orangefarbenes/rotes Oberteil.

Der Beschuldigte wurde bis zum Abend in eine Zelle gebracht, gegen ihn wird nun

wegen versuchten Körperverletzungen, Beleidigung sowie Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter 0631-369

2250 |mhu

Auto entwendet und in Brand gesetzt

Enkenbach-Alsenborn (ots) – In der Nacht zu Mittwoch, 22. Juli 2020, kurz nach

Mitternacht, stand ein PKW auf einem Feldweg in Flammen. Dieser befand sich an

der L395 im Bereich Enkenbach-Alsenborn. Durch die Polizei konnte ermittelt

werden, dass sich die 48-jährige Halterin zurzeit im Urlaub befindet. Ein, oder

mehrere, bislang unbekannte Täter, entwendeten den Opel Meriva und setzten ihn

nach einer Fahrt auf dem Feldweg in Brand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.

Personen kamen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr

war mit zehn Einsatzkräften vor Ort. Das Fahrzeug wurde zur weiteren Spurensuche

sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls

und Brandstiftung. |mhu

Unimog auf Dach gelegt

Queidersbach (ots) – Glück im Unglück hatte ein 61-Jähriger am Dienstagabend.

Der Mann war mit seinem Unimog auf einem Feldweg in Queidersbach unterwegs und

rutschte dabei einen circa anderthalb Meter tiefen Hang hinab. Dabei überschlug

sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte erst durch

zwei herbeigeeilte Zeugen befreit werden. Der Unfallverursacher wurde zur

Behandlung seiner leichten Verletzungen am Kopf durch den alarmierten

Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. |mhu

Aufmerksamer Nachbar – Frau gestürzt

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein Anwohner im Ortsteil Alsenborn bewahrte seine

80-jährige Nachbarin vor einem Unglücksfall. Er meldete am gestrigen Dienstag,

21. Juli 2020, gegen 18 Uhr, dass er die ältere Dame seit Montag nicht mehr

gesehen habe. Durch die freiwillige Feuerwehr wurde die Wohnungstür geöffnet.

Die Frau lag auf dem Boden. Sie sei am Vortag gestürzt und habe sich aus eigener

Kraft nicht mehr aufrichten können. Die 80-Jährige wurde durch den

hinzugezogenen Rettungsdienst versorgt. |mhu